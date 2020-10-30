DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

30.10.2020 08:09
DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

ALAPLI'DA ÇATI KATI YANGININDA ANNE ÖLDÜ, OĞLU İLE 3 İTFAİYE ERİ YARALANDI ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesinde bulunan 3 katlı binan çatı katında çıkan yangında alevler arasında kalan anne Altun Sever (41) ile oğlu Eren Sever, itfaiye erleri tarafından yaralı...

ALAPLI'DA ÇATI KATI YANGININDA ANNE ÖLDÜ, OĞLU İLE 3 İTFAİYE ERİ YARALANDI

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesinde bulunan 3 katlı binan çatı katında çıkan yangında alevler arasında kalan anne Altun Sever (41) ile oğlu Eren Sever, itfaiye erleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne Sever yaşamını yitirirken, oğlu ile müdahale sırasında elektrik çarpması sonucu yaralanan 3 itfaiye eri tedaviye alındı. Yangın, saat 01.45 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Siteler mahallesi Çekirdek Tepesi mevkisindeki 3 katlı binada meydana geldi. Altun Sever ile oğlu Eren Sever'in oturduğu 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının geç fark edilmesi ile alevler hızla yayıldı. Yükselen alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Alevlerin arasında kalan anne Altun Sever ile oğlu Eren Sever, itfaiye erleri tarafından yaralı olarak binadan çıkarıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİAlevlerin arasından güçlükle çakırtılan ancak vucutlarını büyük kısmında yanıklar olan anne ile oğlu, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Alaplı Devlet Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan anne Altun Sever, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eren Sever'in ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 İTFAİYE ERİ ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANDIBu arada müdahale sırasında itfaiye erleri Muhammet Kaya, Çetin Güner ve Turgay Özcan'ın elektrik çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Kaya, Özel Echomar Hastanesi'ne, Çetin Güner ve Turgay Özcan ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ELEKTRİKLER KESİLMESİNE RAĞMEN KAÇAK MEYDANA GELDİSoğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. Yangınla ilgili bilgi veren Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, elektrik kaçağından endişe ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Alaplı İlçemizde, Çekirdek Tepesi mevkiinin hemen alt tarafında, Pembe bina dediğimiz bölümün alt kısmında, çatı katında meydana gelen bir yangın. Geç fark ediliyor, 112 ihbar verdiğinde ekiplerimiz, üç araçla birlikte olay yerine geldi. İçerde iki vatandaşımız, bir anneyle oğlu bulunmakta. İkisini de içerden çıkardık yalnız anne muhtemelen vefat etti haberini aldık. Biz hastaneye gönderdik. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmemekte, yarın (sabah) yapacağımız incelmeler sonucu ortaya çıkacaktır. 3 arkadaşımız elektrik kaçağından dolayı yaralandı. Kesmemize rağmen elektrik kaçağı devam etti. 3 arkadaşımız hastanede şu an kontrol altındalar. Soğutma çalışmalarını yaptık, şu anda herhangi bir problem olmaması için için bekliyoruz."

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Alaplı, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çatı katında çıkan yangında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam mücadelesi veriyor İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici
Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız         
07:24
İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi         
00:50
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
21:47
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı         
20:50
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 08:15:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei