Türkiye'den İsrail'e Silah Sevkiyatına Karşı Mektup

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(ANKARA) - Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ve iki uluslararası ve bölgesel kuruluşun imzaladığı ortak mektupta, işgal altındaki Filistin topraklarında, Lübnan'da ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde tırmanın şiddet ve uluslararası hukuk ihlallerinden duyulan endişe vurgulanarak, bu gidişatın durdurulması için İsrail'e silah ve mühimmat tedariki ve sevkiyatının durdurulması gerektiği belirtildi. Mektup, 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi Kasım Ayı Dönem Başkanı Birleşik Krallık ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a iletildi.

Türkiye, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için BM'ye ortak mektup girişimi başlattı. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, 52 ülke ile iki uluslararası kuruluşun imzacısı olduğu girişimin amacının İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurularak, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil olmak üzere uluslararası hukuk ihlallerinin önüne geçmek olduğunu aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi Kasım Ayı Dönem Başkanı Birleşik Krallık ve BM Genel Kurul Başkanı Yang'a 1 Kasım'da iletilen mektupta, Gazze'nin de aralarında bulunduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, Lübnan'da ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde tırmanan şiddet ve uluslararası hukuk ihlallerinden duyulan derin endişe vurgulandı. Mektupta, ihlaller sonucunda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu sivil kayıpların her geçen gün arttığı ve bu tehlikeli gidişatın durdurulması için acil adımlar atılması gerektiği kaydedildi. Mektup ile uluslararası topluma İsrail'e silah ve mühimmat tedariki ve sevkiyatının durdurulması çağırısı yapılarak BM Güvenlik Konseyi'nden bu yönde tedbirler alması talep edildi.

Girişimde imzacı olan ülke ve kuruluşlar şöyle:

Türkiye, Filistin, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Gambiya, Güney Afrika, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kuveyt, Küba, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Rusya Federasyonu, Saint Vincent ve Grenadinler, Sao Tome ve Principe, Senegal, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabve, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı.