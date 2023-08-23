Çanakkale'deki Orman Yangınında Son Durum - Son Dakika

Çanakkale'deki Orman Yangınında Son Durum

Son Güncelleme: 24.08.2023 00:01

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen söndürülemedi. 9 köyün boşaltıldığı, 1251 kişinin tahliye edildiği yangında ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının ilerlemesinin durduğunu ve koşulların lehlerine döndüğünü açıkladı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin zor anlarını paylaşan Bakan Yumaklı, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yangın nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yangının kontrol altına alınması için mücadele devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, "9 köye ek olarak 2 köy daha tedbir olarak boşaltıldı. Bugün dünden daha iyi durumdayız. Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen söndürülemedi. 9 köyün boşaltıldığı, 1251 kişinin tahliye edildiği yangında ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söndürme çalışmalarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Bakan Yumaklı, "Yangınların yüzde 90'uın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz boşuna değilmiş. Bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çanakkale merkez yangını ile alakalı bugün dünden daha iyi durumdayız. Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor. 9 köye ek olarak 2 köy daha tedbir olarak boşaltıldı."

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

"YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgeden yaptığı açıklamada, "1500 hektarlık bu alanın çevresi tamamen kesilmiş vaziyette. Şu anda yangının ilerlemesini gösterecek herhangi bir durum yok. Yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları bu şekilde devam ederse, öğleden sonra akşamüstüne doğru genel resmi daha net şekilde görebileceğiz." diye konuştu.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

"İYİ Kİ VARLAR"

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin zor anlarını paylaşan Yumaklı "Bazı kahramanlar, iyi ki varlar... Şiddetli rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgar ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

KARA YOLU KAPATILDI

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ederken bölgeye yakın olan Kayadere köyü ile Damyeri mevkiinin tedbir amaçlı boşaltıldığı ve vatandaşların yurtlara yerleştirildiği açıklandı. Çanakkale-Çan kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Çanakkale'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı. 4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla alevlere müdahaleler yoğunlaştı. 2 bin 659 personel; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile belediyeler ve özel idarelere ait 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi ile yangının söndürülmesi için çalışmalara yeniden başladı.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen askıya alınmıştı.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

Yangın sırasında evlerinde veya müdahale sırasında 83 kişi dumandan etkilendi. Sağlık Bakanı Koca, "14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir." dedi.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi

GELİBOLU YANGININDA 1 GÖZALTI

Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yangına, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilmesi sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın yol açtığı tespit edildi. Yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan tarla sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çanakkale'deki orman yangınında 11 köy tahliye edildi
Turan Yiğittekin
Sondakika.com - 3. Sayfa

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'deki Orman Yangınında Son Durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki Orman Yangınında Son Durum - Son Dakika
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