DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Yıldırım tahliye edildi ADANA'da, yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, tutuklu bulunduğu Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Yıldırım tahliye edildi

ADANA'da, yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, tutuklu bulunduğu Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Merkez Yüreğir Kaymakamlığı önünde, 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile 2 araç arasında yardım kolisi aktarımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na hakaret etti. CHP İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öne sürülen kalabalık grup ise Kaymakam Bingöl ve korumasına saldırdı. Eren Yıldırım ile beraberindeki babası Hüseyin Yıldırım, annesi Serat Yıldırım ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım ailesi, serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 16 Mayıs'ta tutuklandı. Yıldırım cezaevine konulmasının ardından, bugün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA,

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Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümler yıkılacak

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın kaçak eklentiler yapıldığı ortaya çıkan villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tahliye için gönderilen ihbarnamenin Dündar'ın yakınlarınca teslim alındığı, villadaki kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına 11 Haziran'da başlanacağı öğrenildi.

Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can- Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şu ifadelere yer verildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Can-Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.

Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planında ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Can Dündar'ın araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi için villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Can Dündar'ın İstanbul'daki evinin adresine tebligat gönderildi. Dündar'ın yakınları tarafından tebligatın teslim alındığı, 11 Haziran tarihine kadar villanın tahliye edilmemesi durumunda da yıkıma başlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Can Dündar'ın villasından drone görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN/ BODRUM, (Muğla),

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Kemeraltı esnafından belediyeye alt yapı tepkisi

İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda her sağanak yağmurda sokakları su basıyor. Yıllardır devam eden su baskınları nedeniyle esnafın malları zarar görüyor, iş yerleri su doluyor. Tedbirli davransa da, yağmur sularının taşkınlığından kurtulamayan esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterip soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

Konak ilçesinde bulunan, turistlerin ziyaret etmeden İzmir'i terk etmediği tarihi Kemeraltı Çarşısı, yıllardır su baskını sorunuyla mücadele ediyor. Altyapı yetersizliği nedeniyle her sağanak yağmurda sular sokaklardan taşarak iş yerlerinin içlerine kadar giriyor. Malları zarar gören ve sürekli bu sorunla uğraşan esnaf, ne kadar tedbirli davransa da her yağmurda ayın sorunu yaşıyor. Kimi dükkanının önüne kum torbası koyuyor, kimi kapıya bariyer yaparak suların içeri girmesini önlemeye çalışıyor. Çarşının özellikle çukurda kalan birçok bölgesi, göle dönüyor. Baharatçıdan gelinlikçiye, şekerciden kuyumcuya, çarşıda dükkanı bulunan birçok esnaf, su baskını sorununun giderilmesini istiyor.

'PİS SULAR GELİYOR, SAĞLIĞA ZARARLI'

Kemeraltı Çarşısı'nda her yağmurda çukur olması nedeniyle en çok su alan bölgelerden biri olan Küçük Demir Han'da 35 yıldır çay ocağı işleten Ali Özcan, "Kemeraltı deniz seviyesine yakın olduğu için aşırı yağmurlarda altyapı yetersiz geliyor. Hanımız da eski olduğu ve alçak kaldığı için su doluyor, 1-2 saat mağdur oluyoruz. 2-3 saat mekanlarımızda oturuyoruz, satış yapamıyoruz. İçeri de giriyor, temizlemek zorunda kalıyoruz. Kokulu, pis sular geliyor, sağlık açısından da zararlı. Yağmur çizmelerimiz hazır duruyor, çünkü burada yürümek zor oluyor" dedi.

'BELEDİYE YILLARDIR ÇOK YETERSİZ'

Çarşıda abiye giysiler satan Kadir Orhanlı, 15 yıldır çarşıda çalıştığını söyleyerek, "Yıllardır her kış aynı sorunu yaşıyoruz. Su bastıktan sonra pisliğiyle uğraşıyoruz. Bu yüzden kış sezonunda çok turist de gelmiyor. Yetkili kişiler bu sorunu çözmeli. Her defasında söylüyoruz ama kimse ilgilenmiyor. Seçim zamanında da söyledik. Belediye yıllardır bu konuda çok yetersiz" diye konuştu.

Kemeraltı'nda 60 yıldır esnaflık yapan Fethi Mekik ise, "Bizim dükkanın önü dere gibi oluyor, sular akıyor. İş yapamıyoruz. Bazı çukur yerlere su giriyor. Çarşıda alışveriş duruyor. Biz setimizi çekiyoruz o yüzden dükkana girmiyor. Çamur geliyor, simsiyah su akıyor. Kaç senedir çözülmedi. Hep aynı şeyi yaşıyoruz. Meteorolojiyi takip ederek, mallarımızı yukarı alıyoruz" dedi.

