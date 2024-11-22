Türkiye Turizmde Yükselişte

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(TBMM) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili yaptığı sunumda; "2017 yılında, gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8'inci olan Türkiye 2023 yılında Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından 5'inci sırada yer almıştır. Turizm geliri sıralamasında ise 2017 yılında 15'inci sırada yer alan Türkiye, 2023 yılında 7'nci sıraya yükselmiştir. Turizm alanındaki bu ivme, yıl sonu itibarıyla ülkemizin hedeflenen 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri rakamlarına emin adımlarla yürüdüğünü göstermektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı. Ersoy, iilk olarak bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2024 yılı bütçesi içerisinde gerçekleştirdiği ve 2025 bütçe yılında yapmayı planladığı faaliyetleri paylaştı.

"Yıl sonu hedefimiz 61 milyon turist, 60 milyar dolar gelir"

2024 yılı Ocak- Eylül döneminde Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 oranında artarak 49,2 milyon kişi olarak gerçekleştiğini ve 2024 yılı ocak-eylül döneminde turizm gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 oranında artarak 46,9 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Ersoy, şöyle konuştu:

"2017 yılında, gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8'inci olan Türkiye 2023 yılında Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından 5'inci sırada yer almıştır. Turizm geliri sıralamasında ise 2017 yılında 15'inci sırada yer alan Türkiye, 2023 yılında 7'nci sıraya yükselmiştir. Turizm alanındaki bu ivme, yıl sonu itibarıyla ülkemizin hedeflenen 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri rakamlarına emin adımlarla yürüdüğünü göstermektedir.

Turizmde hedeflerinize ulaşabilmek için, konaklama kapasitenizi hem nicelik hem de nitelik olarak artırmalı ve bu alanda sürdürülebilirliği tesis etmelisiniz. Son 22 yılda Türkiye, bu sahada çok ciddi bir yol kat etmiştir. 2002 yılında konaklama tesisi yatak kapasitesi 804 bin iken 2024 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla konaklama tesisi yatak kapasitesihalihazırda belgelendirme işlemleri devam edenlerle birlikte yaklaşık 2,25 milyon yatağa ulaşmaktadır. Rakamların bir kez daha ortaya koyduğu gerçek şudur ki turizmin süper liginde yer alan ülkelerden biriyiz ve burada kalmaya kararlıyız.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TAG) tarafından 71 ülkede yapılan, 27 film ve il-deneyim içerikli 111 farklı dijital iletişim çalışması sonucu, 2024 Ocak-Ekim döneminde toplam 11,3 milyar gösterim, 1,5 milyar izlenme ve tıklama rakamlarına ulaşılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda etkin şekilde uyguladığımız 'Birlikte Reklam' faaliyetleri de yine önemli bir iletişim çalışmamızdır. Bu kapsamda yurt dışında faaliyet gösteren tur operatörleri ve havayolları ile 2024 yılında 39 ülkede 182 birlikte reklam kampanya anlaşması yapılmıştır.

Türk Hava Yolları ile bu sene ABD'de başlattığımız ortak kampanyanın sonuçları da gözle görülür biçimde sayılara yansımaktadır. 2024 yılı içinde tamamlanan etkinlikler kapsamında tur operatörleri ile basın ve akademik fikir önderlerine 'Taş Tepeler' bölgesiyle ilgili konferanslar, sürdürülebilirlik ve gastronomi odaklı sunumlar destinasyon tanıtımları 25 ülkede gerçekleştirilmiştir. Türkiye son 4 sene zarfındaki küresel düzeyde gerçekleştirdiği etkin tanıtım çalışmaları ile dünyada lider ülke konumuna erişmiştir."

"5 adet yeni ücretsiz girişli halk plajı yapılması planlanmaktadır"

Ersoy, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile yapılan iş birliği çerçevesinde, 2024 yılı itibarıyla 19 bini aşkın tesis sürdürülebilir turizm sertifikası aldığını bildirdi. Kış ve termal turizm altyapı çalışmaları, atık su tesisleri ve bağlantılı altyapıları, ücretsiz girişli halk plajları yapımı ve çevre düzenlemesi gibi işler için yaklaşık 1,3 milyar TL'lik ödenek ayrıldığını belirten Ersoy, "Bakanlığımızca Şubat 2023 tarihinde yapımına başlanılan,45 bin metreküp/gün kapasiteli 'Antalya Kemer- Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi' Nisan 2024'de tamamlanarak hizmete açılmıştır" diye konuştu.

2024-2025 yıllarında İzmir Çeşme Ovacık, Muğla Bodrum Yalıkavak, Adana Yumurtalık Kemalpaşa, Antalya Kemer Kındıl Çeşme ve Manavgat Sorgun olmak üzere toplam 5 adet yeni ücretsiz girişli halk plajı yapılması planlandığını açıklayan Ersoy, "Mavi Bayrak ödülüne sahip 567 plaj ile 2024 yılında dünya sıralamasındaki üçüncülüğümüzü korumuş durumdayız" dedi.

Ersoy, yürütülen kazı çalışmaları sayısının 2024 yılı sonuyla 765'e ulaşacağını belirterek, "Bu sayıyı 2026 yılına kadar yıllık 800'e çıkarmayı hedefliyoruz. Elbette ki öncelikli hedefimiz arkeolojik çalışmalarımızı sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da en üst seviyeye çıkarmaktır. Nicelikteki bu artışın nitelikli sonuçlar vermesi için de Geleceğe Miras projesine dahil olan arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları için aktarılan bütçeyi tarihimizde görülmemiş seviyelere çıkardık. Bu yıl için ayrılan ödenek 6 milyar TL'yi bulacak" diye konuştu.

