AK Parti'li Göksu: Bundan daha ala israf var mı? - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına çalıştay yapıyorsunuz ve bunu İBB'nin kasasından ödüyorsunuz, bu etik değil. Yemekte kişi başına düşen fatura 6 bin 395 lira. Bundan daha ala bir israf var mı?" dedi.

AK Partili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına, İBB'nin kasasından verdiği yemeğe tepki gösterdi. Göksu, DHA'ya yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yaparken israf düzeninden bahsedip, israfla ilgili çok ağır cümleler kullandığını anımsattı. Göksu, İmamoğlu'na 'yaklaşık 1 yıldır İBB'yi yönetiyorsunuz, hangi israfla karşılaştınız ve hangi israf düzenini önlediniz' diye zaman zaman sorular sorduklarını anlatarak, "Örneğin; Yenikapı'da bir araç şovu yaptı, elinde patladı. '643 makama 1717 makam aracı var' dedi, sonra 730 tane kamyon, kamyonet ve minibüs dizebildi. Biz bunların cevabını ararken 2019 yılı denetim raporları çerçevesinde denetim komisyonu raporlar hazırladı. Denetim komisyonunun hazırladığı raporları incelerken İBB Başkanının kendi kafasında israfı tanımladığını, israfın da nasıl yapılacağını çok iyi bildiğini gördük" dedi.

'BİR KİŞİNİN FATURASI 6 BİN 395 LİRA'

CHP'li belediye başkanlarına bir çalıştay yapılıyorsa, bunu İBB'nin bütçesinden vermenin etik olmadığını kaydeden Göksu, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye genelindeki belediye başkanları ile ilgili Türkiye'ye vizyon ve katkı sunacak bir çalıştay yaparsınız, büyükşehir ağırlar bu ayrı bir şeydir. Ama 11 tane CHP'li büyükşehir belediye başkanına çalıştay yapıyorsunuz ve bunu Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından ödüyorsunuz, bu etik değil. Verilen yemekte kişi başına düşen fatura 6 bin 395 lira. 6 bin 395 lira bugün aşağı yukarı 3 tane asgari ücret. Bir taraftan 'emek, ekmek, israf' diyeceksiniz; ama bir kişinin yemek faturası 6 bin 395 lira olan bir organizasyon yapacaksınız. Bu bizim dikkatimizi çekti ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşündük. O yetmiyormuş gibi sadece tirbuşon parası olarak 3 bin 115 lira ödenmiş. Hangi restoranda yemek yedilerse dışarıdan buraya içki getiriliyorsa, içki kapağını açmak için ödenen para 3 bin 115 lira. Soruyorum size; israfı nasıl tanımlıyorsunuz, bundan daha ala bir israf var mı? Büyükşehir Belediye Başkanı 'israf israf' düzeni derken aslında kendi kafasındaki hayatını tanımlıyormuş böylece bunu öğrenmiş olduk."