'HER SENE AYNI EZİYET'

Çarşıda 28 yıldır gelinlik mağazası olan Suna Gültekin, her sene eziyet yaşadığını söyleyerek, "Eskiden sadece kışın yaşıyorduk ama şimdi yağmurlar yazın da yağıyor. Mazgal, gider diye bir şey yok. Tam kapımın önünde mazgallar var ama hiçbir işlevi yok. Gideri yok. Burası eğilimli olduğu için lağım suyu doluyor. Dünkü yağmurdan sonra mazgalın içi balçık oldu, üzerinde kurtçuklar oluşuyor. Sinekler buraya konuyor. Tam Koronavirüsün olduğu bir zamanda bir de böyle bir pislikle karşılaşıyoruz. Dün çizmelerimizi giydik, kadın başımıza, mesleğimizi bırakıp balçıkların içinde mağazanın içindeki suları atmaya çalıştık. Sular çekilince kapımızın önünü yıkıyoruz. Belediyeden gelip hazırlık yaptılar bugün için ama bu sefer yağmur yağmadı. Çarşının içinde hortumlar duruyor. Baştan tedbir almak daha iyi olurdu" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kemeraltı'ndaki su baskınından görüntüler

Güvenlik kamerasından sokakların görüntüleri

Esnaf röportajları

Haber-Kamera: Melis KARAKAKUZULU - Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Kamyon sürücüsü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs pozitif olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince durdurulan kamyon sürücüsü R.Ş., görülen bulgular üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kantara çekilen kamyon ise ilaçlanarak, sürücüsünün testi sonuçlanan kadar karantinaya alındı.

Eskişehir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yük taşıyan 33 CML 56 plakalı kamyon sürücüsü R.Ş.'nin koronavirüs olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde durdurulan kamyon sürücüsü R.Ş., koronavirüs bulguları görülmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün kullandığı kamyon ise bir kantara çekilerek Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilerek ilaçlandı. Kamyonun çevresine ise güvenlik tedbirleri kapsamında şerit çekildi. Sürücünün ise koronavirüs testi sonuçlanana kadar gözlem altında tutulacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Park halindeki kamyon

-Belediye ekiplerinin dezenfekte edilmesi

-Şeritle karantinaya alınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Ağaçlarını sulamak için sondaj yaparken, bahçesinden tuzlu ve sodalı su çıktı

ELAZIĞ'da yaşayan Tevfik Sadak, dikimini yaptığı ağaçları sulamak için bahçesinde sondaj yaptı. Yerin yaklaşık 100 metre altında tuzlu ve sodalı su bulan Sadak, bahçesinin zarar gördüğünü söyledi.

Elazığ merkeze bağlı Yukarıdemirtaş köyünde yaşayan Tevfik Sadak, 10 dönüm arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçları sulamak amacıyla sondaj çalışması başlattı. Sadak, bahçesinde sondaj yöntemiyle su aradığı sırada yerin yaklaşık 100 metre altında tuzlu ve sodalı su çıktı. Tuzlu ve sodalı suyun kuvvetli olması nedeniyle taşmasıyla Sadak'ın bahçesinde hasar oluştu.

Tuzlu ve sodalı suyun ağaçlara faydasının olmadığını söyleyen Sadak, İl Özel İdaresi ekiplerinin hasar oluşan bahçesinde önlemler aldığını söyledi. Sadak, "Geçen pazar günü ruhsatımızı aldık ve sondajımıza başladık. 90 metreye kadar hiçbir belirti yoktu, 90 ile 100 metre arasında böyle bir su çıktı ve makinemizi zor çıkarttık. İlk gününden yaklaşık yüzde 30 azalma var, ancak su yol vermiyor. İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesiyle bahçemde taşan suyun kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Bu su ağaç için uygun değil. Sonucunun ne olacağını bekliyoruz. Saniyede 200 litre idi, ama biraz azalma oldu. İnşallah normale döner, biz de rahatlarız. Bu bölgede hiç böyle su yoktu. 50-60 metrede herkesin çok temiz suyu var. Biz de öyle bir su beklerken böyle bir sodalı ve tuzlu su ile karşılaştık. Elazığ Belediyesi'ne analiz için numune verdik" dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Son Dakika

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