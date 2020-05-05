Bingöl'de evinde kalana kitap servisi - Son Dakika

Bingöl Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalanlara sosyal medya üzerinden başlattığı çalışma kapsamında kitap servisi yapmaya başladı.



Belediye tarafından kentte korona virüs salgını nedeniyle "Evinde Kal Oku" kampanyası başlatıldı. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve diğer vatandaşlar için 8 bin adet kitabın dağıtılmasının planlanarak belirlenen evlere bırakılmaya başlandığı aktarıldı. Roman, öykü, şiir, dünya klasikleri, Türk edebiyatı gibi eserlerin aldığı kampanyanın talebe göre süreceği aktarıldı.



Babasının kendisi için Bingöl Belediyesi'nin başlatmış olduğu kampanyaya başvuru yaptığı belirten ilkokul öğrencisi Duru Göktaş, "Babam bizim adımıza başvuru yaptı ve belediyedeki abiler de bize kitapları getirdi çok mutlu oldum. Evde kal kitap oku diyorum"dedi.



Kitap kampanyası için Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'a teşekkür eden Fikri Göktaş ise, "Çocuklar bu süreçte evde çok sıkılıyordu. Belediye bu kampanyayı başlattı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz bizlere destek olduğu için. Herkes evde kalsın ve kitap okumaya devam etsin" ifadelerini kullandı.



Evde kaldıkları süre içinde kitap okuduklarını dile getirenlerden Ahmet Yıldız da evde kalıp kitap okuduklarını kaydetti. - BİNGÖL