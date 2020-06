DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, Antalya Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Ayşe D.'nin ifade verme işleminin ardından diğer tanıklar dinlendi.

Özgür Duran'ın amcasının oğlu Bülent Duran, Eskişehir'den SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, kuzeni ile Ayşe D.'nin evinde bir süre kaldığını, olay günü saat 20.00 sıralarında, Eskişehir'e dönmek için evden ayrıldığını anlattı. Tanık Duran, ertesi sabah uyandığında Ayşe D.'nin kendisini telefonla arayıp, Özgür Duran'ın öldürüldüğünü söylediğini belirtti. Duran, "Ayşe, bana, 'Kadir olay yerine bıçakla geldi' diye bir şey söylemedi. Daha sonra bıçağı çıkardığını ve bunun üzerine ikinci kez bir arbede çıktığını söyledi" dedi.

Olayın yaşandığı parkın yanındaki apartmanda oturan Meryem Öksüzoğlu (40), gürültüyü duyup mutfak penceresinden baktığını söyleyerek, "Dışarıdan sesler geliyordu. Ben de mutfak penceresinden baktım. Kameriyede duran ve isminin Özgür Duran olduğunu öğrendiğimiz kişi, kameriye dışındaki adının Kadir Şeker olduğunu öğrendiğimiz kişiye bağırıp küfrediyordu. Bu sırada Kadir, kameriyeden 50- 60 metre uzaklaştı. Kameriyedeki Özgür Duran da küfür ve hakaret edip, Kadir Şeker'in arkasından koşup, tekme attı. Dönünce yumruk attı. Kadir, tekmeyle karşılık verdi. Özgür, yere düştü. Sonra yeniden ayağa kalktı. Ben bunun üzerine pencereden ayrıldım. Salona geçtim. Camdan baktığımda vefat eden kişi yerde yatıyordu. Kadın da ambulans diye bağırıyordu" diye konuştu.

Tanıklardan Kadir Şeker'in evinde kaldığı teyzesi Vecihan Tektezel ise yeğenin üniversiteye hazırlanmak için 6 aydır yanında yaşadığını kaydetti. Tektezel, Kadir Şeker'in olay günü saat 22.00 sıralarında eve geldiğini anlatarak, "Kızım yemek hazırlamıştı ama Kadir, yemeyeceğini söylemiş. Bir süre sonra Kadir'i yanıma çağırdım. Bana, 'Teyze ben bir olaya karıştım. Tramvaydan indikten sonra kameriyede kadın ağlıyordu, ona yardım etmek istedim. Yanındaki adam bana evli olduklarını söyleyip, küfretti. Ben ayrılırken de saldırdı. Ben 2-3 gün dışarı çıkmak istemiyorum' dedi. Bıçağın ölen şahsın elinde olduğunu söyledi" dedi.

'BEN CİĞERİMİ KAYBETTİM'

Duruşmada müşteki olarak hazır bulunan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Dalkılıç da şunları ifade etti:

"Ben bir anneyim. Ben ciğerimi kaybettim. Biz Kadir'in hayallerini elinden almadık. O kendi hayallerini, kendi aldı. Benim çocuğuma neden tekme attı? Bunun adı 'kasten öldürmedir.' Kadir sadece Özgür'ün değil, bizim ailemizin katilidir. Hakkımı helal etmiyorum. Ona her gün beddua edeceğim. Bıçağı o kadar derine sokmuş ki, eli kesilmiş. Neden başka yerine değil de kalbine saplamış? Benim oğlumu suç kayıtları üzerinden kötülüyorlar. Benim oğlum, bıçaktan nefret eder ve bıçak bile taşımazdı. Şikayetçiyiz."

Baba Cengiz Duran ise, "Bu olay bilinçli bir şekilde yapılmıştır. Bacağına, karnına, başka yerine değil de neden kalbine saplamış? Oğlumun kalbine 11 santimetre bıçak girmiş. Bıçağı çıkardıktan sonra elini, kolunu sallaya sallaya ayrılmış. Bu soğukkanlılıkla işlenmiş cinayettir. En iyi şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Özgür Duran'ın ailesinin 2 avukatı da olayın 'kasten adam öldürme' suçu olduğunu öne sürerek, Kadir Şeker'in üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kadir Şeker'in 3 avukatı ise, müvekkillerinin öldürme maksadı olmadığını, fiziki olmasa da psikolojik şiddete uğrayan kadına yardım etmek istediğini, 'ikinci bir Emine Bulut vakası olmasın' diye, olayı önlemek istediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

