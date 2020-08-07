DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan Hüseyin'in evinde bayram havası ŞANLIURFA'da kaybolduktan 5 gün sonra Gaziantep'te bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'ın yeniden evine dönmesi, ailesinde bayram havası yaşattı.

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Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan Hüseyin'in evinde bayram havası

ŞANLIURFA'da kaybolduktan 5 gün sonra Gaziantep'te bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'ın yeniden evine dönmesi, ailesinde bayram havası yaşattı. Çalışıp kendisine bisiklet, eve de televizyon almak amacıyla Eskişehir'e gitmek istediğini söyleyen Hüseyin, ailesine yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Osmanlı Mahallesi'nde oturan Hüseyin Alpak, 6 gün önce aniden ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin, Gaziantep'te bulundu. Dün Gaziantep'e giden yakınları tarafından teslim alınan Hüseyin, kente getirildi. Alpak ailesinin evinde bayram havası eserken, küçük Hüseyin de anne baba ve kardeşlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Gaziantep'e giderek oğlunu alan TIR şoförü Salih Alpak, "Oğlum çalışmak için Eskişehir'e giderken Gaziantep'te polisler tarafından bulundu. Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.Oğlunun 3 gün boyunca konuşmadığı için Gaziantep'te bir yurtta kaldığını ve bulunana kadar geçen 5 günlük süreçte kendilerinin büyük endişe içerisinde olduğunu anlatan Salih Alpak, "Oğlum bana ekonomik durumumuz iyi olmadığı için çalışmak istediğini söylüyordu. Bulunduktan sonra kendisiyle konuştuk ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını anlattı. Maddi durumumuzun iyi olmadığını evde televizyon bulunmadığını kendisinin de istediği bisikleti almak için çalışıp para kazanmak istediğini anlatıyordu. Ben kendisine bunları sorun yapmamasını ve çalışıp, alacağımı söyledim. Oğlumuz geldiği için çok mutluyuz. 5 günde yaşadıklarımızı anlatamam" diye konuştu.'PARA KAZANMAK İÇİN EVDEN AYRILDIM'Hüseyin Alpak ise ailesine destek olmak için Eskişehir'de tarım işçisi olan tanıdıklarının yanına gidip çalışmak için evden ayrıldığını söyledi. Evin ihtiyaçlarına babasının yetişemediğini belirten Alpak, "Para kazanıp kardeşlerime yiyecek, eve televizyon, kendime de bisiklet almak istiyordum. Evden ayrıldıktan sonra otogarda bir otobüse gizlice bindim. Otobüs Gaziantep'te durunca herkes indi ve tek ben kalınca nereye gideceğimi sordular, ben de Eskişehir'e gitmek isteğimi söyleyince beni polise teslim ettiler. Bir süre çocuk yurdunda kaldım ve sonrasında aileme kavuştum çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

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Otomobilinin lastiğini patlatıp 43 bin lirasını çaldılar

ADANA'da, 2 şüpheli Ercan Söğüt'ün (47) otomobilinin lastiğini patlatarak araç torpidosunda bulunan 43 bin lirayı çaldı.Olay, Seyhan İlçesi Debboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bozduran Ercan Söğüt aldığı 43 bin lirayı aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra 2 şüpheli, Söğüt'ün yanına gelerek, 'Arabanın lastiği patlamış' dedi. Daha sonra Söğüt, aracının lastiğini yaptırmak için tamirciye geldi. Bu sırada şüpheliler Söğüt'ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp torpidoda bulunan 43 bin lirayı alıp kaçtı. Parasının çalındığını fark eden araç sürücüsü polisi aradı. İhbarı üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, güvenlik kameralarından soyguncuların kimliklerini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep, Eskişehir, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 17:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
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