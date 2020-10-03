DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 16 simit tezgahı İBB Zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve bölgede bir sembol olan simitçi tezgahları İBB'nin onayı ile Beyoğlu Belediyesi tarafından dizayn edilmişti. Simitçilerin giysileri de Beyoğlu Belediyesi tarafından tasarlanarak kişilere dağıtıldı. Bu nedenle işgaliye ödemeleri de Beyoğlu Belediyesine yapılıyordu. Daha sonra İBB yönetiminin değişmesiyle tezgahlardaki ve simitçilerin giysilerindeki Beyoğlu Belediyesi yazısı ile logolarının kaldırılmasını söyleyerek işgaliyelerin artık İBB'ye ödenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu. İşgaliye talebine onay verilmemesi üzerine Taksim'e gelen İBB zabıta ekipleri tüm tezgahları süresiz bir şekilde kaldırttı. Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı.

Görüntü dökümü

--------------Taksim Meydanı-İBB zabıtalarının tezgahları kaldırtması -Simitçilerin tezgahı kaldırıp uzaklaşması-Simitçilerin tezgahları boşaltması-Simit arabalarının boş hali-Simit arabalarının bir köşeye zincirle bağlanması-Genel ve detay görüntüler

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2- ULAŞTIRMA BAKANINDAN HAVALİMANI METROSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU/ - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kağıthane- Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası konuşan Karaismailoğlu, "Projemizin ilk etapta tamamlanacak olan Kağıthane- İstanbul Havalimanı kesimini Nisan 2021'de, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimini ise 2021 yılı son çeyreğinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Göktürk şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde gören ve yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, inceleme sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye'nin, ekonomik, sosyal ve bilimsel anlamda büyümesi için ciddi çaba harcadıklarını belirten Karaismailoğlu, "18 yılda kat ettiğimiz yolu, ulaştırma ve haberleşme alanında devrim niteliği taşıyan dev projelerle taçlandırıyoruz. Elbette, daha yapacağımız çok iş var. Ülkemizin karada, denizde, havada, demiryollarında, dahası uydularımızla uzayda varlığını kuvvetlendirmek en önemli hedefimiz" dedi.

"İSTANBUL'UN FAAL RAYLI SİSTEM AĞI ŞU ANDA 233 KİLOMETRE"Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da an itibarıyla 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımının devam ettiğini söyleyerek, "İstanbul'a daha önce 80 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. Şu an incelemelerde bulunduğumuz Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı 37,5 kilometre. Bu hattın devamı olan Havalimanı- Halkalı arası da 32 kilometre. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl içinde açmayı planlıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arasını da 2022 yılı içinde faaliyete alacağız. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattında 4 bin 500 kişilik dev bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"GAYRETTEPE-HAVALİMANI METROSU BİRÇOK AÇIDAN EN'LERİN VE REKOR'LARIN PROJESİ OLACAK"Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'da 324 kilometreye ulaşacak bir metro ağının olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak ve şehir merkezinden Havalimanına ulaşımı 30 dakikaya indirecek olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro'sunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı kapsamında yer alan 9 adet istasyonun yapısının inşaatında yüzde 75 ilerleme sağlandığını kaydeden Karaismailoğlu, "Ray altı beton ve panel prekast imalatları, ray serimi ve elektromekanik imalatları çalışmalarımız sürüyor. Yapımı devam eden ray serimi ve diğer üstyapı işlerinde büyük ilerleme kaydederek toplamda projenin fiziki ilerlemesini yüzde 75 seviyesinde. Gayrettepe-Havalimanı Metrosu birçok açıdan enlerin ve rekorların projesi olacak. Projenin bir an önce tamamlanması amacıyla, ülkemizde ilk defa 10 adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanılmıştır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI KAZILAN METRO PROJESİ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Yine Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılacaktır. Aralık ayına kadar 4 araç 10 set olarak testlere başlayacak. Ülkemizdeki metroların hız limiti azami 80 kilometredir ancak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattımız ise saatte 120 km hız yapacak şekilde projelendirilmiştir" dedi.

"BU AY İÇİNDE TREN PERFORMANS TESTLERİNE DE BAŞLAYACAĞIZ"Karaismailoğlu, Türkiye'nin en hızlı ve sürücüsüz metro araçları olan ilk tren setinin imalatlarını tamamlayarak 3 Eylül'de raylara indirdiklerini hatırlattı. Karaismailoğlu, bugün itibarıyla 2. tren setinin imalatının da tamamlanarak raylara indirildiğini söyledi.Karaismailoğlu, "Tünelde birleşimleri yapılarak set haline getirilen araçlarımızın ilk canlandırmasını da bugün yapıyoruz. Bu ay içinde tren performans testlerine de başlayacağız. Kasım ve Aralık ayında gelecek 4'er set ile birlikte yıl sonuna kadar toplam 10 set metro aracı raylara indirilmiş olacak ve onların da performans testlerine başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA YERLİ SİNYAL KULLANACAĞIZ"Metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerini belirten Karaismailoğlu, proje kapsamında üretilecek olan 136 aracın imalatının yüzde 60 oranda yerlilik şartı taşıdığını belirtti. Karaismailoğlu, "Bu anlamda araçlarımızı büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üreterek milletimizin hizmetine sunacağız. Söz konusu hat yine Türkiye'de bir ilk olarak yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemleri kullanılarak işletmeye açılacak, ilk defa yerli sinyal kullanacağız, ASELSAN'la iş birliği yapıyoruz" dedi.

Proje kapsamında, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin de 2021 yılı son çeyreğinde hizmete açılmasının planlandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Metro hattımız tamamlandığında her gün 600 bin İstanbulluya, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakika gibi kısa bir sürede kat etme imkanı sunacağız. Metro hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken, şehir içi karayolu trafik yükünü de önemli oranda azaltmış olacak. Hattımız, Yüksek Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere diğer metro hatlarıyla da entegre bir şekilde hizmet verecek, hatlar arasında yolcu transferi de mümkün olacak. Artık sona doğru yaklaştığımız Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı yapım çalışmalarımızda Kovid-19'a karşı çalışanlarımız için tüm sağlık tedbirlerinin alındığının da altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul