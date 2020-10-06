Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in konuşması
Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun konuşması
Büyükelçi Ali Murat Başçeri'nin konuşması
Kapalı Maraş'tan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Töreni'nde konuştu. (6)
Erdoğan: "(Maraş) Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır."
Erdoğan: " Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin 'zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:59 - Kaynak: AA
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