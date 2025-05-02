Kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin'in dava dosyası ağır cezadan döndü - Son Dakika
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Kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin'in dava dosyası ağır cezadan döndü

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Mersin'de yaya yolunda otomobiliyle çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan 27 yaşındaki sürücünün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına ilişkin dosya, karşı görevsizlik kararıyla asliye ceza mahkemesine gönderildi. Acılı baba karara ilişkin, "aşırı hızla fren yapmadan kızıma vuruyor. Durması gerekirken, selektör yapıyor. Bu bir trafik kazası değil, bir cinayet" dedi.

02.05.2025 10:56  Güncelleme: 13:01
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İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat'ta akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

ORGANLARI BAŞKALARINA CAN OLDU

Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri, diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahneye çıkan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ödül alan, Japonya'da ve İtalya'da düzenlenen yarışmalarda 1'inci, Gürcistan'da ise 2'nci olan, Mersin Müzik Festivali'nde genç yetenek ödülü alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin'in dava dosyası ağır cezadan döndü

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan Laçin'in ölümüne neden olan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; başka bir sürücünün otomobilini durdurarak yaya geçidinden geçenlere yol verdiği, İbrahim Halil Çabalar'ın ise Laçin'e fren yapmadan otomobiliyle selektör yakarak süratle çarptığı görüldü.

Kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin'in dava dosyası ağır cezadan döndü

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LAÇİN'İN KUSURU YOK

Gözaltına alınıp, tutuklanan İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; İbrahim Halil Çabalar'ın "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede; Çabalar'ın, "Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek" maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

"YAYA KAPUTA ÇIKTIKTAN SONRA FREN YAPTIM"

Davanın ilk duruşması, 21 Mart'ta Mersin 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Çabalar, Laçin'in babası Mahmut Akyol ve annesi Övül Akyol, sanık yakınları ile avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Çabalar, "Olay günü sol şeritte seyir halinde gidiyordum. Birden bir yaya önüme çıktı ve çıkar çıkmaz çarptım. O anda fren yapmadım. Yaya kaputa çıktıktan sonra fren yaptım" dedi.

Kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin'in dava dosyası ağır cezadan döndü

AĞIR CEZA MAHKEMESİ DOSYAYI GERİ GÖNDERDİ

Laçin ailesinin avukat Berkay Boran, olayda bilinçli taksiri aşan olası kast halinin olduğunu belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyledi. Avukatı Boran, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme, eylemin "Kasten öldürme" kapsamında değerlendirilip, değerlendirilmeyeceğine ağır ceza mahkemesinin karar vermesi gerektiğini belirterek, dosyanın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyayı geri gönderdi. Akyol ailesi de avukatları Berkay Boran aracılığı ile karara itiraz etti.

"BU TRAFİK KAZASI DEĞİL CİNAYET"

Baba Mahmut Akyol, "Tarifi olmayan büyük bir acının içerisindeyiz. Taşıması çok zor bir yük. Evimizin ortasına kocaman bir bomba düştü. Hiçbir babanın yaşamaması gereken olayı yaşadık. Olayı telefonla öğrendikten sonra ambulanstan önce kaza yerine gittim. Kızımı iki büklüm refüjde gördüm. Seslendiğimde son nefesini verdi. Kazayı kamera kayıtlarından izledim. Gerçeği öğrenmek istedim. Çok zor oldu. İzlerken kahroldum, kalbim sıkıştı. Görüntülerde her şey ortada. Yaya geçidi, ışıklı tabela ve yol veren araç var; ona rağmen aşırı hızla fren yapmadan kızıma vuruyor. Durması gerekirken, selektör yapıyor. Bu bir trafik kazası değil, bir cinayet. Kızımı ellerimle toprağa verdim. Adaletimize güveniyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

Kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin'in dava dosyası ağır cezadan döndü

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Anne Övül Akyol da "Anlatması çok zor. İnanılır gibi değil, şok yaşadık. Hala inanamıyoruz. Bir evlat kaybı hiçbir şey ile kıyaslanamaz. Laçin çok çalışkan ve çok başarılı bir çocuktu. Hiç kimseyi üzmedi. Hayatı hep çalışmakla geçti. Çok olgun bir çocuktu. Hayalleri, umutları vardı. Ceza hukukunu bilmem ama bu cinayet gibi bir kaza. Adalete güveniyoruz, mağdurlardan yana olsun istiyorum" diye konuştu.

"KARARIN YERİNDE OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ"

Ailenin avukatı Berkay Boran ise şunları söyledi: "Asliye ceza mahkemesinde görülen önceki duruşmada dosyanın 'olası kast' kapsamında değerlendirilebileceğine binaen görevsizlik verilmesi talebinde bulunduk. Bu talebimiz kabul edildi. Akabinde dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi ancak ağır ceza mahkemesi karşı görevsizlik kararı verdi. Karara itiraz ettik. Asliye cezada verilen görevsizlik kararı doğru bir karardır. Dosyanın içeriği ile uyumludur. Ağır ceza mahkemesinin mevcut delilleri değerlendirmeden verdiği kararın yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Karşı görevsizlik kararı süreci uzatmaktadır. Adaletin bir an önce tecelli etmesini temenni ediyoruz."

Kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin\'in dava dosyası ağır cezadan döndü
Kaynak: DHA

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