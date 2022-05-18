Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde...

18.05.2022 13:11

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar (Kılıçdaroğlu) terbiyesizleşiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde...

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde... - Son Dakika
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