DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

29.12.2020 12:50
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Afrin dönüşü kazada hayatını kaybeden laborant, toprağa verildiSURİYE'nin Afrin kentinden dönerken dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden laborant Durmuş Ayyıldız (38), İskenderun Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Afrin dönüşü kazada hayatını kaybeden laborant, toprağa verildi

SURİYE'nin Afrin kentinden dönerken dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden laborant Durmuş Ayyıldız (38), İskenderun Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Suriye'nin Afrin kentinden dün dönen Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, Kırıkhan - Reyhanlı karayolunda lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada, Afrin'e geçici olarak görevlendirilen laborant Durmuş Ayyıldız hayatını kaybederken 12 sağlık personeli yaralandı.

Ayyıldız'ın cenazesi bugün tören için İskenderun Devlet Hastanesi'ne getirildi. Törene, ailesi, İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Veysel Yıldırım ve hastane personeli katıldı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Durmuş Ayyıldız'ın cenazesi törenin ardından dualarla Karahüseyinli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan 12 sağlık çalışanının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Devlet Hastanesi, İskenderun, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


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