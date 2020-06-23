Bahçeli: "Terörist Demirtaş'la ilgili 'hak ihlali' kararı vicdanları sızlatmıştır" - Son Dakika

Bahçeli: "Terörist Demirtaş'la ilgili 'hak ihlali' kararı vicdanları sızlatmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin, "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin, "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merhum Prof. Dr. Erol Güngör'ün "Adalet, bir hakkın haklısına teslimidir." sözlerine atıfta bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Asırlar içinde halkalar halinde birbirine eklemlenen Türk devlet geleneğinin en mühim, en müessir vasfı adalettir. Büyük devlet ve fikir büyüklerimiz tarafından kaleme alınan siyasetnameler, layihalar, risaleler ve ciltler dolusu eserler adaletin ve adil yönetimin ikamesi ve inkarı olmayacak özelliğine vurgu yapmıştır. Adalet insan onurunun, devlet umurunun ayrılmaz parçasıdır."

15 Temmuz darbe girişimi

Bahçeli, Türkiye'nin 15 Temmuz'da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istendiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"O meşum ve melun gece ilk günkü etkisini milli vicdanda hala korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir.

Zaman ve süreç içinde FETÖ ile ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir. Hüviyetlerini milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar 'hakkı yenmiş mağdurlar' olarak gösterilmişlerdir."

Selahattin Demirtaş ile ilgili mahkeme kararı

"En son, terörist (Selahattin) Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün aynı zamanda ülkücü şehit Mustafa Türköne'nin şehadetinin 41'inci yıl dönümü olduğunu anımsatan Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"23 Haziran 1979'da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz'er Türköne ise cezaevindedir. Mümtaz'er Türköne'yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur.

Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz'er Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir.

Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtaz'er Türköne'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir."

Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Terörist Demirtaş'la ilgili 'hak ihlali' kararı vicdanları sızlatmıştır' - Son Dakika

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