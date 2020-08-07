Bağcılar'da koronavirüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla 81 vilayette başlattığı denetimlere, Bağcılar'da bugün de devam edildi. Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelindeki işyerlerine yaptığı denetimlerde kurallara uymayan işyerlerini uyardı. Denetimlerde seyyar satıcılara, çocukları dilendiren ve trafikte araç camları sildiren kişilere cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla dün 81 vilayette başlattığı denetimlere, Bağcılar'da bugün de devam etti. Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri aralarında lokanta, pastane, kahvehane, kafe, berber, kadın kuaför, güzellik salonu gibi yerler başta olmak üzere tüm işyerlerini denetledi. Denetimler sırasında maske takmayan, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uymayan, dezenfekte malzemesi ile maske bulundurmayan işyeri sahipleri uyarıldı. Çok sayıda işyeri sahibinin kurallara uyduğu gözlendi.

Ayrıca polis ve zabıta ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde ilçenin farklı yerlerinde dilencilik yapanlara, trafik ışıklarında otomobillerin camlarını silenlere ve seyyar satıcılara yönelik cezai işlem uygulandı.

"İLK GÜNDEN BU YANA SIKI DENETİM YAPIYORUZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şu şekilde konuştu:

"Özellikle kontrollü sosyal hayat döneminde başta esnaf olmak üzere tüm hemşerilerimizin tedbirlere riayet etmesi önemli. Genel olarak esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizleri sevindirdi. Geçmişte olduğu gibi denetimlerimizi bundan böyle de sıkça sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu dönemi atlatarak normal yaşantımıza döneceğiz"