'ARKADAŞLARIM ÜNİVERSİTEDEYKEN BEN CEZAEVİNDEYİM'

Cumhuriyet savcısının olayın boyutunun göz önüne alınarak sanığın tutukluk halinin devamını istediği duruşmada yeniden söz verilen Kadir Şeker, üzgün olduğunu belirtti. Şeker "Üzgünüm, ama zamanı geriye döndüremem. Haberleri, cezaevinde takip ettim ve benden 'katil' diye bahsettiler. Ben de ismimin böyle duyulmasını, anılmasını istemezdim. Arkadaşlarım üniversiteye hazırlanırken, ben cezaevindeyim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

Daha önceki ifadesinde bıçağı tespih gibi salladığını söylediği hatırlatılması üzerine Şeker, "Bana, bıçağı tespih gibi mi sallıyorsun diye sorduklarında, ben bir anlık evet dedim. Benim bıçağım genelde çalışma masamda durur. Orada açıp, kapatırım" diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 16 Eylül gününe erteledi.

AVUKATI: 'BUGÜN ESASA DAİR SAVUNMAYA GİRMEDİK'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Bugün esasa dair savunmaya girmedik. Sebebi de henüz toplanmayan delillerimizden, tanıklarımız var. Olaydan sonra maktule yardımcı olan, orada halı sahada oynayan Suriyeli vatandaşların ifadesi alınacak. Yine tutanak hazırlayan bir polis memuru arkadaşımızın ifadesi alınacak. 16 Eylül günü, dosyamızın karara çıkacağını düşünüyorum. Gözden geçirme dediğimiz bir husus vardır, 30'ar günlük süreyle tutukluluk sürecinin gözden geçirilmesi. Temmuz ve ağustos ayında yapılacak gözden geçirme sürecinde de tahliye olmayacağı kanaatindeyiz. Zor bir dosya, tüm kamu vicdanını rahatlatacak. En adil ve en doğru kararın bu heyet tarafından verileceğine inancımız tamdır" dedi.

Kadir Şeker'in üniversiteye hazırlanışın 3'üncü yılı olduğunu, ancak tam olarak hazırlanamadığını bildiren Aladağ, "Şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı; Kadir elinde bıçakla geldi. Maksadı oradaki fiziki şiddeti önlemek değil, kasten yaralamak. Kadir'in elindeki 23 santimdir. 23 santim bir bıçakla Kadir'in maktulle boğuşmasını beklemek, hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz ısrarla ifade ediyoruz; Kadir olay yerine bıçakla gelmemiştir. Bu ifademizi teyit eden Ayşe D.'nin bizzat olayın hemen ardından maktulün amca oğlu Bülent Duran ile görüşmesi var. Bu görüşmede bıçaktan bahsedilmiyor. Yine olayı gören 4'üncü katta oturan diğer tanıklar Kadir'in elinde olay anında bıçak olmadığını net bir şekilde söylediler" diye konuştu.

Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Samet S. (23), evde kimsenin olmadığı sırada polis memuru babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Ağır yaralanan Samet S., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi. Samet S., evde yalnız olduğu sırada, polis memuru babası S.S.'ye ait tabancayı bilinmeyen nedenle başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyunca dışarıdan eve koşan kız kardeşi, Samet S.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Samet S.'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Samet S., tedaviye alınırken, intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

200 MİLYONLUK VURGUN YAPAN KUYUMCU KAR PAYI VERİP GÜVEN KAZANMIŞ

DİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek guruplarından topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolan 3 şüphelinin, ziynet ve para aldığı kişilere çeşitli faiz oranlarıyla kar payı vererek güven kazandığı ortaya çıktı. Savcılık, mağdurların şikayetleri üzerine kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.

Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuya iddiaya göre esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. Kuyumculuk yapan Z.O., Z.O. ve S.A., 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Üç gündür paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayan ve dolandırıldıklarını söyleyen yaklaşık 50 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen Z.O., Z.O. ve S.A.'nın yakalanması için gözaltı kararı çıkardı. Bunun üzerine polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAR PAYI VERİP GÜVEN KAZANMIŞ

Savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurların, yaklaşık 6 yıldır aynı kuyumcuya para verdiği belirlendi. Kuyumcunun, para ve altınlarını aldığı kişilere çeşitli faiz oranlarıyla kar payı verip, güven kazandığı ortaya çıktı. Kuyumcunun, vatandaşların yanı sıra kuyumcuların da altın siparişi için para aldığı ifade edildi.

