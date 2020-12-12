DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Edirne'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

EDİRNE'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Hurdaya dönen araçta sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Binek şirket aracıyla marketlerin siparişlerini almak için Karaağaç Mahallesi'ne giden Göksal Alşani, ağaçlık alan olan Jandarma Şehitliği Mevkii'ne geldiği sırada üzerine aniden ağaç devrildi. Dev kavak ağacının rüzgarında etkisiyle devrilmesi soncu otomobilin ön cam ve kapartasında ağır hasar oluşarak kullanılmaz hale geldi, yolın tek şeridi trafiğe kapandı. Hurdaya dönen araçtan şan eseri yara almadan kurtulan sürücü Alşan, kazanın şokunu atlatmasının ardından polisi aradı. Kaza yerine gelen polis, kapanan yolu trafiğe açılması için belediye ekiplerine haber verdi. Bir süreliğine tek şeridinin devrilen ağaç yüzünden trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin ağacı yoldan kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

'CANIMI ZOR KURTARDIM'

Otomobiliyle seyir halindeyken ağacın aniden üzerine devrildiğini belirten sürücü Gürsel A., "Yolda giderken aracımın üzerine aniden ağaç devrildi. Her şey bir anda oldu. Canımı zor kurtardım. Aracım kullanılmaz hale geldi. Allaha şükür bana bir şey olmadı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtuldum."dedi.

Görüntü dökümü:

Devrilen ağaç

Yoldan detay

Araçların yoldan geçmesi

Göksal Alşan ile röp.

Belediye ekipleri çalışması

Ağacın yoldan kaldırılması

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Salgında market alışverişleri değişti

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan hafta sonu kısıtlamalarından marketler de etkilendi. Cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteren marketlerde alışveriş yoğunluğunun değiştiğini söyleyen Ege Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, kısıtlamadan önceki cuma günlerinde bir yığılma olduğunu belirtti.

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ege PERDER Başkanı Feyzi Başdaş, kısıtlamanın uygulanmaya başlandığı ilk hafta özellikle perşembe ve cuma günleri yoğunluk yaşadıklarını söyleyerek haftasonlarının daha sakin geçtiğini vurguladı. İkinci haftada vatandaşların biraz daha uygulamaya alıştığını anlatan Başdaş, "Artık alışverişlerin hafta içindeki tüm günlere yayılması gerekiyor. Bugün de marketler oldukça sakin. İnsanlar arabayla değil evlerine en yakın noktalardaki marketlere yürüyerek gidiyor" dedi. Cumartesi ya da pazar günleri araçla çıkış yasak olduğu için vatandaşların acil ihtiyaçlarını almak için kısa süreli alışveriş yaptığını dile getiren Başdaş, "Müşteriler 10-15 dakikada alacaklarını alıp çıkıyorlar. Oysa hafta içi araçla geldikleri için daha uzun sürede yoğun alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.

CİRODA YÜZDE 20-25 ARTIŞSalgın döneminde evde kalma süresinin artmasına bağlı olarak tüketimin arttığını ifade eden Başdaş, ev dışı tüketimin eve döndüğünü belirterek marketlerdeki yoğunluğun arttığını söyledi. Kısıtlamanın ilk başladığı özellikle 4 Aralık Cuma günü marketlerde kalabalık gözlendiğini kaydeden Başdaş şöyle devam etti: "İlk cuma, sanki sokağa çıkma kısıtlaması hiç yaşanmamış gibi halkın marketlere yığılması söz konusu oldu. Birçok markette ürünler yetmedi. Bu cuma tedbir aldık, herhangibir sorun yaşanmadı. Cumartesi- pazar mağazalar açık buna karşın cumaya yığılma olması bulaşı arttırır. Güvenlik önlemlerimizi aldık. İçeri sınırlı kişi aldık. Ancak kargaşa nedeniyle hem müşteriler bekledi hem de çalışanlar kontrolü sağlamakta zorlandı. Bir önceki ayın aynı haftasına bakıldığında ciro yüzde 20-25 arttı. Bu da restoranlarda ve ev dışı tüketimdeki pastanın bize kaydığı anlamına gelir. Bizi olumsuz etkileyen birşey yok. Ama insanlar cumayı beklemeden alışverişlerini yapsınlar. Haftasonu marketler daha sakin. Her mahallede market var"ALIŞVERİŞ İÇİN CUMARTESİYİ TERCİH ETTİLERAlışverişini cumartesi günü yapan Anastasia Akçakale , "Hafta içi benim için biraz daha uygun oluyor markete gitmek. Ama cumartesi gelirken de korkmadım. Bence çok sakin" dedi. Veysi İlhan ise "Genelde cuma günleri yoğun oluyor. Cumartesi daha sakin hem kalabalıktan uzak kalmış oluyor hem de daha rahat bir şekilde alışverişimizi yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ege PERDER Başkanı Feyzi Başdaş ile röp.-Marketten alışveriş yapanlardan görüntü-Vatandaşlar ile röp.

Haber : Nevra UÇKAÇ - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangında, 1 eşek telef oldu

İlçeye bağlı Başpınar köyünde gece saatlerinde İsmail Gözüdoğru'ya (85) ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahıra sıçrarken, köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, eve sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahırda bağlı olan eşek telef oldu.Ahır ve samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangın görüntüsü

HABER KAMERA: ÇORUM

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Çorum'da sokaklar boş kaldı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum, sessizliğe büründü. Sokakların boş kaldığı kentte, belediye ekipleri temizlik yaparken, polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında araçları denetledi. Sürücüler ile yolcuların izin belgelerinin kontrol edildiği denetimde, maskesiz olanlar uyarıldı. VEFA Destek Grubu ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştı.

Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, muaf olanlar dışında dışarıda kimsenin olmadığı gözlendi. Sokakta görev yapan gazeteciler de, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi yanındaki havuzlu parktaki güvercinleri yem vererek besledi.