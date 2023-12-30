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Ukrayna'da Rus füze saldırılarında ölü sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika
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Ukrayna'da Rus füze saldırılarında ölü sayısı 39'a yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından ülkesine yönelik dün gerçekleştirilen füze saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini belirtti. Zelenskiy, saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Saldırılar sonucu 39 kişi hayatını kaybederken, 159 kişi yaralandı. Kiev'de bir günlük yas ilan edildi.

Ukrayna\'da Rus füze saldırılarında ölü sayısı 39\'a yükseldi
30.12.2023 - 19:13,  Güncelleme: 19:18
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından ülkesine yönelik dün gerçekleştirilen füze saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik dün sabah yapılan saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Füze saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 159 sivilin de yaralandığını aktardı.

Rusya'nın saldırılarını "terör saldırıları" olarak nitelendiren Zelenskiy, hasar medyana gelen 120 şehir, köy ve yerleşim alanlarında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kiev'de bir günlük yas ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise yaptığı açıklamada, başkentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kiev'in Şevçenski Semti'nde enkaz altında kalan 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Kliçko, 1 Ocak'ta bir günlük yas ilan etti.

Kaynak: AA
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