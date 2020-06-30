DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-11

Aile hekimlerine saldırı güvenlik kamerasındaİZMİR'in Karabağlar ilçesinde görevli aile hekimleri Savaş Avcı ile Mehmet Akça, muayene olmak için sağlık ocağına gelen maskesiz hastayı uyardığı gerekçesiyle darp edildi.

Aile hekimlerine saldırı güvenlik kamerasında

Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde görevli aile hekimleri Savaş Avcı ile Mehmet Akça, muayene olmak için sağlık ocağına gelen maskesiz hastayı uyardığı gerekçesiyle darp edildi. Kafasına demir çubukla vurulan Akça'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken; Dr. Avcı, "Tüm personel çok üzgün, hepimizin motivasyonu düştü" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Karabağlar 4 No'lu Ali İhsan Çabuk Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Aile hekimi Savaş Avcı'ya kayıtlı kadın hasta, yanında 2 erkekle birlikte, muayene olmak için sağlık ocağına geldi. Diğer 2 kişi sağlık ocağının dışında beklerken Avcı, maskesiz olan kadın hastayı uyardı. Maske takmayacağını söyleyen hasta, aile hekimi Avcı ile tartışmaya başladı. Bu sırada hasta yakını olan 2 erkek, Avcı'ya ve olaya müdahale etmek isteyen bir diğer aile hekimi Akça'ya saldırdı. Doktorlara küfür eden saldırganlar, Akça'nın başına demir çubukla vurdu. Saldırganlar olay sonrasında koşarak kaçarken, Akça ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan ve beyin tomografisi çekilen Akça'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi. Her iki doktor, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlar Ç.Ş. (37), Ç.D. (21) ve Ç.V. (18) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin verdiği ifadede, yoldan geldiklerini ve bu yüzden yorgun olduklarını, maskeyi bu sebeple takmak istemediklerini söyledikleri öğrenildi.

'MESLEĞİMİZİ VATANDAŞA HİZMET İÇİN YAPIYORUZ'

Olay anını anlatan aile hekimi Savaş Avcı, dün saat 14.00 sıralarında bir kadın hastanın geldiğini ve maske takmayı reddettiğini belirterek "Şahıslar seslerini yükseltmeye başladı. Doktor arkadaşım Mehmet Akça bana yardım etmek için odasından çıkıp koşarak geldi ve ikimizi birden darp ettiler. Kurumdaki kapımıza zarar verdiler. Açıkça söylemek gerekirse moralimiz çok bozuk. Sürekli basından da izliyoruz. Sağlıkta şiddetin bitmesini istiyoruz. Böyle mağduriyetler yaşamak istemiyoruz. Biz mesleğimizi vatandaşlarımıza hizmet için yapıyoruz Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize sesleniyoruz" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bahçede bekleyen 2 kişinin doktorlarla tartıştığı ve bir anda koşmaya başlayıp saldırdıkları gözüküyor.

Karabağlar, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Son Dakika

21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 16:26 Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
21:31
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
21:18
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
20:36
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 22:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]