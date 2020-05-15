DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kahta'da, 2 yerleşim yerinde karantina süresi uzadı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, daha önce karantinaya alınan 1 bölge ile 1 sokakta yeni koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine süre uzatıldı.

Kahta Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kahta ilçesinde daha önce koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alınan Cumhuriyet Mahallesi 1305, 1302 ve 1303. sokak aralığında kalan bölgesinde ve Turgut Özal Mahallesi 7009 nolu sokakta yeni vakaların görüldü. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina tedbirleri sona eren sokaklarda yeni vakaların çıkması nedeniyle süre 14 gün daha uzatılmasına karar verildi" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karantinaya alınan sokak

-Sokağa çekilen şerit

-Önlem alan polis

-Çevreden görüntüler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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Van'da roketatar mühimmatı ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 37 adet RPG- 7 antitak roketatar mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla düzenlenen, 'Kapan-Şehit Uzm.J.III Kad.Çvş Serkan Angan' operasyonunda yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 32 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 22 fünye ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen roketatar mühimmatı

Behçet DALMAZ/VAN,

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Mahkeme Özdil'in savunmasını alacak

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in, satın aldığı imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımında savunma yapması bekleniyor. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil'in savunması alınacak.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi. Belediye söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi.

SÜRE DOLDU, YIKIM GERÇEKLEŞMEDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının da yapı kayıt belgelerini iptal etti. Belediye ekipleri, bu villaları da mühürledi. Gelinen aşamada, tebligata rağmen Özdil ailesi villaya gelmediği gibi, yıkım için herhangi bir çalışma da yapmadı.

Verilen süre dün doldu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün sabah villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, kaçak eklentilerin yıkımı öncesi kiremitleri kaldırarak işe başladı.

ÖZDİL AİLESİNİ ÜZECEK KARAR

Özdil'in avukatı Özlem Ayaözü'nün itirazı üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ekipler terastaki kiremit aktarımını bırakarak villadan ayrıldı. Ayrıca aynı mahkeme, Avukat Ayaöz'ün villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdikten sonra reddetti. İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil'in savunması alınacak.

Gerekçeli ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20'nci ve 27'nci maddeleri uyarınca ara kararı cevabı ve birinci savunması için davalı idareye 30 gün süre verilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 27/2'nci maddesinde uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin; savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurabileceği hüküm altına alındığından dava konusu günlük yıkım işleminin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle yukarıda belirtilenlerden müteşekkil ara kararının cevabının alınması ve savunma verilmesi ya da ara kararına cevap verme ile davaya savunma verme sürelerinin geçirilmesinden sonra yürütmenin durdurulması talebinin yeniden incelemeye alınarak talep hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, ara kararı gereklerini yerine getirmenin mecburi olduğu, ara kararı ile istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği ve bu durumun ara kararı gereğini yerine getirmeyen ilgililer hakkında sorumluluk doğuracağı hususunun davalı idareye karar verildi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Villanın görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera. Aykut KURT/ BODRUM (Muğla),

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Sakarya'da, tavuk ölüleri yol kenarına atıldı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, çuvallara koyulan tavuk ölülerini, yol kenarına atıldı. Belediye ekipleri, tavuk ölülerini gömmek üzere alıp, götürdü.

Kaynarca'nın Çakallar Mahallesi'nde yoldan geçen kişi, çuvallardan gelen kötü koku üzerine belediyeyi aradı. İhbarla yol kenarındaki boş arsaya gelen belediye ekipleri, çuvallara tavuk ölüleri koyulduğunu belirleyip, toplamaya başladı. Sıcak havanın da etkisiyle çevreye kötü koku yayan tavuk ölüleri, gömülmek üzere götürüldü. Tavuk ölülerini atan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yol kenarındaki arazi detay

Çuvalların içindeki tavuk leşleri

HABER-KAMERA: Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),

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Antalya'da 15- 20 yaş arası gençler sokağa akın etti

ANTALYA'da yaklaşık iki aydır evden dışarı çıkmayan 15- 20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle birlikte sokağa akın etti. Gençlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uyup maske takarken, bazılarının bu kurallara uymadığı gözlendi.

