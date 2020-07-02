BİK Genel Müdürü Duran Nevşehir'de gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

BİK Genel Müdürü Duran Nevşehir'de gazetecilerle buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin internet medyasında da güçlü olabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim düzenlediklerini bildirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin internet medyasında da güçlü olabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim düzenlediklerini bildirdi.

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Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Duran, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kentteki gazetecilerle bir araya geldi.


Yerel gazetelerin çalışmalarıyla ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alan Duran, teknolojinin gelişmesiyle okuyucuların dijital ortamlardan da haberleri takip ettiğini, kurumsal yapıdaki yerel gazetelerin internet sitelerini donanım, tasarım ve içerik olarak zenginleştirmesi gerektiğini belirtti.


BİK tarafından yerel basın kuruluşlarına yönelik internet medyası konusunda eğitim düzenlenmeye başlandığını kaydeden Duran, şöyle konuştu:


"Yerel gazetelerimiz internet medyasında da yer almalı ve bu konuda iyi olmalılar. Çünkü haberciliğin bir kültürü var ve bu kültürü internet medyasına taşımalılar. Ulusal gazeteler bu işi çok iyi beceriyor ama yerel gazetelere baktığımızda en çok satan yerel gazetenin internet sitesi yeterli ziyaret almıyor. Çünkü gazeteye gösterdiği ilgiyi internet sitesine vermiyor. Sayfayı okuyucunun habere rahat ulaşabileceği güzel bir tasarım, mobil aksamlarını geliştirse çok daha iyi okunur olur. Elinizde bir tablet varsa bir sürü gazeteyi okuyabiliyorsunuz. Varlığını sürdürebilecek kurumsal yapılar için eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu, Basın İlan Kurumu, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:49 Kaynak: AA

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