DHA YURT BÜLTENİ- 12 - Son Dakika

ZIPKINLA DALIŞ YAPAN İKİ GEMİCİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU, DİĞERİ KAYBOLDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan iki gemiciden Ayhan Kemer 'in cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri kayıp diğer gemicinin bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris'in Bozburun Mahallesi açıklarındaki Bozukkale mevkiinde demirli 'Lorient' isimli gulet teknede gemici olarak çalışan Ayhan Kemer ve usta gemici Ünal Aydın, dün saat 22.00 sıralarında, teknedeki başka bir gemici tarafından lastik botla zıpkınla balık avlamak için Bozukkale Koyu çıkışına bırakıldı. 'Ancak, aradan geçen 4 saate rağmen 2 gemici sudan çıkmayınca, teknenin kaptanı saat 01.59'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 02.25'te intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 dalış timi ile 1 Sahil Güvenlik botu da takviye olarak gönderildi.

Saat 06.30 sıralarında iki gemicinin dalış yapmak için bırakıldıkları bölgenin yakınında ceset bulundu. Gemi kaptanı tarafından yapılan teşhiste, cesedin gemici Ayhan Kemer'e ait olduğu belirlendi. Kayıp diğer gemici Ünal Aydın'ı ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), -

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Gaziantep'teki vaka artışının sebebi ev ziyaretleri

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vakası sayısında artış yaşanan iller arasında bulunan Gaziantep'te, artan vakalara rağmen, bazı kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı gözlendi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, kentte artan vaka sayısını, insanların birbirine yaptığı ev ziyaretlerine bağladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında Gaziantep, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı. Kent genelinde hem yerel yönetimler hem de güvenlik güçleri tedbirler alarak denetimlerle vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi.

CEZAYA RAĞMEN KURALLARA UYULMUYOR

Kentin birçok noktasında polisler, sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslar yapıyor. Güvenlik güçlerinin, sosyal mesafeye uymayan ya da maske kullanmayan kişilere para cezası uygulamasına rağmen, caddelerde sosyal mesafeye uymadan dolaşanlar olduğu görülüyor.

'SAYILARIN YÜKSEK OLMASINI ZİYARETLERE BAĞLIYORUZ'

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, kentteki vaka artışının kültürle alakalı olduğuna değindi. Gazianteplilerin üst düzey bir sosyal yaşantısı olduğunu ve yapılan ev ziyaretlerin vaka sayısını bu denli yükseğe çıkardığını belirten Prof. Dr. Zengin şunları söyledi:

"Gaziantep sosyal yaşantısı üst düzeyde olan bir topluma sahip. Gaziantep toplumu davet etmeyi ve edilen davete icabet etmeyi sever. Bununla birlikte bir cenaze olunca mutlaka katılır. ya da bir açılış olunca mutlaka hayırlı olsun ziyaretine giderler. Ayrıca bölgede akrabalık ilişkileri de güçlüdür. Sıklıkla akraba ziyaretleri yapılır. Sayıların yüksek olmasını buna bağlamaktayız. Aldığımız vakalarda yapılan filyasyon çalışmalarında bu tarz hikayelerle karşılaşıyoruz. Ramazan ayının 2'nci haftalarına doğru vakalarda yükselme başladı. Ramazan ayı münasebetiyle ev davetlerinin başlamasının buna yansıması olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde şu anda bu tür davetlerin devam ettiğini düşünmekteyiz. Aile yemeklerinde bile çok dikkatli olmak gerekir. Ortam gereği gülünüyor ya da sesli sohbet edilebiliyor. Bu da karşı tarafın ya üzerine ya yiyeceğine partikül atmış olunuyor. Dediğimiz gibi bu ev ya da bağ evi davetlerini biraz ertelersek çok faydası olacağını düşünüyorum. Bunu yapıyorsak dahi mesafeyi koruyarak dışarda da maske ile korunarak tedbir almamız gerekir. Valiliğin ve İl Pandemi Kurulu'nun almış olduğu ciddi kararlar var. Taziye düğün ve diğer toplanmalar ile ilgili. Düğünler taziyeler kuralına uygun yapılmalı. Bunun ciddiye alınmadığı bazı durumlar oluyor bu da bizleri üzüyor. Vakaların filyasyon çalışmalarında bu sonuca ulaşıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çarşıdaki kalabalık

Alışveriş yapan vatandaşlar

Suat Zengin ile röp.

Vatandaşlar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Kocaispir ve Akgedik'ten güç birliği protokolü

YÜREĞİR Belediyesi kardeş belediye ilan ettiği Aladağ Belediyesi ile 'güç birliği' protokolü imzaladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik arasında imzalanan protokol ile güç birliği vurgusu yapıldı. Protokol kapsamında Yüreğir Belediyesi, Aladağ Belediyesi'ne 2 bin 500 ton asfalt, Aladağ Belediyesi ise karşılığında büyük süpürge aracını 5 yıllığına Yüreğir Belediyesi'ne tahsis etti.

Yapılan güç birliğiyle amaçlarının Adana'ya hizmet etmek olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "Bugün Aladağ'da belediye başkanı Mustafa Akgedik ile bir protokol imzaladık. Biz Yüreğir Belediyesi olarak Aladağ Belediyesi'ne 2 bin 500 ton asfalt iz bedeli ile veriyoruz, Aladağ Belediyesi de bize 13+1 ölçekli büyük bir süpürge aracını 5 yıllığına iz bedeli ile tahsis ediyor. Aladağ ve Yüreğir Belediyeleri kardeş belediyelerdir. Birlikte Adana'mıza hizmet etme noktasında fikir ve irade birliği içerisindeyiz. Adana'mızın, Yüreğir'imizin, Aladağ'ımızın güzelleşmesi noktasında bir diyalog halindeyiz. Devletimizin, hükümetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın ve teşkilatımızın desteği ve arkamızda olduklarının bilinci ile hizmet etmek istiyoruz. ve bir güç birliği ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Daha önce Karataş Belediyesi ile de aynı çalışmayı yaptıklarını hatırlatan Kocaispir, şöyle devam etti: "Aladağ Belediye'miz sürecin ikinci halkası oldu. Kısmet olursa Pozantı Belediyesi ve diğer bazı belediyelerimiz ile bu işbirliğini yapmak istiyoruz. Günün sonunda amacımız insanların hayrına ve iyiliğine dokunan çalışmalar yapmaktır. Allah bizi mahcup etmesin. Sayın Başkanımıza bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin."

AKGEDİK: HEDEFİMİZ İNSANA FAYDALI OLMAK

İmzalanan protokol ile Adanalının kazanacağını ifade eden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise, "Son günlerde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik örneğini burada bir kez daha gösteriyoruz. Bizim kullanmadığımız bir aracımızı Yüreğir'e vererek biz de ilçemizin bir kısım ihtiyacını karşılamış olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam eder ve tüm ilçe belediyeleri olarak bu dayanışmayı gösteririz. Hedefimiz insana faydalı olmak, insan için taş üstüne taş koymak" dedi.