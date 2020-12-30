DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

30.12.2020 14:00
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklamaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri desteğiyle gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi, hassas terazi, tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Yayla, Sarılar, Kızılot, Kızılağaç, Şelale ve Bahçelievler mahallelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeği 'Pars' da görev aldı. Pars baskın yapılan evlerden birisinde bebek beşiği içerisine siyah çöp poşetinde gizlenmiş esrar maddesi bulurken, esrar maddesinin altında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., O.D., H.K., Ç.D. ve S.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., H.K., Ç.D. ve S.Ş. tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edilirken, O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Operasyon görüntüsü (drone)Ekiplerin evde arama yapmasıŞüphelilerin adliyeye getirilmesiManavgat adliyesinden görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim TOKAT'ta yakalandığı koronavirüsü 10 günü hastanede 20 günlük tedaviyle atlatan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cengiz Yakıt (51), "Farkına bile varmadığım bir nefesin yaşam için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendim" dedi.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cengiz Yakıt, geçen ay koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetlerinin yan sıra nefes darlığı çeken 2 çocuk babası Uçar, hastanede tedaviye alındı. 10 gün hastanede yatan Yakıt, 20 günde hastalığı yenip, sağlığına kavuştu. Cengiz Yakıt, zor günler yaşadığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Hastalığımın onuncu gününde evde iyileşip görevime dönmeyi beklerken; yüksek ateş ve nefes darlığımın ortaya çıkması üzerine hastaneye yatmak durumunda kaldım. Yaklaşık 10 gün süren hastane tedavim sürecinde 39-40 dereceyi bulan düşmeyen ateşim, kan oksijen değerlerimde belirgin düşmeler, yoğun nefes darlığım ve ciğerlerimi yırtarcasına sürekli öksürük ile uykusuz geçen gecelerim oldu. 24 saat kesintisiz oksijen tedavisi aldım. Durumumun bozulup her an yoğun bakıma alınıp, solunum cihazına bağlanabileceğim korkusu ile sevdiklerimi bir daha göremeyebileceğim kaygısını yaşadım. Önce farkına bile varmadığım bir nefesin yaşam için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak  öğrendim."

'TOKAT'TA İLK VAKA 19 MART'TA GÖRÜLDÜ'Tokat'ta ilk vakanın 19 Mart'ta görüldüğü söyleyen Yakıt, "Takip ettiğimiz hastalar üzerinde yaptığımız gözlem sonucunda, Sağlık Bakanlığı'mız tarafından ücretsiz verilen ilaçları ilk günden itibaren düzenli kullanan hastaların çoğunun hastalığı daha az semptomlarla, kolayca atlattıkları ancak ilaçları kullanmayı reddeden hastaların önemli bir kısmında ise semptomların daha ağır seyrettiği, hastanelere gecikmiş, ağır vaka olarak geldikleri, tedaviye daha dirençli oldukları, hastane tedavi süreçlerinin daha uzun sürdüğü, içlerinden bir kısmının da yoğun bakıma alınmak zorunda kalındığı ve maalesef bazılarının da kaybedildiği izlendi" diye konuştu.

'LÜTFEN BU HASTALIĞI ÖNEMSEYELİM'

Bazı kişilerin hastalıktan korktukları için zamanında doktora gitmediklerini de ifade eden Yakıt, "Sağlık Bakanlığı'mız tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmakta tereddüt etmektedirler. Bu hastalarımızda akciğerlere inen virüs kişiyi hızlıca solunum yetmezliğine sokup ölüme kadar götürebilmektedir. Kısa bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanıp uzunca bir süre hastanede tedavi olan, yoğun bakım sınırından dönen, ölümün soğuk elini ensesinde hisseden biri olarak söylüyorum. Lütfen bu hastalığı önemseyelim. Bu gibi olumsuz, üzücü tablolarla karşılaşmamak için bilinçli olmalı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam olarak uymalı, Covid-19 aşısını yaptırmalı, karantina önlemlerine hassasiyet göstermeli, en ufak bir şikayetimizde bile mutlaka bir sağlık kuruluşa başvurmalıyız" diye konuştu.

Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Uyuşturucu, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika


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