Depremin vurduğu Bingöl'de yaralar sarılıyor - Son Dakika

Depremin vurduğu Bingöl'de yaralar sarılıyor

BİNGÖL'de Pazar günü saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

Depremin vurduğu Bingöl'de yaralar sarılıyor, System.String[]

BİNGÖL'de Pazar günü saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği depremin vurduğu Bingöl'ün Adaklı, Karlıova ve Yedisu ile Erzurum'un Çat ilçelerinde çeşitli büyüklüklerde artçılar meydana geliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Pazar günü saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, en fazla Karlıova'nın Kaynarpınar ile Yedisu'ya bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasara yol açtı. Kaynarpınar köyünde bulunan güvenlik kulesinin nöbet tutulan bölümünün yıkılmasıyla güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45) şehit oldu. Depremde aralarında 1 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 35 kişi de yaralandı. Yaralılardan 31'i taburcu edilirken, 4'ünün tedavileri sürüyor. Ana depremden bir gün sonra pazartesi günü saat 09.51'de 5.6 büyüklüğündeki depremle ikinci kez panik yaşanan bölgede çeşitli büyüklüklerde 230'un üzerinde artçı şok yaşandı ve halen sürüyor.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deprem sonrası 8 mobil baz istasyonunun kurulduğu depremlin vurduğu bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel, hasar tespit çalışması yürütüyor. Ekipler, depremle sarsılan köy ve mahallelerde yıkılan ve ağır hasar gören yapıları tespit ederken, telef olan hayvanlarla ilgili bilgi topluyor.

1001 KİŞİLİK EKİP BÖLGEDE

AFAD Başkanlığı'nca acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği'ne 500 bin lira ödenek sağlanırken, deprem bölgesine mobil koordinasyon TIR'ı gönderildi. Bingöl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda; aralarında AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin bulunduğu 1001 kişilik personel, 148 araçla depremin etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Psikodestek çalışmalarının da yürütüldüğü bölgeye Kızılay tarafından sıcak yemek ve gıda desteği sağlanırken, AFAD tarafından da Bingöl, Erzurum ve Erzincan'da toplam 4 bin 548 çadır kuruldu, barınma malzemeleri dağıtıldı.

ÇOCUKLAR BULDUKLARI OYUNCAKLARLA YIKILAN YAPILARIN ARASINDA OYNUYOR

Depremde en fazla hasarı alan ve 7 mezrasıyla yaklaşık bin kişinin yaşadığı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan çocuklar, molozların arasında buldukları oyuncaklarla oynayarak zaman geçiriyor. Ronas Adıbelli (10) depremde evde kaldığını ve çok korktuğunu şu an arkadaşlarıyla beraber oynadıklarını ancak oyuncaklarının içeride kaldığını kırıldığını sadece iki oyuncağı olduğunu söyledi.

Efe Andak (9) ise deprem anında evde olduğunu deprem anında dışarıya çıktığını yerin sallandığını ve oyuncaklarının hepsinin içeride kaldığını artık oyuncağının olmadığını belirtti.

DEPREM SIRASINDA YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Depremde yaşadıklarını anlatan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Birgül Kulu, ilk önce şimşek çaktığını ve eşinin dışarıya koştuğunu söyledi. Kulu, "Umut'u göndereceğim' dedi. Bana dedi 'Ateş yak', ben de ateşin önüne gidip odun koydum. Dönünce şimşek çaktı, tekrar baktım ki yer karanlık. Sanki üzerime geliyordu böyle çatlaklarla beni geriye itti. Ben o an farkına vardım deprem olduğunun. Ama karanlık bir şey göremiyorsun. Buna rağmen kapıya doğru geldim. Kapıda bağırdım çağırdım açılmıyordu. İtmeye çalıştım ama açılmadı bağırdım beni kurtarın diye. 'Kızım Öykü nerede?' diye bağırdım. 4 yaşında kızım vardı oda komşulardaydı. Kimseyi göremiyorum, yağmur karanlık ve rüzgar esiyordu. Baktım enkaz üzerime kapıyla beraber 5 metre sürükledi. Sadece kafamın dışarıda olduğunu hissettim gördüm. Çevre ve Şehircilik personelleriyle görüştük. Enkazda kalmışsınız dediler. Evleri falan yazdılar bizim buradaki eşyalar hepsi şu evin altında kaldı. Aldığımız erzaklar buranın altında. Geri kalan yeme ve içmemiz de yaylada kaldı" dedi.

Annesinin çekerek kendisini kurtardığını anlatan Adar Kazar (9) ise dışarıya gittiğini sonra ayakkabılarının olmadığını ayaklarının üşüdüğünü ve oyuncaklarının da içeride kaldığını dile getirdi.


Karlıova, Deprem, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Bingöl'de yaralar sarılıyor - Son Dakika

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