Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz."