DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

08.11.2020 19:32
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi kayboldu, 1 kişi ise yüzerek kıyıya çıktı.

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi kayboldu, 1 kişi ise yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

İpsala ilçesinde yaşayan Murat E., Uğur S. ve kuzeni Hasan S., balık tutmak için Enez'e gitti. Enez Limanı'nda Kemal A.'ya ait 4,5 metre uzunluğundaki Eylül 17 adlı tekne ile 4 kişi Saros Körfezi'ne açıldı. Tekne, bir süre sonra fırtınada alabora olup, battı. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat E., saatlerce suda yüzerek karaya çıkıp, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timinin yönlendirildiği ve arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım 2020 tarihinde saat 15.00 civarında Edirne İli Enez ilçesi açıklarında özel bir teknenin battığı ve içerisinde bulunan 1 kişinin yüzerek Enez sahiline çıktığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edilmiştir. Yüzerek sahile çıkan şahıstan, teknede toplam 4 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu tespit edilen diğer 3 kişi için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

Enezli balıkçıların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Kayıpların yakınları da Enez Limanı'na gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Bu kişilerden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Edirne Valisi Ekrem Canalp da Enez'e giderek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Sahilden detaylarBalıkçıların ailelerinin ağlamalarıVatandaşla röportajVatandaşların sahilde tedirgin bekleyişi Denizden detayEdirne Valisi Ekrem Canalp'in bölgeye gelmesiEnez limanından teknelerden detay-Kıyıda bekleyen kalabalık-Valinin kayıp yakınları ile görüşmesi-Vali Canalp'ın açıklaması-Sahilde bekleyenlerHaber - Kamera: Ünsal YÜCEL-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, babasının evini yaktı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B, babasına ait olan evi ateşe vererek kayıplara karıştı.

Yangın öğle saatlerinde İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babası Mehmet B. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen bir sebeple ateşe vererek kaçtı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Baba Mehmet B., evini yaktığı iddiasıyla oğlundan şikayetçi olurken, ekipler Muhammed B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Alevlerden görüntü- İtfaiye ekiplerinden görüntü-Genel detay görüntülerHaber – Kamera: Cemal YILDIRIM/KUŞADASI (Aydın),

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Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü DİYARBAKIR'da maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan çıkıp evine yürüyen bir kız öğrenciyi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra yoluna devam etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir marketin önünde meydana geldi. Kaldırımda maskesiz yürüyen 17 yaşlarında genç bir kız, okulundan çıkıp eve gitmek için yürüyen maskeli 9 yaşlarındaki kız öğrencinin önünü kesip eliyle durduktan sonra yüzüne tükürdü. Kız, çocuğun yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. Tükürülen küçük kız ise yüzünü sildikten sonra yoluna devam etti. Olay bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

'HEM KIZI HEM AİLESİNİ HEM DE SINIF ARKADAŞLARINI TEHLİKEYE ATTI'

Marketin sahibi Mehmet Katran, "Koronavirüsün kol gezdiği ve vaka sayılarının arttığı bu günlerde bunun bilinci bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Genç kız hastalık taşıyorsa bu hareketiyle hem kızı hem ailesini hem de küçük kızın sınıf arkadaşlarını tehlikeye attı" dedi.

Saros Körfezi, Edirne, Enez, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika


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