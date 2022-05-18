AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar (Kılıçdaroğlu) terbiyesizleşiyor"