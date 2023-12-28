Msb Kaynakları: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Açıklananların Dışında Şehit Askerimiz Yoktur.

MELİS YILDIRIM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 22-23 Aralık'ta Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yapılan terör saldırısına ilişkin, "Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur. Yaralı personelimizin tedavileri devam etmektedir. TSK, hiçbir şehidimizin fotoğrafını ve ismini açıklamadan ve halkımız nezdinde onore etmeden defnetmemiştir. Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır" değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık değerlendirme toplantısını bugün yaptı. Aktürk özetle şunları kaydetti:

"22-23 ARALIK'TA SALDIRILARDA ŞEHİT OLAN KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

"Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan; vatan, millet ve bayrak sevgisini en büyük faziletlerden, en mukaddes vazifelerden bilerek canını seve seve feda eden kahraman Mehmetçiklerimiz, 22-23 Aralık tarihlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper etmiş, bekamıza kasteden hainlere geçit vermemiştir. Bu saldırılarda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

"81'İ SON BİR HAFTADA OLMAK ÜZERE YIL İÇERİSİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2 BİN 201'E ULAŞMIŞTIR"

Hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Böylece; 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır.

Tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmeyi öngören Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe Serisi operasyonlar ile çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken yine çok sayıda mağara, sığınak, barınak, silah ve mühimmat ele geçirilmiş, terör örgütüne ağır darbe indirilmiştir. Böylece yurt içinde bitme noktasına gelen bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik saldırıları engellenmiştir.

PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak/barınak ve lojistik tesisleri imha etmek, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede alan hakimiyeti tesis ederek hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla icra edilen Pençe Operasyonları kapsamında; 27 Mayıs 2019'da Hakurk'a başlatılan Pençe-1, 12 Temmuz 2019'da Pençe-2 ile genişletilmiş, sağlanan alan hakimiyetinin artırılması maksadıyla Haftanin'e 23 Ağustos 2019'da Pençe-3 ve 16 Haziran 2020'de Pençe-Kaplan, 23 Nisan 2021'de Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine yönelik eş zamanlı olarak başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım ile terör örgütü üzerindeki baskı daha da artırılmış, 17 Nisan 2022'de Zap, Metina ve Avaşin bölgelerine başlatılan Pençe Kilit operasyonu ile toplamda 2 bin 453 kilometrekarelik alan kontrol edilerek kilit kapatılmış ve Irak hududumuzun ileriden kontrolü tamamen sağlanmış, alan hakimiyeti genişletilmiş ve terör örgütünün hareket serbestisi ile eylem kabiliyeti büyük ölçüde engellenmiştir.

"PENÇE OPERASYONLARI SERİSİ İLE TOPLAM BİN 655 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bahse konu operasyon serisi ile 'girilemez' denilen yerlere girilmiş, 'ulaşılamaz' denen yerlere ulaşılarak toplam; bin 655 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bin 999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 2 bin 934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirilmiştir. Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekatları ile gece, gündüz ve her türlü hava şartında sınırlarımızdan yaklaşık 150 kilometre derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekat icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir.

Tek hedefimiz teröristlerdir ve PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir.

"AİLELERE HABER VERİLMEDEN VE RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADAN BİLGİ, HABER VE GÖRSEL PAYLAŞILMAMALIDIR"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, şehit ve yaralı personel olması durumunda olay ve durumun tüm boyutlarını dikkate alarak ve yürürlükteki mevzuat kapsamında hareket etmektedir. Bu kapsamda aileler; olay hakkında sağlıklı bilgilendirme yapmak ve ailenin içinde bulunacağı ruhsal durum sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları engellemek adına içerisinde sağlık personelinin de bulunduğu bir heyet tarafından bilgilendirilmektedir. Şehit yakınlarının, haberi bu amaçla kurulan heyetten öğrenmesi, haberin farklı adreslerde veya illerde ikamet eden yakınlarına aynı anda ve mutlaka ailenin evinde yüz yüze görüşülerek verilmesi, ailesine haber verilene kadar şehidin kimlik bilgileri ve olay içeriği hakkındaki bilgilerin basın veya ilgisi olmayan kişi ve kurumlarla paylaşılmaması esastır. Olayın meydana gelişi, değerlendirilmesi, otopsi işlemleri ve ailelerin bilgilendirilmesi dahil tüm süreç tamamlandıktan sonra kamuoyuna resmi açıklama yapılmaktadır. Dolayısıyla, başta asker ailelerimiz olmak üzere milletimiz için oldukça önemli, hayati ve hassas olan bu konuda henüz ailelere haber verilmeden ve resmi açıklama yapılmadan bilgi, haber ve görsel paylaşılmamalıdır.

Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik terör tehdidinin bir diğer boyutu da; bilgi kirliliği oluşturarak kara propaganda ile başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere güvenlik güçlerimizin ve halkımızın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemeye yöneliktir. Bazı yorum, paylaşım ve değerlendirmelerle terör örgütünün kara propagandasına ve dezenformasyonuna alet olunduğu gözlenmektedir. Bu konuda tüm kesimler; bilinçli ve sorumlu hareket etmeli, teröristlere ve teröre müzahir gruplara fayda sağlayacak tutum ve davranışlardan uzak durmalı ve yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelidir.

"SURİYE'DE SON BİR HAFTADA 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Suriye'de, harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere bin 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"HUDUTLARIMIZDA SON 1 HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 138 ŞAHIS YAKALANDI"

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, 1'i PKK/YPG ve 1'i DEAŞ'lı olmak üzere, 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 321 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 640'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 420'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 605 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 207 bin 289 olmuştur. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 34 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

21 Aralık'ta Bakanlığımız ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla Washington'da Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı icra edilmiştir. Toplantıda; ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bir sonraki toplantının önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılması planlanmaktadır.

En kısa zamanda kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi temennisiyle Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini; egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz.

"ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 104'ÜNCÜ YILINDA BAŞKOMUTANIMIZ ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA YAD EDİYORUZ"

Ayrıca; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılında Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehadetlerinin 93'üncü yıl dönümünde başta Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi; ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; 2024 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve mutluluk; bölgemize ve dünyaya ise daha fazla barış, huzur ve istikrar getirmesi temennisiyle asil milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle şimdiden kutluyoruz."

MSB KAYNAKLARI: SIZMA GİRİŞİMİ İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ 50-100 KİŞİLİK GRUPLARLA DEĞİL, KÜÇÜK GRUPLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

22-23 Aralık'ta yapılan terör saldırısının detaylarına ilişkin üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, şu değerlendirmede bulundu:

"2019 yılından bu yana, Pençe Kilit operasyonları, terör örgütünün nefesini kesen, tekrar canlanmasına engel olacak sınırlı süreli bir operasyon değil, zor hava, zor arazi ve zor şartlar altında dahi milletimizin bekası için, terörü kaynağında yok etmeyi esas alan proaktif güvenlik stratejimiz ile terörün topraklarımıza girmesini engelleme maksadıyla yürütülen bir operasyondur.

Eskiden mücadeleyi İkiyaka Dağları'nda, Gabar'da, Derecik'te vermekteydik. Şimdi mücadeleyi Irak'ın kuzeyinde verdiğimiz için Gabar'da petrol rahat rahat çıkartılmakta, İkiyaka Dağları'nda festival gerçekleştirilmekte, Derecik'te tarımsal atılım yapılabilmektedir.

PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık Cuma günü Irak'ın kuzeydoğusunda yer alan Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlemiş, çıkan ilk çatışma esnasında 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Ertesi gün, 23 Aralık cumartesi günü, Metina bölgesindeki personelimize sızma girişimi olmuş, orada da çıkan çatışmada 6 Mehmetçik şehit olmuştur. Her iki çatışmada 13 personelimiz yaralanmıştır.

Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktadır. Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir.

Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı (tipi) sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir. İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir."

"OPERASYONA ÇIKACAK BİRLİK, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ TEÇHİZATI YANINA ALARAK ÇIKMAKTADIR"

Bakanlık kaynakları tahkimatın yetersiz olduğu iddialarına ilişkin ise, "Bölgede yer alan üs bölgelerimize sızma veya taciz olabilecek ve ihtiyaç duyulan yerlere emniyet maksadıyla komando kolları çıkarılmakta, ihtiyaç olmayan yerlere çıkarılmamaktadır. Arazi şartları bu şekilde bir harekatı zorunlu kılmakta, personelimiz de buna yönelik eğitim almaktadır. Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır. Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN SAKLANDIĞINI İDDİA ETMEK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AĞZIYLA KONUŞMAKTIR"

Şehit haberinin geç verildiği ve şehitlerin gizlendiği iddialarına dair şu değerlendirme yapıldı:

"Şehit/yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi'ne göre; önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.

