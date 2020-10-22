DHA YURT BÜLTENİ -  10 - Son Dakika

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (1)

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında harekete geçen polis ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlattı. Soruşturmaya yönelik açıklama yapılmazken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

HABER: Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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SİREN VE ANONS İLE İLGİLİ UYARI YAPILDIĞI İÇİN HALK PANİKLEMEDİHatay'da valiliğin duyurduğu 'uyarı tatbikatı' siren ve anons ile yapıldı (2)

Hatay'da, valilik tarafından dün açıklanan siren sistemi kurulumuyla ilgili çalışmalar kapsamında bugün kent genelinde siren sesi ve anonsları duyanlar, 1 gün önceden uyarıldıkları için panik yapmadıklarını söyledi. Hataylılar, kent dışında yaşayan, tatbikattan habersiz yakınlarının ise endişelenip, kendilerini telefonla aradıklarını dile getirdi.

Kent merkezinde esnaflık yapan İsmail Kopmaz, dün yapılan bilgilendirmeler sayesinde siren ve ikazlardan haberlerinin olduğunu, çevreden arayanlara ise durumu anlattıklarını kaydetti. Siren çaldığı sırada evde olduğunu belirten Mahir Avcı da AFAD'ın deneme amacıyla ikaz yaptığını anlayınca rahatladıklarını söyledi. Uygulamadan daha önce haberdar olduklarını söyleyen Akın Yener de "Gelen mesajlar ve duyurularla AFAD'ın bir denemesi olacağını biliyorduk, panik ve korku yaşamadıkö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Siren ve ikazdan detaylarKent merkezinden detaylar-Esnaf İsmail Kopmaz'ın konuşması-Vatandaş Mahir Avcı'nın konuşması-Esnaf Akın Yener'in konuşması-Esnaf Adem Karaadeniz'in konuşması

Haber-Kamera: İzzet NAZLI/ HATAY,

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Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, dağ keçilerinin yavrularıyla birlikte kayalık alanda zorlu yolculukları kameraya yansıdı.

Mesudiye ilçesinde ava çıkan bir grup avcı, dağ keçisi sürüsü ile karşılaştı. Avcı İrfan Deretam ve arkadaşları yola inip araçlardan zarar görmemesi için sürüyü ormanlık alana yönlendirdi. Dağ keçileri yavrularıyla birlikte kayalık alanda tırmanışa başladı. Keçilerin sarp ve kayalık arazideki zorlu yolculukları kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Keçilerin tırmanış görüntüleri

Haber: Ahmet BAYRAK ORDU-DHA

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Tokat'ta, EBA mobil destek aracı köy yollarında

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA mobil destek aracı öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisayar veya internet erişiminde sorun yaşayan köy öğrencileri için EBA mobil destek aracı oluşturdu. Mobil araç pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilerin kullanımı için tahsis edildi. Uzaktan eğitime katılmak isteyen öğrenciler köy meydanında tablet ve bilgisayarları kullanarak eğitim alma imkanına kavuştu.Taşımalı eğitim verilen köylerde yaşayan öğrenciler için yola çıktıklarını belirten Tokat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, "Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak köyde tablete, bilgisayara ve internette erişimi olmayan öğrencilerimiz için EBA destek gezici aracımızı oluşturduk. Taşımalı eğitim kapsamında ki köyde yaşayan çocuklarımızın eğitimine bu aracımızı tahsis ettik. Sadece interneti getirmiyoruz. Buraya tableti, bilgisayarı getiriyoruz. Öğrencilerimizin ödevlerini getiriyoruz. Öğrencilerimize ödevlerini getiriyoruz. Öğrencilerimiz canlı ders yaparak öğretmenleri ile buluşuyor. Velilerimiz öğrencilerimiz ise bu uygulamadan çok memnun" diye konuştu.

'OKULLARIN AÇILMASINI İSTİYORUZ'Merkeze bağlı Kızılöz köyünde yaşayan 7'nci sınıf öğrencilerinden Şuayip Mertbaşı uygulamadan memnun olduğunu söyleyerek "Bizim köyümüzde internet sıkıntısı olduğundan ders işleyemiyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık köyümüzde de ders yapabiliyoruz. Bu yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı ve öğretmeni çok özledim ama Cumhurbaşkanımız sayesinde haftada 2 gün de olsa öğretmenlerimizi görebiliyoruz" diye konuştu.Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi İrem Sütlüer ise "Şu anda canlı ders yapıyoruz. Ama öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Okulların açılmasını istiyorum" dedi.

Öğrenci velileri ise yapılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.