Bakan Soylu'dan İBB dahil 4 CHP'li belediyeyle ilgili çok konuşulacak iddia: Terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya açıklayacağım

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2023 yılı bütçesini 248 milyar 163 milyon 434 bin TL olarak öngördüklerini söyledi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE NELER YAPTIKLARINI AÇIKLAYACAĞIM"

CHP'li belediyeleri işaret eden Bakan Süleyman Soylu, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. CHP'li belediyelerin terör örgütlerine yaptıklarını açıklayacağını söyleyen Soylu, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"TERÖR SON 6 YILDIR ÜLKE GÜNDEMİNİN ALT SIRALARINA İTİLMİŞTİR"

Türkiye'nin terörle mücadelede ilkleri yaşadığını belirten Soylu, "Terör, son 6 yıldır ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına itilmiştir. İlk kez Cudi Cup Tenis Festivali'ni, 40 yıl sonra ilk kez Cudi Sefine etkinliğini yapıyoruz, ilk kez Diyarbakır'da 'kültür yolu' gibi bir festival yapıyoruz. Hakkari'de tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı, 2016'lar, 2017'lerde 0 iken geçen yıl 19'du, ilk kez bu yıl 24'e çıktı. İlk kez 40 yatırımcı, sadece Diyarbakır'da bir organize sanayi bölgesinde yatırım için hala sıra bekliyor. Gabar'da ilk kez petrol çıkarılıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE TERÖRİSTİN HER ŞEYİNİ BİLMEKTEDİR"

Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İlk kez Tendürek ve Amanoslar teröristlerden tamamen temizlendi, Karadeniz teröristlerden temizlendi, Ege ve Akdeniz açılımları başlamadan bitirildi. Kars, Erzurum, Ardahan, Iğdır kırsalı teröristlerden temizlendi, tertemiz. Bingöl, Erzincan, Elazığ, Malatya kırsallarının tamamı teröristlerden temizlendi, tertemiz. Amanoslar, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep kırsallarının tamamı teröristlerden temizlendi, tertemiz. Belki birileri PKK'ya olan saikleri yüzünden üzülüyor ama bilinmesi lazım ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyini bilmektedir" dedi.

"ABD SENATOSU'NDAN PKK'YA 2 MİLYAR DOLAR YARDIM YAPILDI"

Bu mücadeleyi verirken, Anayasa'dan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, kaideli devlet ilkelerinden asla taviz vermedik, vermiyoruz. Bu mücadeleyi vermek, hem de hukuktan ve demokrasiden ayrılmadan vermek kolay bir şey değildir. Sadece son 3 yılda ABD Senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldı.

"İSTİKLAL CADDESİ PKK'NIN SİVİL KATLİAMLARINDAN BİR TANESİ"

Tüm bunlar olurken, örgüte katılım 30 yıldır ilk kez 3 yıl üst üste 100'ün altına düşmüşken, son 3 yılda teslim olanların sayısı katılanların sayısını aşmışken, 3 Aralık 2016'da yaşanan Reina saldırısından sonra şehirlerimizde büyük terör olayı yaşanmamışken, 2015'te 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97'ye düşmüşken ve bunların çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken, son 6 yılda 2 bin 473, 2021'de 184, 2022'de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz.

"PKK'NIN ADINI ANMADAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMALARI GÖZÜMÜZÜ BOYAYAMAZ"

Bizler, gençler dağa gitmesin diye uğraşırken, HDP'nin parti yöneticisinin arabasıyla çocuk kaçırırken yakalanmasının, 4 yıldır hala Diyarbakır ailelerinden utanmayışının, Duran Kalkan'a, Murat Karayılan'a peşkeş çektikleri, 'portatif' diye isim taktıkları o çocukların ve gençlerin hesabını bu millete vermelidirler. Birileri, bu ülkenin Mehmetçiğine, askerine, ordusuna, jandarmasına 'kimyasal silah' iftirasına alkış tutmasının hesabını vermelidir. Kimse kusura bakmasın, PKK'nın adını anmadan, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal saldırısının ilk gününde, HDP ve Demirtaş, sureti haktan basın açıklamaları yaptılar. Demek ki örgüt artık bunlara haber de vermiyor."

"İSTİKLAL VE MERSİN SALDIRISI MÜNBİÇ'TEN OLDU"

Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının Münbiç'ten olduğunu kaydeden Soylu, "Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK'yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır" şeklinde konuştu.

"DAHA ÇOK BAŞ EĞDİRECEĞİZ"

Öte yandan komisyon, sık sık Bakan Soylu'yla CHP ve HDP'li vekillerin tartışmasına sahne oldu. HDP Eskişehir Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısının ardından, sosyal medyada yazılanlara dikkat çekerek, "'Seçim çalışmalarını başlattılar' diye yazıldı. Olaydan sonra kimse yaptığınız açıklamalara inanmadı. Bir de son yıllarda tezahür eden bir baş eğdirme tutkunuz var" dedi. Kerestecioğlu'nun bu sözlerine AK Parti ve MHP'den tepki geldi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Hainlerin başı eğilir, daha çok baş eğdireceğiz" sözleri ile karşılık verdi.

"SENİ BURAYA KİM MİLLETVEKİLİ YAPTI ONU SORGULA"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, "Seçimlere doğru gidiyoruz ve bu ülkede ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip provokasyonlar olmuştur" dedi. Bakan Soylu, Paylan'ın sözlerine, "İftira ediyorsun, PKK'yı temizliyorsun, PYD'yi temizliyorsun. Devlete iftira ediyorsun. Seni buraya kim milletvekili yaptı onu sorgula" sözleriyle yanıt verdi.

"SEN MAHKEME BASAN EŞKIYASIN"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da konuşması sırasında, Bakan Soylu ile karşı karşıya geldi. Başarır'ın, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili güvenlik zafiyeti iddiaları üzerine Bakan Soylu, "Sen mahkeme basan eşkıyasın" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Şık, "Hamaset yapıyorsun, sen yaptıklarının cezasını çekeceksin, hapislerde çürüyeceksin" dedi.

"SATILIK ADAM"

Bakan Soylu da, "Satılık adam, sen satılık bir adamsın" sözleri ile karşılık verdi. Şık, ayağa kalkarak Soylu'nun olduğu masaya doğru yürümek istedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP'li milletvekilleri toplu halde, Soylu'nun olduğu masaya gelerek etrafını sardı. CHP ve HDP'li milletvekilleri da aynı şekilde Şık'ın etrafına toplandı. Tartışma olası bir kavgaya dönüşmeden milletvekillerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Ardından görüşmelere devam edildi.