Şehit haberini MSB tarafından yapılacak açıklama öncesinde kamuoyuna açıklamak, yanlış haber olabileceği gibi terör örgütünün toplumda yaratmak isteyeceği algıyı hızlandırmakta, kamuoyunda karamsarlık yaratmaktadır. MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında özellikle bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Şehit haberinin başka kimselerce verilmesi kamuoyunda 'Şehit haberinin gizlenmesi' gibi bir algı oluştursa da iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda, gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.

22 Aralık Cuma akşamı bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur. Yaralı personelimizin tedavileri devam etmektedir. TSK, hiçbir şehidimizin fotoğrafını ve ismini açıklamadan ve halkımız nezdinde onore etmeden defnetmemiştir. Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır."

Bölgede görevli personelin profesyonel olduğunu belirten yetkililer, "Gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirilmektedir. Söz konusu personel, tecrübeli personel ile birlikte oryantasyonunu tamamlamayı müteakip görev almakta, seviyesine uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmadıkça görevlendirilmemektedir" dedi.

"İDARİ TAHKİKAT VE İNCELEME BAŞLATILMIŞ OLUP OLAY HER YÖNÜYLE İNCELENMEKTEDİR"

Son saldırıda ihmal olup olmadığı konusunda; TSK'da meydana gelen olaylar sonrası idari tahkikat kurularak inceleme yapıldığını ve sorumluluğu/kusuru olanlar hakkında işlem yapıldığını belirten Bakanlık yetkilileri, "Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir" ifadesini kullandı. Devamında şu bilgileri paylaştı:

"TSK'da, meydana gelen olayların akabinde, bir daha yaşanmaması için alınması gereken dersler ile personelin kazanması gereken yetenekleri geliştirmek için Eğitim ve Doktrin Komutanlığımız tarafından 'Alınan Dersler Bülteni' yayınlanmakta, eğitimlerde aktif şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Sınıf Okulları ve Eğitim Merkezleri ile özellikle Terörle Mücadele Harekatı kurslarında bu ve buna benzer olaylara yönelik uygulamalı eğitim verilmekte, personelin seviyesine uygun taktik ve teknik gelişimi sağlanmaktadır."

"CEP TELEFONU KULLANIMI İLE İLGİLİ CİDDİ TEDBİRLER ALINACAKTIR"

Cep telefonu kullanımının zafiyete yol açıp açmadığı hususunda ise, "Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

"HER ELEŞTİRİYE SAYGIMIZ VAR ANCAK EKSİK BİLGİYLE YAPILAN YORUMLAR HALKIN KAFASINI KARIŞTIRMAKTA"

Bakanlık yetkilileri, "Operasyonlarda stratejik/taktik bir hata var mı" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"TSK, daha evvel, bu tür arazileri sadece hava şartları müsaade ettiği zamanlarda tutarken, değişen ve gelişen konsept ile kışın da kontrolü altında bulundurmaya devam etmektedir. Nitekim, daha önce 'Kış tertiplenmesi' kapsamında bu kontrol noktaları tutulmamakta, bahar aylarında tekrar tutulmaya başlandığında ise EYP ile karşılaşılmakta, bölgenin temizlenmesi daha zor hale gelmekteydi.

Bu kapsamda, televizyon/sosyal medya gibi yayın organlarında sıklıkla gösterilen ve 'Benim zamanımda/ görev yaptığım dönemde' diye başlayan cümlelerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Zira, her şey değişmektedir: şartlar, teknoloji, taktik, insanlar, konsept. Hatta teröristler dahi değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

Her eleştiriye saygımız var ancak eksik/eski bilgi ve tecrübelerle yapılan yorumlar halkın kafasını karıştırmakta hatta bazı yorumlar terör örgütü tarafından propaganda amaçlı kullanılmaktadır."