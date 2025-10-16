Aracından inene 180 bin TL ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza geliyor - Son Dakika
Aracından inene 180 bin TL ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza geliyor

16.10.2025 11:50
Meclis'te bu hafta görüşülmesi beklenen Trafik Kanunu'ndaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre; trafikte saldırı amaçlı aracından inenlere 180 bin TL, alkollü araç kullanana 25 bin TL, gürültü çıkaranlara 16 bin TL, seyir halinde telefonda konuşanlara 5 bin TL, emniyet kemeri takmamaya 2 bin 500 TL para cezası gelecek.

Trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor. TBMM'de bu hafta görüşülmesi beklenen Trafik Kanunu'ndaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, sürücülere kesilen trafik cezaları, hatanın tekrarlanması halinde kademeli olarak artacak. Söz konusu değişiklik kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere rekor cezaların uygulanması bekleniyor.

"TRAFİKTE ARAÇTAN İNENE 180 BİN TL PARA CEZASI GELECEK"

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, "Aşırı hızla ilgili bir kere hız limitinin artmasındaki oranlara göre kademeli bir artış olacak. Yurtdışındaki gibi cezalar tekrarlandığında çok daha ciddi cezai yaptırımlar olacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası şu an 993 lira. Çok bir caydırıcılığı yok, 2 bin 500 lira olması öngörülüyor. Kırmızı ışık ihlali şu an 2 bin 168 lira, 5 bin lira olması birinci ihlalde, ikinci ihlalde tabii ki bunlar artarak devam edecek ki; kırmızı ışıkta 3 günde 1 canımızı kaybediyoruz. Saldırı amaçlı trafikte araçtan indiğinizde 180 bin lira para cezası gelecek. Alkollü araç kullanıyorsunuz 25 bin lira, seyir halinde telefonla konuşuyorsanız 5 bin lira ama bunlar ilk kural ihlalinde. Aynı kuralı ikinci kez de ihlal ettiğiniz ve bu sefer bu alışkanlık haline gelmiş anlamına geldiği için çok daha ciddi katlanarak cezai yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Kimi sürücüler yeni cezaların caydırıcı olacağı görüşünde kimileri ise yeni taslakla ehliyete el koymanın sürücüler açısından ağır bir yaptırım olacağını söylüyor.

"10 YILDA KAZALARDA 62 BİNDEN FAZLA CANIMIZI KAYBETTİK"

Yasemin Usta, "Ülkemizde son 10 yılda trafik kazalarında, 62 binden fazla canımızı kaybettik; 3 milyondan fazla kişi ise yaralandı. Bu kazaların yüzde 90'ı önlenebilir sürücü kusurlarından kaynaklanıyor. Maalesef ben de kural tanımayan sürücüler yüzünden çok ciddi acılar yaşadım. Bir kazada kuzenimi kaybettim, başka bir kazada ise kız kardeşim ve yeğenim ölümden döndü yaralandı. Trafik kazalarındaki bu can kayıplarına 'Dur' diyebilmek için 2015 yılında Trafikte Haklarım Derneği'ni kurduk. Amacımız daha caydırıcı cezalarla, bu kazaların önlenebilmesini sağlamak. Bu kapsamda derneğimizin önerisi Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kabul edildi. 2024- 2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'ndaki önerimiz; trafik kuralı ihlaliyle idari ceza yaptırımlarının caydırıcılık etkisinin araştırılması ve güçlendirilmesiydi. Sağ olsun İçişleri Bakanlığımız bu kapsamda ciddi bir araştırma yaptı" şeklinde konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YASA TASARISI İÇİN 33 ÜLKEDE ARAŞTIRMA YAPTI"

Usta, "İçişleri Bakanlığı müşavirlerimiz 33 ülkede bu yasa tasarısı hazırlanmadan önce idari cezaları ve bunların etkilerini araştırdı. Araştırma yapılan ülkelere baktığımızda ve trafik kazalarının, can kayıplarının düşük olduğu ülkelere baktığımızda; Finlandiya'da gelir seviyesine göre cezalar kesiliyor. Örneğin bir iş insanına 2023 yılında 50 kilometre hızla gitmesi gereken yolu 82 kilometre hızla gittiği için 121 bin Euro para cezası, yani bizim paramızla 5 milyon 800 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor, ceza kesilmiş. Almanya'da baktığınızda alkollü araç kullandığınızda da çok ciddi cezai yaptırımlar var. 0.5 promille 1 promil arasındaki alkollü araç kullanan sürücüye 500 Euro ile bin 500 Euro arası ceza kesiliyor. Ehliyetine ceza puanı yazılıyor ve 1 ila 2 ay arası araç kullanması yasaklanıyor. Bu ülkelere baktığımızda cezalar arttığında, trafik güvenliğine katkı sağladığını görüyoruz. Aynı şekilde bizim ülkemizde de şu an mecliste olan yasa tasarımız geçtiğinde trafik güvenliğine ciddi etkisi olacak. Kazaların ve ölümlerin azalmasına neden olacak ve bunun gözle görülür sonuçlarını hep birlikte görüyor olacağız. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ TRAFİK KURALI İHLALİNİ SUÇ OLARAK ALGILAMIYOR"

Kanun teklifinin mecliste bu hafta görüşülmesini beklediklerini dile getiren Usta, "Bir an önce geçmesi çok önemli çünkü yapılan araştırmalara baktığımızda halkımız trafik kuralı ihlalini bir suç olarak algılamıyor. Anketler yapılmış; hırsızlığı daha yüz kızartıcı suç olarak görüyoruz ama ölümle sonuçlanabilecek bir trafik kuralı ihlalini biz bir suç olarak görmüyoruz. Katılımcılara şu soruyu sormuşlar. 'Yüzde 100 kendi hatanızın kural ihlali yaptığınız bir kazaya sebebiyet verdiğinizde, kendinizin mi ölmesini tercih edersiniz yoksa karşı tarafın mı.' Yüz yüze yapılan görüşmelerde yüzde 83 demiş ki 'Ben kendim vefat edeyim.' İsimsiz bir ankete döndüğünde iş, anonim bir şekilde yapıldığında yüzde 60, 'Karşı tarafın hayatını kaybetmesini tercih ederim' demiş. Bu maalesef cezasızlık algımızdan kaynaklanan bir durum. Bu kurallar ve cezalar gerçekten bu güvenliği sağlayabilmek için var. Bazı kesimlerden haksız eleştiriler geldi. Bu çok üzücü, çünkü trafik güvenliğini sağlayabilmek için; nasıl ki birinin malını çalmadığımız sürece bize hırsızlıktan dolayı bir cezai yaptırım uygulanmıyorsa, trafik kuralı ihlal etmediğinizde de size bir ceza kesilmeyecek" dedi.

"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA 25 BİN TL, TELEFONDA KONUŞMAYA 5 BİN TL"

Usta, "Aşırı hızla ilgili bir kere hız limitinin artmasındaki oranlara göre kademeli bir artış olacak, yurtdışındaki gibi. Cezalar tekrarlandığında çok daha ciddi cezai yaptırımlar olacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası şu an 993 lira, çok bir caydırıcılığı yok; 2 bin 500 lira olması öngörülüyor. Kırmızı ışık ihlali şu an 2 bin 168 lira, 5 bin lira olması birinci ihlalde, ikinci ihlalde tabii ki bunlar artarak devam edecek ki; kırmızı ışıkta 3 günde 1 canımızı kaybediyoruz trafik kazalarında. Ambulansa yol vermeden zaman zaman sorunlar yaşıyoruz zaman zaman medyaya da yansıyor. Onun da cezası olacak 46 bin lira. Ciddi artırımlar var bunların etkisine biz kısa sürede trafik kazalarının düşmesiyle birlikte hepimiz şahit olacağız. İçişleri Bakanlığımız gibi Adalet Bakanlığımız da daha caydırıcı ceza politikalarını gündeme aldığında yurt dışındaki gibi ki onların hedefi sıfır hata sıfır kaza. Neden biz de bunu başarmayalım. Eğer onlar başardıysa biz de başarırız; ama buradan halkımızın da desteğine çok ciddi ihtiyacımız var. Lütfen kurallara uyalım. Saldırı amaçlı trafikte indiğinizde 180 bin lira para cezası gelecek, alkollü araç kullanıyorsanız 25 bin lira, seyir halinde telefonla konuşuyorsanız 5 bin lira. Bunlar ilk kural ihlalinde aynı kuralı ikinci kez ihlal ettiğinizde bu sefer bu olay alışkanlık haline geldiği anlamına geldiği için katlanarak cezai yaptırımlar uygulanacak. Ceza ödemek için değil yaşamak ve yaşatmak için trafik kurallarına uyalım. Bir trafik mağduru olarak söylüyorum. Ben bunun acısını yaşamış milyonlarca kişiden biriyim" diye konuştu.

"EHLİYETİ ALMALARI BİRAZ AĞIR OLUYOR"

Sürücü Mertcan Yüce, "Bence gerekli özellikle İstanbul için çok gerekli hiçbir kurala uymadıkları gibi emniyet şeritlerini de ihlal ederek trafiğin özellikle kaynaştırma yaparak çok fazla tehlikeye sokuyorlar son zamanlarda." şeklinde konuştu.

Sürücü Önder Demirci ise, "Cezalar artırılmalı caydırıcı olmazsa kimsenin canı yanmazsa kimse cezaları umursamıyor. Hoş cezasını ödemeyenler de var bu arada. Ceza yazılmasına rağmen trafik kurallarına uymayanlar var. Biz sürekli trafikte işimiz gereği trafik olduğumuz için dertliyiz. Bilhassa telefonla seyretmek trafikte trafiğin yoğunlaşmasına daha çok sebep oluyor. Biz bunlardan çok mustaribiz" ifadelerini kullandı. Sabah işe giderken telefonla konuşan bir sürücünün kendisine çarptığını söyleyen Mürsel Kılıç ise, "Gerekli bence. Sabah telefonla konuşurken arkadan birisi bana vurdu. Yeni oldu sabah işe gelirken oldu. Ben katılıyorum yani destekliyorum. Ehliyeti almaları biraz ağır oluyor, özellikle telefon konuşmaları için alkolde haklılar ama telefon konuşmasında ehliyeti üçüncüde almaları biraz sorun onu kısıtlayabilirler belki" dedi.

"RAKAMLARIN BİRAZ YÜKSELMESİ LAZIM"

Başka bir sürücü ise, "Bence gerekli, caydırıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü çoğu arkadaşlarımız ya da kullanıcılar, yani sürücülerin hiçbir tanesi bu kaidelere uymuyor. Nasıl olsa öderim, bu kadarla geçer diyor. Doğru olan cezaların yüksek olması, her seferinde biraz daha da çok artırarak, caydırıcı duruma getirmemiz doğru" ifadelerini kullandı.

Cezalar artırılsın ki caydırıcı oldun diyen İlhan Bitkan ise, "Trafik ihlalleriyle ilgili yasa tasarısı bence hani güzel gayet başarılı çünkü cezalar ne kadar yüksek olursa halkı yani kural ihlali yapanları daha çok yıldıracaktır diye düşünüyorum. 900'liradan 2 bin küsür liraya artması biraz az; rakamların biraz yükselmesi lazım. Bunu yükselttikçe kural ihlalleri daha az olur diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
