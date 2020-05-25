Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayaklarında zorlu mesai - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yükseklikteki ayakları geçen günlerde tamamlandı. Boğazda geçiş süresini 6 dakikaya düşürecek olan köprünün ayağına 32'nci ve son blok yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videokonferans ile katıldığı tören ile yerine kondu. O gün çekilen drone görüntüleri, bir blok içerisinde çalışan 20'den fazla işçinin 318 metre yüksekteki zorlu mesaisini ve köprü ayaklarının 9 ayda parç aparça nasıl yapıldığını gözler önüne serdi. Erişimin asansör ile sağlandığı köprü ayaklarına hergün defalarca kez çıkıp inen işçilerin zorlu mesaisi, köprü tamamlanana kadar sürecek.

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara vermeden devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı-beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı. Aradan geçen 9 aylık sürede, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki köprü ayakları tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde, Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloğun montajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi. Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiindeki şantiyede düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

ASANSÖR İLE HERGÜN DEFALARCA ÇIKIP İNİYORLAR

Köprü ayağına 32'nci ve son bloğun montajı 4,5 saatte tamamlandı. Tören günü çekilen drone görüntüleri ise, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayaklarının işçiler tarafından 9 ayda nasıl örüldüğünü gözler önüne serdi. Özellikle 318 metre yükseklikte, son bloğun montajı için çalışan işçilerin görüntüleri dikkat çekti. Bir blok içerisinde mekanik montaj ve kaynak yapan 20'den fazla işçinin, 318 metre yükseklikteki zorlu mesaisi gözler önüne serilmiş oldu. Köprü ayakları tamamlanıncaya kadar işçiler, yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, kattan kata malzeme taşınması işi için hergün kule içinde ve dışında bulunan inşaat asansörleriyle defalarca kez metrelerce yüksekliğe çıkıp indi. İşçilerin, 318 metre yükseklikteki zorlu mesaisi, köprü tamamlanıncaya kadar devam edecek.

YAZ AYLARINDA KÖPRÜDE KABLO ÇEKİLECEK

318 metrelik ayakları tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, yaz aylarında kablo çekme çalışmalarına başlanacak. Köprü inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo çalışmasıyla birlikte köprünün silueti ortaya çıkmış olacak. Malkara 'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları büyük oranda tamamlandı. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe 4 bin 100 metre, projedeki tabliye genişliği 45 metre, ayakların yüksekliği ise 318 metre olacak. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı da 49 bin ton. Köprünün inşaatında, 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.