'UCUZ ALTIN YOKTUR'

Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, çok sayıda esnafın kendilerine başvurarak dolandırıldıklarını aktardığını söyledi. Dolandırıcıların ucuza altın alışverişi yaptığını iddia ederek insanları kandırdığını belirten Öner, altın fiyatlarının her yerde aynı olduğunu söyledi. Vatandaşların, mağdur olmamaları için ucuza alım satım veya kar payıyla altın alışverişi yapmak isteyenlere inanmalarını ifade eden Öner, "Üzücü bir olay yaşandı maalesef. Kuyumcuların arasında kuyumcu toptancısı olarak tabir ettiğimiz arkadaş, maalesef birçok kuyumcu esnafımızdan da 'Size ürün getireceğim, bana altınınızı önden verin' vaadiyle baya bir yüklü miktarda altınlarını alıp maalesef ortadan kayboldu. Bu arkadaşlarımız yaklaşık 5- 6 yıllık geçmişe sahip olan yani 'yıldızı çabuk parlayan' diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımızdı. Amaçları buymuş demek ki diye düşünüyoruz ve yaklaşık 20-25 tane kuyumcu esnafımızın tabi sonradan da duyduğumuza göre vatandaşlar da varmış. Tabi biz o sayıyı bilmiyoruz. Vatandaş ne kadar altın vermiş, bilmiyoruz. Fakat birçok kuyumcu arkadaşımızı mağdur ettiler. Bugün her şeyin bir maliyeti var. Biz her zaman söylüyoruz, ucuz altın yoktur. Ben şunu söylemek istiyorum vatandaşlarımıza, biz üreticiyiz, biz toptancıyız, biz ucuza mal ediyoruz bu tür tabirler hem sektöre hem vatandaşa yani herkesi zarara uğratıyor. Bugün altın dünyanın her yerinde aynıdır Avrupa'da da, Amerika'da da, her yerde aynı fiyat üzerinden işlem görür. Maalesef ucuza satanlar, biz üretiyoruz önden verirseniz ucuza mal ediyoruz diye bir tabirde bulunuyorlar. Böyle bir şey yoktur. Maalesef üzücü bir durum bizde üzülüyoruz böyle bir duruma. Sektörümüz adına üzücü, zarar veriyor sektöre. Birkaç kuyumcu arkadaşımız savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Bununla ilgili artık gelişmeleri takip edeceğiz" dedi.

"VATANDAŞIN İYİ NİYETİNİ SUİSTİMAL ETMESİNLER"

Öner, "Biz yaptığımız gözlemler sonucu tamamen iki kuruş uyguna sayıyoruz diye altınınız bizde kalsın ya da bize kar payı verelim. Tabi biz bilmiyoruz taraflar ortada olmadığı için aralarında olmadığımız için ama tamamen görünen o, kar payı dağıtalım size diyerek maalesef birçok kuyumcu arkadaşımızı mağdur etmişlerdir. Biz özellikle vatandaşlarımıza şunu anlatmaya çalışıyoruz, ucuz altın yoktur. Kimse ucuza altın alıyorum, ucuza mal ediyorum, üreticiyim, toptancıyım, atölyeciyim deyimlerini kullanarak vatandaşın iyi niyetini su istimal etmesinler. Vatandaşın parasını peşin versin, altınını peşin alsın öyle yok ben sonradan verdim, sizde kalsın, bizde kalırsa bu fiyata sayarız. Yani bu tür şeyler yanlış şeylerdir. Gerçekten burada dürüst ve namuslu çalışan kuyumcuyu da zedeliyorlar. Bu arkadaşlarımızın babadan dededen kuyumcu olanı vardı. Bu arkadaşlarımızın öyle bir durumu da yoktu. Yani 5- 6 yıllık geçmişleri vardı. Yani bu bizi üzdü bütün camiamızı üzdü. Bu tür arkadaşlara dikkat etmeleri lazım. İşte ben kar veriyorum gibi vaatlere kanmasınlar."