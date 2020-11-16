DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

16.11.2020 15:06
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Boşanmak isteyen eşini ve kayınpederini adliye önünde tüfekle vurup ağır yaraladı (2)KAYINPEDERİ HAYATINI KAYBETTİBilecik'te kızının boşanma aşamasındaki eşi Onur Acar tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Abdullah Duman, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm...

Boşanmak isteyen eşini ve kayınpederini adliye önünde tüfekle vurup ağır yaraladı (2)

KAYINPEDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik'te kızının boşanma aşamasındaki eşi Onur Acar tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Abdullah Duman, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kızı Cemile Nur Acar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'HEPSİNİ VURACAKTIM'

Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Onur Acar'ın eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman'ın yanı sıra avukatları olan İlyas Geçgelen'i de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. İddiaya göre Onur Acar ceza davasının ardından adliye çıkışında avukat olan İlyas Geçgelen'i aradığı ve 'anlaşmalı boşanma' konusunda görüşmek için bürolarında buluşmak istediğini söyledi. Avukat İlyas Geçgelen'in rahatsız olduğunu ve bürosunda buluşamayacaklarını söylemesi üzerine adliye yakınındaki parkta eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman'ı aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açarak vurdu. Olayın ardından ise kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Onur Acar'ın ilk ifadesinde 'avukatla bürosunda buluşup hepsini orada vuracaktım' dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

HABER: Cafer ELMAS/ ESKİŞEHİR,

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Maskesini takmadı, kendisine ceza kesen polisle tartıştı

BOLU'da, polis ekipleri kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maskesini düzgün takmayan, sigara içen ve yürürken bir şeyler yiyip içen vatandaşlara 900'er TL para cezası uyguladı. Maske takmayan belediye işçisi Harun Ö., kendisine ceza uygulayan polislerle tartıştı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında maske takmayan, maskesini burnu açık şekilde takan, sigara içen ve yürürken bir şeyler yiyip içen vatandaşlara para cezası uygulandı. Bazı vatandaşlar, polisin ceza kesmesine tepki gösterdi. Bolu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Harun Ö. de maskesini düzgün takmadığı için polisler tarafından durduruldu. Harun Ö., kendisine ceza uygulandığı sırada polislerle tartıştı. Harun Ö., yorulduğu için maskesini çıkardığını belirterek, polis memuruna "Sen hiç indirmiyor musun maskeni?" diye sordu. Polis de Harun Ö.'ye, "Dışarıdayken hiç indirmiyorum. Akşama kadar maskem takılı" diye cevap verdi. Harun Ö., kendisine ceza kesen polislere bağırdıktan sonra uzaklaştı.

Ekiplerin gün boyu kentin işlek caddelerinde denetimleri sürdüreceği öğrenildi.

Abdullah Duman, Onur Acar, Boşanmak, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


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