Gece müzeciliği...

Ersoy, 217 müze ve 146 örenyeri ile halka hizmet verdiklerini ve bakanlığın denetiminde faaliyet gösteren 429 özel müze olduğunu söyledi. Gece müzeciliği uygulamasının başlayacağını söyleyen Ersoy, "Bu kapsamda, antik kentlerimizi aydınlatarak, sıcak hava koşullarında gündüz tercihini deniz-kum-güneş üçlüsünden yana kullanan misafirlerimizin örenyerlerimizi gece de gezebilmelerine olanak sağladık. Bugün itibarıyla Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli kültür destinasyonlarımızda projemizi hayata geçirdik. Olympos, Syedra, Perge ve Aspendos'ta da bu çalışmalar devam etmektedir. Gece müzeciliği kapsamında müzelerimiz; 310 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir" bilgisini paylaştı.

"Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında restorasyon süreci başlıyor"

Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında restorasyon süreci başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

" İstanbul'da, biri 152 diğeri 134 yıllık bir tarihi barındıran; dünya kültür ve endüstri mirasının da nadide örneklerinden olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında restorasyon sürecini başlatıyoruz. Uluslararası restorasyon ilkeleri ve Bilim Kurulu eşliğinde yürütülecek bu sürecin sonunda her iki bölge de sosyal ve kültürel bir yaşam alanı olarak yeniden hayat bulacaktır. Bu yapılar; müze, kütüphane, sergi ve fuar alanları, gösteri sanatları merkezi, tiyatro salonu, açık hava müzesi, atölyeler, eğitim birimleri ve arkeopark ile 7'den 70'e toplumun her kesimine, 16 milyon nüfuslu mega kent İstanbul'a hitap edecek bir komplekse dönüşecek. Gar sahalarının demiryolu işlevlerini sürdürmesini de sağlayacağız. Tarihi binaların restorasyonunu, millet bahçesini, sergi alanlarını ve arkeoloji müzesini kapsayan ilk etabın açılışını, inşallah 2025 yılı sonunda yapacağız. Projemizi tamamladığımızda, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahaları Kültür ve Sanat Merkezi; tarihi, kültürü, bilimi ve sanatı buluşturan bir eser olarak İstanbul'un yeni uluslararası simgesi ve markası olacaktır."

Bakan Ersoy, bakanlığıa bağlı müze ve ören yerleri 2024 yılının Ekim ayı itibarıyla, 28 milyon 643 bin ziyaretçi ağırladığını ve müzelerdeki toplam eser sayısı yaklaşık 3,4 milyona yükseldiğini bildirdi. Ersoy, 2024 yılında yurt dışından 45 eserin Türkiye'ye getirildiğini, 2002-2024 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayısının ise 12 bin 164'e yükseldiğini belirtti. Ersoy, "Deprem bölgesinde bulunan illerde Bakanlığımıza tahsisli yapıların onarımlarını yaptırıyoruz. Tescilli yapılarda, deprem sonrası kültür enkazının ayrıştırılmasına ve desteklenmesine yönelik işler için ve Gaziantep Kalesi, Adıyaman Kahta Kalesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Elbistan Müzesi deprem sonrası onarım çalışmalarında 3 milyar TL ödenek kullandık" diye konuştu.

"Bugün itibarıyla toplam 829 cemevinin aydınlatma gideri, bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır"

Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın iki ana faaliyet alanı vardır. Bunlardan ilki cemevlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yaparak cemevlerine destek vermektir. İkincisi ise sosyo-kültürel, bilimsel ve eğitsel faaliyetler ile yayın ve yurt dışına yönelik faaliyetleri yürütmektir. Bakanlığımızca 258 milyon TL ödenek ile 355 cemevimizin bakım-onarım ve tefrişat talepleri karşılanmıştır. Cemevlerinin fiziki kapasitesinin artırılması kapsamında deprem bölgesine öncelik verilmiş ve bu bölgede bulunan 97 cemevinin talepleri karşılanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile deprem bölgesinde 13 yeni cemevinin yapılması için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Bakanlığımız 2024 yılı içinde sosyal, kültürel, bilimsel ve eğitsel faaliyetler kapsamında toplam 72 etkinlik hayata geçirmiş, bu süreçte 176 STK ve cemevinin faaliyetlerine katkı vermiştir. Yine bu yıl içindeki bilimsel çalışmalara 70 üniversiteden 184 akademisyen ve bağımsız araştırmacı katılmıştır. 'Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde bugün itibarıyla toplam 829 cemevinin aydınlatma gideri, Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde 'Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi' kurduğumuzu da memnuniyetle belirtmek isterim."

"Bakanlığımızın 2025 yılı bütçe talebi 53 milyar 202 milyon 392 bin TL'dir"

Ersoy, bakanlığının 2023 yılı kesin hesabı ve 2025 yılı için öngörülen bütçe ödenekleri ile ilgili şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza tahsis edilen 2023 yılı bütçesi, bakanlığımız politika ve hedefleri doğrultusunda; etkili, ekonomik ve verimli kullanılmıştır. 2025 yılı bütçemiz bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 53 milyar 202 milyon 392 bin TL olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 37 milyar 193 milyon 392 bin TL'si cari bütçe, 16 milyar 9 milyon TL'si yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür."