Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti\'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan AK Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların isimlerini açıkladı.

İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: "AK Parti'mizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyder pey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il adayımızın tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da Ankara'da 48 büyükşehir ve il adayımızın ismini açıkladık. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğimiz 7 büyükşehir ve il ile birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk.

"AMACIMIZ İLÇE ADAYLARIMIZIN TANITIMINI EN KISA SÜREDE TAMAMLAMAK"

Dün Yalova ile ilçe adaylarımızın takdimine başladık. Bugün de 31 Mart seçimlerinde İstanbulumuzun ilçelerinde AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı burada açıklıyoruz. Amacımız kimi yerlere bizzat giderek, kimi yerlere de genel başkan yardımcılarımı görevlendirmek suretiyle ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamaktır.

"BİZ MİLLETİ SANDIKTAN SANDIĞA HATIRLAYAN PARTİ OLMADIK"

Biliyorsunuz seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Biz yılın 365 günü, günün 24 saati milletimiz ile yüz yüze, gönül gönüle irtibat halinde olan bir kadroyuz. Seçim dönemlerini bu tempoyu daha da artırmanın, her zaman yaptığımız işleri kısa sürede tekrarlamanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmenin vesilesi olarak görüyoruz. Hele söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor. Şairlerin bile sevgilerini, hayranlıklarını, güzelliklerini anlatmaya kelimeler bulamadığı böyle bir şehri başka türlü kucaklamak mümkün değil. Yahya Kemal'in hissiyatı ile ifade edecek olursak, Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

"İSTANBUL'A HİZMET ETMENİN ŞEREFİ DÜNYA MALININ TAMAMINA DEĞİŞİLMEZ"

Evet, sadece bir semtini sevmenin ömre değer olduğu İstanbul'u 16 milyonu aşkın insanı, yedi tepesi, 39 ilçesi, yüzlerce mahallesi ve semti ile sevmenin değerini veren bir yapı düşünün. İşte biz böyle sevdik, böyle seviyoruz. Binlerce yıldır her medeniyetin, her toplumun, her devletin, her cihangirin hayalini süsleyen bu şehri İstanbul'a hizmet etmenin şerefi dünya malının tamamına değişilmez. Şair Nedim, İstanbul'un tek bir taşını acem mülkünün tümüne feda ederken aslında oldukça mütevazi bir benzetme yapıyordu. İşte bu İstanbul'a hizmet etmek için 30 yıl önce bugünlerde 1994 yılında milletimizin huzurunda karşımızda altyapısı çökmüş, özellikle üstyapısı perişan, insanı hiçe sayılan bir şehir vardı. Çöp, çukur, çamur İstanbul buydu. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılamayan hemen şu Haliç Kongre Merkezi'nin arkası biliyorsunuz Haliç. Ve buraya yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım Haliç'in kenarında doğdum büyüdüm. Haliç ile beraber yaşadım. Bu Haliç ne yazık ki ne zaman biz temizlemeye başladık işte o zaman bugünkü Haliç oldu. Haliç'ten o zamanlar itibarıyla 9,5 milyon metreküp çamur çıkardık, pislik çıkardık. Bu çamuru bizler 9,5 kilometre uzaklıkta Alibeyköy'de bir taş ocağına naklettik. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.

İşte burada hemen Kağıthane'de bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu temel atmama merasimi. Ama bunlar yapar. Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik. İstanbulumuzda bu yarışı biz yaptık. Suyu akmayan, ulaşımı dökülen, sokaklarını pislik götüren, çevresini gecekonduların kuşattığı, trafikte insanların ömrünü tükettiği, çöplükleri patlayan, çukurlarından dolayı yollarında yürülemeyen velhasıl her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi sadece üzmekle kalmadı, üstlendiğimiz sorumluluğun ağırlığını da gösterdi. İstanbul'un temsil ettiği tarihi ve kültürel değerlere asla yakışmayan bu görüntüsünü ortadan kaldırmak için hemen kolları sıvadık, ekiplerimizi kurduk, imkanları seferber ettik.

"İSTANBUL SON 5 YILDA O ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATAN İHMALLERE MARUZ KALDI"

Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbullunun derdine derman, yaralarına merhem olmaya odaklandık. Karşılaştığımız tüm engellere rağmen hamdolsun kısa sürede İstanbul'un temel sorunlarının hemen hepsini hal yoluna koyduk. Ancak yapmak zor, yıkmak çok kolaydık. Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehir 5 yıl gibi çok kısa sürede neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. Hatırlarsanız 2019'da İstanbul'un yönetimini devralanlar işe programla, projeyle, icraatla, tuğla üstüne tuğla koyarak değil az önce de söyledim temel atmama töreni ile başladılar. Atmadıkları temel, Silahtarağa arıtma tesisi projesi idi. Peki sonra ne oldu? Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince burası yeniden ölmeye, kararmaya, kokmaya başladı. Halbuki Silahtarağa projesi İstanbul'un altınboynuzu Haliç'i temizlemek için 1994 yılından beri yürüttüğümüz çalışmaların kritik bir parçasıydı. Hatalarından ders çıkarmak yerine vizyonsuzluklarını İstanbul'un yol kenarlarını süsleyen güzelim dikey bahçeleri yok ederek devam ettirdiler. Şimdi aynı zihniyet poşet göndermesi ile yeniden arzı endam ediyor.

"BUNLARIN TEK DERDİ İSTANBUL NİMETİNİ SÖMÜRMEK"

Büyükşehir adayımız Murat Kurum'un İstanbul'u depreme hazırlamak başta olmak üzere bu güzel şehrin geleceği için hayati öneme sahip projelerini kendi akıllarınca küçümsüyorlar, hafife alıyorlar. Tabi bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır. Bunların arıtma tesisi neden yapılır, poşet kullanımı niçin sınırlandırılır, doğal gaz ile ısıtma niçin yaygınlaştırılır, elektrikli araç üretimi niçin teşvik edilir, karbon emisyonunu düşürecek yatırımlar niçin yapılır, yeşil alanlar niçin artırılır, iklim değişikliği ile mücadeleye niçin bu kadar önem verilir, plastik kullanımının azaltılması niçin kritik öneme sahiptir kısacası çevreye, tabiata ve insana dair meselelerin niçin bu kadar öncelikli olduğuna dair en küçük bir fikirleri yoktur. İstanbul'daki ana yolların etrafında kurulan yeşil panolara bile tahammül edemeyip hepsini yıkarak betona boğan kafanın böyle bir derdinin olmadığı da açıktır. Daha da vahimi, aynı kafa bilim insanlarının her gün ikaz ettiği deprem tehdidine karşı üzerine düşen hiçbir görevi yerine getirmediği gibi büyük bir pişkinlikle bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Milyonlarca insanın geleceğini, yüzbinlerce insanın hayatını doğrudan ilgilendiren böyle bir meselede bile aymazlık yapanların şehrin diğer sorunlarının çözümü ile ilgili ne hassasiyeti olabilir ki? Bunların tek derdi, İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi bireysel ajandaları, kendi siyasi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir. İstanbul bu zulmü, bu eziyeti hak etmiyor.

"İNŞALLAH 31 MART'TA İSTANBUL'DA 5 YILLIK FETRET DEVRİ SON BULACAK"

İnşallah 31 Mart'ta İstanbul hak etmediklerinden kurtulacak, inşallah 31 Mart'ta İstanbul'un büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul yapacağı doğru tercihle kendisine yeni bir ufuk açacak. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul 5 yıllık fetret devri son bulacak yeniden şahlanış dönemi başlayacak."