DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı (2)

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN HDP'Lİ VEKİLE: PROPAGANDA YAPMA

Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasından sonra HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve İl Başkanı Haydar Mızrak ile bir grup partili, belediye binası önünde açıklama yapmak istedi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, HDP'li Taşdemir'i uyararak, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Göllüce, polislere, belediye binası önünde toplanan grubun dağıtılması talimatını verdi. Bunun üzerine çevik kuvvet ve bölgede bulunan polis ekipleri, grubu dağıtmak isteyince arbede yaşandı. Polis ekipleri, kısa sürede HDP'li grubu dağıtarak, belediye önünden uzaklaştırdı. Polisin müdahalesini cep telefonu kamerasıyla çekmeye çalışan Taşdemir'i uyaran Göllüce, propaganda yapmaması uyarısında bulundu. Emniyet Müdürü Göllüce, "Bana propaganda yapma, karnım tok bunlara benim. Van'da Özalp'te 2 masum vatandaşım katledilmişti, onun işini savun sen" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyet Müdürü'nün milletvekiliyle konuşması

-Polislerin grubu dağıtması

-Belediye binası önünden grubun uzaklaştırılması

-Emniyet müdürünün olay yerini gezmesi

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Kandıra'da mahalle karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 6 koronavirüs vakası ve 40'dan fazla temaslı kişinin tespit edilmesi üzerine Ballar Mahallesi karantinaya alındı.

Kandıra İlçe Hıfzıssıhha kurulu, Ballar Mahallesi'nde 6 Covid-19 vaka ve 40'dan fazla temaslı kişi tespit edilmesi, her geçen gün sayının artması üzerine mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Mahalle bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yollarda önlem alarak, giriş-çıkışları önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma ekiplerinin mahalleye giden yolda görüntüsü

Denetimden görüntü

HABER-KAMERA: KOCAELİ,

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Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Adana'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Yolu üzerinde Seyhan Nehri kıyısında bulunan bir otelin çalışanları, suda ceset olduğunu görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Can- Kur ekipleri, nehirde sürüklenen kadın cesedini, bot yardımıyla kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.