Antalya'da 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatliğine sokağa çıkan 15- 20 yaş arası gençler, özgürlüğün tadını çıkardı. Mahallelerinde her köşeye dağılan gençler, iki aydır evde olduklarını oldukça sıkıldıklarını söyledi. Kimileri sadece sosyal medya üzerinden görüştükleri yakın arkadaşlarıyla buluşarak yürüyüş yaptı, kimisi de parklara giderek arkadaşlarıyla sohbet etti.

KALEİÇİ GENÇLERİN TERCİHİ

Kentin tarihi Kaleiçi semti de gençlerin yürüyüş yolu üzerinde ilk sırada yeri aldı. Tarihi yapıların arasında dolaşan gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Attalos Heykeli çevresi, Yivli Minare, Kesik Minare ve Üç Kapılar bölgesi gençlerle dolup taştı. Gençlerle birlikte farklı yaşlardaki vatandaşlar sokakta karşılaşınca boş caddelerde yoğun insan trafiği gözlendi.

POLİS MASKE TAKMAYANLARI UYARDI

Park ve bahçelerde devriye görevi yapan polis, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan gençleri sık sık sık uyardı.

2 aya yakın evde olduğunu anlatan 16 yaşındaki Fatma Yağcı, "Bugün arkadaşlarımla birlikte yürüyüş yapıp, tatlı yiyeceğiz. Sokakları çok özlemişim" dedi.

CADDELERİN KOKUSUNU ÖZLEMİŞİM

17 yaşındaki Dilara Demirkaya ise "Uzun zamandan sonra ilk kez sokaktayım. Caddelerin kokusunu özlediğimi fark ettim. Bugün Antalya çok sıcak. Yüzüme vuran güneşin tenimi yakması bile güzel" diye konuştu.

SOKAKTA GENÇLERİN OLMASI ŞAŞIRTTI

17 yaşındaki Ceyda Egemen de iki aya yakın evde olduğunu bol bol ders çalıştığını ve dinlendiğini anlattı. 4 saat sokak izninin arkadaşlarıyla buluşması için vesile olduğunu söyleyen Egemen, dükkanların kapalı olması ve normal şartlarda tıklım tıklım olan sokaklarda sadece gençleri görmekten dolayı şaşkınlık yaşadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-15 - 20 yaş grubu gençler detay

-Gençlerin Kapalı Yol'da ve Üçkapılar'da yürümesi

-Karaalioğlu Parkı'nda oturan gençler

-Fatma Yağcı röp

-Dilara Demirkaya röp2

-Seda Kırlı röp3

-Ceyda Eğemen röp4

-Selma Kazan röp5

-Genel detaylar

HABER: İbrahim LALELİ - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Baş ağrısı diye gitti, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma şikayetiyle hastaneye giden Aziz Özer'in, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Özer, operasyonla sağlığına kavuştu.

Alanya'da Aziz Özer, şiddetli baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Özer ameliyata alındı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Özer sağlığına kavuştu. Ameliyatının iyi geçtiğini söyleyen Özer, doktorlara teşekkür etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ TESPİT ETTİLER

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer ve Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Hasan Yetkin, ekibiyle birlikte Aziz Özer'i odasında ziyaret etti. Doç. Dr. Seçer, hastalığın seyri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Seçer, "Tomografisinde beyin kanaması saptandı. Bu kanamanın nedeni beyin damarlarından birinde baloncuk olabileceği şüphesiyle hastamızı kabul ettik. Tomografi anjiyosunun neticesinde sol tarafında beyni besleyen ana damarın dal verdiği yerde yaklaşık 2 santim büyüklüğünde baloncuk dediğimiz bir anevrizma saptadık. Daha sonra ameliyatla o baloncuk kapatıldı. Ameliyattan sonra hastamızın hiçbir sorunu olmadı. Birkaç gün yoğun bakımda takip ettik ve bir süre sonra hastamızı servise aldık. Katkılarından dolayı hastane yönetimi ve ameliyathane ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aziz Özer'i doktorlar odasında ziyaret ederken genel ve detay görüntüler

