DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-11

30.10.2020 14:03
DHA YURT BÜLTENİ-11, System.String[]

Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemiSAKARYA'nın Hendek ilçesinde dolmuş sürücüleri, kendi güzergahlarının bir bölümünün başka bir dolmuş hattıyla birleştirilmesine tepki gösterip, caddeyi kısmen trafiğe kapattı.

Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dolmuş sürücüleri, kendi güzergahlarının bir bölümünün başka bir dolmuş hattıyla birleştirilmesine tepki gösterip, caddeyi kısmen trafiğe kapattı. İki dolmuş hattının sürücüleri, süreç tamamlanana kadar kendi güzergahlarında yolcu taşımaya karar vererek, eylemi sonlandırdı.

Hendek ilçesinde Hastane ve Ortaköy dolmuş hattında çalışan sürücüler, güzergah birleştirmesine tepki gösterdi. Servetiye Caddesi'ni kullanan Ortaköy dolmuş hattı sürücüleri, kendi güzergahlarına getirilen Hastane hattının daha önce kullandığı güzergahı kullanmasını talep ederek caddeyi kısmen trafiğe kapattı. Yapılan görüşmeler sonucu her iki dolmuş hattı esnafı, yargı süreci tamamlanana kadar herkesin kendi güzergahında yolcu taşıması kararıyla eylemi sona erdirdi.

Hendek Ortaköy Kooperatif Başkanı Serkan İpekçi, "250 metre yan tarafta Hastane Bulvarı üzerinde Hastane dolmuş hattı var. Biz de Servetiye Caddesi hattını kullanıyoruz. Hastane hattı hem diğer caddeyi kullanıp hem de bizim kullandığımız yol güzergahına getirilmek isteniyor. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda yaptığımız görüşmelerde bizim haklı olduğumuzu dile getiriyorlar. Bizlerde mahkeme sürecini başlattık. Mahkeme süreci bitene kadar Hastane hattının, bizim hattımıza dahil olmasını istemiyoruz. Her iki kooperatif de bu işe karşı. Yürüme mesafesinde olan hat neden buraya getirilmek isteniyor. Trajikomik bir durumö dedi.

Hendek Hastane Hattı Başkanı Özkan Salı ise, "Bizim hattımız 200 metre diğer caddeden geçiyor. 4 yıldır çalışıyoruz. Diğer dolmuş esnaf arkadaşlarımızın güzergahına tecavüz olmasın diye biz de burayı kullanmak istemiyoruz. Biz yetkilileri bu konuda uyarmıştık. Dilekçelerimiz var. Maalesef biz dinlenilmedik. Mahkeme sürecini bekleyin dedik. Ama maalesef beklemediler.ö diye belirtti.

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, her iki hatta çalışan dolmuş esnafıyla görüşerek mahkemenin kararının bekleneceğini ve karar gelene kadar herkesin kendi güzergahında çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dolmuşçulardan tepki

Dolmuşçular eylemCaddenin trafiğe kapatılmasıHABER-KAMERA:  Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),

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Drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira para cezası

KONYA'nın Kulu ilçesinde aracıyla cadde ortasında drift yapan sürücü İ.K. hakkında  trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle  8 bin 200 lira idari para cezası uygulanıp ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. O anlarda  mobese kameralarına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü  Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Polis, mobese kameralarında sürücü İ.K.'nin aracıyla drift yaptığı belirledi. Bunun üzerine trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle İ.K.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulup, 8 bin 200 lira para cezası uygulandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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Sakarya, Hastane, Mahkeme, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

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