Msb Kaynakları: Tuzla Piyade Okulu\'nda Henüz Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden Ayırma Cezası Verilmiş Personel Bulunmamaktadır

MELİS YILDIRIM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, 10 Kasım'da Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda bir teğmenin Atatürk fotoğrafını yakasına takmaması ve sonrasında gelişen olaylar için, "Kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk'e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir" değerlendirmesini yaptı. Tuzla Piyade Okulu'nda "gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin" görev yerlerinin değiştirildiği de belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Aktürk şöyle konuştu:

"KANLI NOEL'İ BİR KEZ DAHA KINIYOR, VAHŞİCE CİNAYETLERLE İNSANLIK SUÇU İŞLEYENLERİ LANETLİYORUZ"

"60 yıl önce bugün Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin, Rum Terör örgütü EOKA tarafından acımasızca katledildiği Kanlı Noel'i bir kez daha kınıyor; barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz. Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Bu çerçevede; Filistin'de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini ve İsrail'in uyguladığı mezalimi asla kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi tekrar ifade ediyoruz. Türkiye olarak çağrımız; yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması ve sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhal durdurulmasıdır. En kısa zamanda kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi temennisiyle Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

"ÜLKEMİZE GETİRİLEN GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİN SAYISI 524 OLMUŞTUR"

Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak; 18 Aralık'ta bir A400M ve bir C-130 uçağımız ile 3,5 ton tıbbi malzeme ve 21 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 101 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 207 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 15 uçakla 228 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 524 olmuştur.

Sayın Bakanımız, 15 Aralık'ta Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiş, aynı gün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında başlatılan SİPER Ürün-1 ve HİSAR Projelerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katılım sağlamış, 18 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretine eşlik ederek Macaristan Savunma Bakanı ile bir araya gelmiş, 19 Aralık'ta Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı ile ikili askeri ilişkilerin yanı sıra bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüşmüş ve Türkiye ile Irak arasında Dışişleri Bakanlığımızda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye iştirak etmiş, 20 Aralık'ta ise Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İtalya Genelkurmay Başkanı'nı makamında kabul etmiş; ayrıca kısa süre önce göreve başlayan Malezya Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek hem başarı dileğinde hem de savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Sayın Bakanımız; bugün de resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Maldivler Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirmektedir.

Ağustos ayında İsveç'te düzenlenen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda birinci olan ve şampiyon ülkeden bir sonrakine devredilen kupayı 'Toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimi olarak verilir' hükmü gereği Uluslararası Askeri Sporlar Konseyinden (CISM) kalıcı olarak ilk defa alan ve bizleri gururlandıran TSK Engelli Koşu Bayrak Takımımızı, 5'inci Gazi Yarı Maratonu'nda Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve, 8-10 Aralık tarihleri arasında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 'Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda 'Mini Akıllı Mühimmat', 'Mini/Mikro İHA'lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi', 'Küresel Konumlama Cihazı' ve 'Seyyar Havan Tespit Radarı'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Operatif İHA Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından üretimi tamamlanan son AKSUNGUR İHA, 15 Aralık'ta Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında icra edilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un dördüncüsü 16 Aralık'ta teslim edilmiştir.

"HUDUTLARIMIZDA SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 346 ŞAHIS YAKALANMIŞTIR"

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 346 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, 3'ü PKK/YPG'li olmak üzere, 8'i terör örgütü mensubudur. 4 bin 70 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 502'ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 415'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 598 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 203 bin 968 olmuştur.

"SON BİR HAFTADA 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaşmıştır.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 20 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Diğer taraftan Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 488 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 21'i son bir haftada olmak üzere bin 475 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

22 Aralık 1914'te Sarıkamış Harekatı'na başlayan ve en zor şartlarda bile şehadete yürümekten asla tereddüt etmeyen şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

MSB KAYNAKLARI: TSK'DA DİSİPLİNE AYKIRI VE ASKERİ HİYERARŞİYİ BOZAN, BOZABİLECEK HİÇBİR KİŞİ, OLAY VE DURUMA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEĞİNDEN ŞÜPHE DUYULMAMALIDIR

MSB kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olay ve sonrasındaki iddiaların sorulması üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, derhal idari ve adli soruşturma başlatıldığını 23 Kasım'daki Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda ifade etmiştik. Sayın Bakanımız da 16 Aralık'taki Yıllık Basın Değerlendirme Toplantısı'nda gerekli açıklamaları yaptı. Son olarak dün Bakanlığımız resmi sosyal medya ve internet hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.

Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

"OLAYDA ATATÜRK'ÜN AZİZ HATIRASINA SAYGISIZLIK İÇEREN SÖZ VE DAVRANIŞLAR, DİĞER PERSONELİ HEDEF GÖSTERMEK SURETİYLE KİŞİLERİ SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK ETMEK GİBİ HUSUSLAR TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bahse konu olayda; milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir.

"SIRALI AMİRLERİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, olaylara sebebiyet veren personel TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir.

"ADLİ SÜREÇ SONUÇLANANA KADAR BİLGİ VERİLMESİ UYGUN DEĞİL"

Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında; CMK Madde 157'de belirtildiği üzere; soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir.

"TSK'DAN AYIRMA CEZASI VERİLMİŞ PERSONEL BULUNMAMAKTADIR"

Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk'e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir."

Sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddiaları için kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" yanıtını verdi.

"TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA OLUMLU GELİŞMELER OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bir basın mensubunun Irak Savunma Bakanı'nın Ankara ziyaretini hatırlatarak, müteakiben Hava Kuvvetleri'nin Irak kuzeyindeki terör hedeflerini vurduğu, önümüzdeki dönemde terörle mücadele kapsamında yeni bir mekanizma olup olmayacağı konusundaki soru üzerine Bakanlık kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim tek hedefimiz terör örgütleridir. Irak ile işbirliği içerisinde terörle mücadeleye devam edeceğiz. Son dönemde Irak ile terörle mücadeledeki ilişkilerimiz daha da gelişiyor. Onlar da terör örgütü PKK'nın Irak topraklarında yuvalanmasından rahatsız. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele konusunda olumlu gelişmeler olmasını da bekliyoruz."

"TÜRKİYE, KARADENİZ'DE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEKTEDİR"

İngiltere'nin, Ukrayna'ya iki adet mayın avlama gemisi vereceğine dair haberlere ilişkin yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birleşik Krallık ve Norveç'in kurucu ülke olarak başlattığı Ukrayna Deniz Yetenek Koalisyonunun 11 Aralık 2023 tarihinde icra ettiği toplantı sonrasında, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya iki adet mayın avlama gemisi verileceği açıklanmıştı. Ancak bu konu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden önce başlayan Birleşik Krallık'ın deniz desteği paketinin bir parçasıdır. Bahse konu teçhizatın ne zaman gönderileceğine ilişkin bir takvim henüz açıklanmadı.

Türkiye, Karadeniz'in barış ve istikrarının devamına yönelik olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Montrö Sözleşmesi de buna katkı sağlayan en önemli araçtır. Türkiye savaşın başında Montrö'ye dayanarak Boğazları savaşan taraf gemilerine kapatarak süregelen savaşın denize yayılmasını önlemiştir. Savaşın sonuna kadar da Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamak görevimizdir."