Mehmet Seçer RÖP

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA,

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Mor ekmekten sonra, ilk kez mor simit üretildi

İSTANBUL Üniversitesi'nde12 yıllık çalışma sonucu üretilen ve başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiks ürünün ekmekten sonra Türkiye'de ilk kez Edirne'de simidi de üretildi. İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof.Dr. İhsan Kara, özellikle koronavirüs günlerinde en büyük risk grubundaki kronik rahatsızlığı bulunan hastalara mormiksten üretilen ürünlerin iyi geldiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından 12 yıllık çalışmalarla üretilen ve bir çok kronik rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiks ürününün ekmekten sonra, Edirne'de simidi de üretildi. Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof.Dr. İhsan Kara, simidin üretildiği fırında vatandaşlarla buluşup hem simidi dağıttı hem de bilgilendirdi. Kara, burada yaptığı açıklamada, özellikle koronavirüs sürecinde yüksek risk grubundaki şeker ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı bulunan vatandaşlara bu ürünün iyi geldiğini ifade etti.

'HEM YAŞLI HEM DE ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİRSEK YARARLI OLACAK'

Mormiksin içinde bulunan polifenoller ve kantosiyeninler sayesinde immün sistemi güçlendirdiğini söyleyen Prof.Dr. Kara, "Bunların kanıtları var. Laboratuvarımızdaki çalışmalarımız ve dünyanın kanıtları bizi bu hizmeti vermeye yöneltti. Mormiks denilen antosiyoninlerin yani bitki ve sebzelerin çiçeklerinden pigmentlerinden saflaştırdığımız o biyobileşenleri ekmekte, pastada, makarnada çoğu unlu mamulde kullanıyorduk ama simitte kullanılması önemli. Önemi şu; kolay yenebiliyor, taşınabiliyor. Dolayısıyla bizim de simit geleneğimiz var. Hem erişkin insanlarımız için hem de çocuklar için. Rengi nedeniyle eğer ilgiyi çekebilirsek beslenme yönünden yararı olabileceğini düşündük. Burada bu uygulama gördüğüm kadarıyla ilgi çekecek gibi görülüyor. Dilerim başarılı olur" dedi.

'NE KADAR YAYGINLAŞTIRIRSAK, O KADAR İNSAN KURTULUR'

Koronavirüs sürecinde şeker ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olan özellikle yüksek risk grubundaki vatandaşlara da ürünü ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Prof.Dr. Kara, "Koronavirüs özellikle bu süreçte diyabet gibi kronik hastalığı olan insanları seçti. En büyük ölüm diyabeti olan, kalp damar rahatsızlığı olan yaşı ilerlemiş insanlarda gerçekleşti. Bu hastalıktan onları korumanın yolu da diyabetli insanların sayısını azaltmaktan geçiyor. Diyabetin bütün komplikasyonlarını kullanım süresine bağlı olarak neredeyse kapatıyor, azaltıyor, ortadan kaldırıyor bu ürün. Bunu ne kadar yaygınlaştırabilirsek, hem immün sistemi güçlendirme yönünden hem de diyabetin kendisini ve komplikasyonlarının ortadan kaldırılması yoluyla daha az insanımızı virüse feda edeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Simitin üretildiği fırın sahibi Mehmet Çelik de bundan sonra sürekli olarak mor simit üretmeye devam edeceklerini söyledi. Çelik, "Bu ürünün sağlık yönünden çok faydalı olduğunu duyduk. Üretim açısından sürekli simit üreten bir fırın olduğumuz için biz de bu ürünü simit de kullanmaya karar verdik. Çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra sürekli olarak bu mor simidi üreteceğiz. Diğer ürünlerimizde de kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.