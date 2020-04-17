DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

1-EBRU ŞALLI'NIN ACI GÜNÜ (2)

Anıl UÇAN - İstanbul DHA -- ESKİ manken ve sunucu Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan 'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defneldi. Mezarlığın güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Gazetecilerin önüne geçen özel güvenlik görevlileri fotoğraf makineleri ile kameralara da müdahale etti.