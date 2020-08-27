ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA HAYATINI KAYBEDEN İNGİLİZ ASKERİN KÜNYESİNE ULAŞILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA HAYATINI KAYBEDEN İNGİLİZ ASKERİN KÜNYESİNE ULAŞILDI

1915 yılında yaşanan Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki İngiliz asker Robert Chadwick'a ait künyeye 105 yıl sonra ulaşıldı.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA HAYATINI KAYBEDEN İNGİLİZ ASKERİN KÜNYESİNE ULAŞILDI, System.String[]
1915 yılında yaşanan Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki İngiliz asker Robert Chadwick'a ait künyeye 105 yıl sonra ulaşıldı. Çanakkale Alçıtepe'de bulunan künye koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay'ın İstanbul'daki koleksiyonunda yer alırken, Robert Chadwick'ın yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor.

Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 105 yıl geçti. Tarihi savaşların yaşandığı yerde 105 yıl sonra bir künye bulundu. Çanakkale koleksiyoneri Seyit Ahmet Sılay'a, Alçıtepe'yi ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından teslim edilen künyenin 31 Mayıs 1915 yılında Çanakkale'de hayatını kaybeden 23 yaşındaki İngiliz asker Robert Chadwick'a ait olduğu belirlendi. Künyeyi İstanbul'a getiren Seyit Ahmet Sılay, Robert Chadwick'ın yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. İngiliz askerin mezarının bulunduğu bölgeyi tespit ettiklerini ifade eden Sılay, Helles Anıtı'nda ismi yer alan askerin fotoğrafına da ulaştı.

"31 MAYIS GÜNÜ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK"

Alçıtepe ziyareti sırasında kendisine hediye edilen poşetten çıkan künyenin Robert Chadwick'a ait olduğunu öğrenen Seyit Ahmet Sılay, askerin birliği hakkında da detaylı bilgilere ulaştığını ifade ederek, "Alçıtepe'ye gittiğimde orada bana küçük bir poşet hediye ettiler. 'Bunlar tarladan çıkan, bizim evimizde duran harp malzemeleri' dediler. Aldım ve getirdim. İçinde mermi uçları, düğmeler vardı. Fakat İstanbul'a geldiğimde o kadar çok şaşırdım ve mutlu oldum ki elimde tuttuğum İngiliz askerlerinin Birinci Dünya Harbi'nde ve Çanakkale Cephesi'nde kullandıkları künyeydi. Kolay kolay o bölgeden künye çıkmaz. Ölen askerlerin ailelerine gönderilirdi. Bu künyeler askerlerin üzerinden alınırdı. Künyeyle birlikte gömülmezlerdi. Bu beni çok heyecanlandırdı. İngiltere ile yazışmaya başladık. Türkiye'deki resmi harp malzemeleri koleksiyoneri benim. İngiltere'de de böyle arkadaşlarımız var. O arkadaşlarla paylaştım. Çok kısa bir süre içerisinde askerin annesinin, babasının adı, doğduğu il gibi bütün bilgilere ulaştık. Bu birlik ayrıca önemliydi. Bu künye üzerinde "LF" koduyla yazılan birlik ismi var. Yedinci tabur diyor. Bu Lancashire Fusiliers demek. Bu birlik nereden gelmiş diye araştırdım. Aslında Robert Chadwick, Türklerle ilk defa Gelibolu'da karşılaşmamış. Eğitim için 1914'te gönüllü olarak askere alınıyor ve Mısır'a gidiyorlar. Mısır'da eğitimleri esnasında Süveyş Kanalı Harbi'nde bu birlik bizimle harp etmiş. Oradan da Gelibolu'ya geliyorlar. 25 Nisan'da kara çıkartması yapıldı. Bu askerin birliğinin gelmesi 5-6 Mayıs gibi. 31 Mayıs günü de öldüğünü öğrendik" dedi.

"YAŞAYAN AKRABALARI VE AİLE BİREYLERİNDEN BİRİ ÇIKACAKTIR"Robert Chadwick'ın yakınlarına ulaşmaya az bir zaman kaldığını belirten koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay, "Acaba hangi mezarda ve hangi anıtta anılıyor dedik. Bu gidişimizde Helles anıtında anıldığını gördük. Çünkü bu birlik Tekke Koyu'na çıkıyor. Oradaki kitabede bu askerin ismi, birliğinin altında yazıyor. Son bilgi olarak 1901 tarihinde doğduğu yerde yapılan nüfus sayımında üç kız kardeşinin olduğu bilgisi de geldi. Çok yakın bir zamanda, belki bir hafta içerisinde yaşayan akrabaları ve aile bireylerinden biri çıkacaktır. Burada önemli olan neticede biz 105 sene öncesini konuşuyor olsaydık Robert'ı bir kenara çeker 'benim topraklarımda ne işin var, git hayatını yaşa, burada seni sadece ölüm bekler' derdim. Ama 105 sene sonra bugün eğer konuşuyorsak bu bir insan hikayesi. Benim 23 yaşında oğlum var. Robert'a baktım 23 yaşında ölmüş. Onun da hayalleri, beklentileri vardı. Onun için ağlayan bir annesi vardı. Bu bir insan hikayesi ve çok üzüldük. Keşke bu künyeyi araştırırken ölmemiş olsaydı da uzun bir yaşam sürseydi. Evlenip çocukları olsaydı ve yatağında ölseydi" diye konuştu.

"SEVE SEVE BU KÜNYEYİ ONLARA TAKDİM EDERİZ"

23 yaşında hayatını kaybeden İngiliz asker Robert Chadwick'ın fotoğrafına da ulaşan Sılay, "Bu birliğin tamamına yakını Saltford şehrinde demir yolu şirketinde çalışan makinistler ve güvenlik görevlileri. Bu asker de orada çalışıyor. Orada ölen askerlerin gazetelerde fotoğrafları yayınlanıyor. İngiltere'deki arkadaşlarımız o günkü gazeteyi bulmuşlar. Bana o fotoğrafı gönderdi. 'O aile buraya gelirse künyeyi ne yapmayı düşünüyorsunuz' diye sordular. Seve seve bu künyeyi onlara takdim ederiz" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA HAYATINI KAYBEDEN İNGİLİZ ASKERİN KÜNYESİNE ULAŞILDI - Son Dakika

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