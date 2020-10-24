DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

24.10.2020 14:44
DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Vaka sayısının arttığı Bursa'da vatandaşların tedbirsiz davranışları tedirgin ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayısının bir ay öncesine göre 3 kat arttığını belirttiği Bursa'da, bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Vaka sayısının arttığı Bursa'da vatandaşların tedbirsiz davranışları tedirgin etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayısının bir ay öncesine göre 3 kat arttığını belirttiği Bursa'da, bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantısına katılmak üzere dün Bursa'ya geldi. Temaslarının ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde açıklama yapan Bakan Koca, kentteki günlük vaka sayılarının bir ay öncesine göre yaklaşık 3 kat arttığını söyledi. Bakan Koca, Bursalı vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ancak Bakan Koca'nın uyarılarına rağmen, şehrin en kalabalık noktalarından biri olan Kent Meydanı'nda, birçok kişinin maskeyi doğru takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri ise tedbirlere uymayan kişileri, uyardı.

'KURALLARA UYULMADIĞI İÇİN VAKALAR ARTIYOR'Üniversite öğrencisi Merve Güler (23), "Tedbirlere uyulmadığı için vaka sayılarının artması çok normal, maskeyi doğru takmayanların sayısı fazla. Toplu ulaşım araçlarının hepsi dolu. Genellikle mesafe kuralına uyulmuyor. Bu yüzden vakalar da artıyor" dedi.'MAHALLE ARALARINDA MASKESİZ DOLAŞILIYOR"

Polisin olduğu noktalarda insanların ceza korkusundan kurallara uyduklarını söyleyen İsmail Kocaali "Mahalle aralarında maskesiz dolaşıyorlar. Yapacak bir şey yok, insanların dikkatsizliğinden dolayı vaka sayıları da artıyor. Biz elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafeye uyun diyorlar ama bazı yerlerde bu mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Bakan, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Ali Koç, 5 yıl sonra kurşunlanma olayıyla ilgili konuştu: Can kaybı olsaydı bu şekilde davranılmazdı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Yatalak haliyle bu işi yapıyor: KOAH hastası uyuşturucu satıcısının evine baskın düzenlendi Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Koronavirüs nedeniyle bisiklet ve motosiklet satışlarında patlama yaşanıyor Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı
G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı         
14:39
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama         
13:37
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor         
11:48
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı         
11:02
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı 6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı         
10:22
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 15:03:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei