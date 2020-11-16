DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kuyumcudan hırsızlık yapan İran uyruklu 3 kişi yakalandı

İZMİT'te bir kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle altın zincir çalan İran uyruklu biri kadın 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan altın zinciri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İzmit'te bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili harekete geçti. Kuyumcuda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, kuyumcuya gelen İran uyruklu 3 kişiden birinin kuyumcuyu para gösterme bahanesi ile oyaladığı sırada diğer iki kişinin 'tırnakçılık' yöntemiyle altın zinciri çaldığını tespit etti. Yapılan kimlik tespitinin ardından polis ekipleri şüphelilerin Kartepe ilçesinde bulunan evlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda daha önceden İstanbul, Yalova, Bursa gibi çevre illerde benzer suçlara karıştığı belirlenen İran uyruklu M.K., S.G. ve F.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kuyumcudan çalınan altın kolye ile bir miktar döviz ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDIYaşanan hırsızlık olayı, kuyumcuda bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin kuyumcuyu para sayma bahanesiyle oyaladığı bu esnada kadının altın zinciri çaldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olayın güvenlik kamerası kaydı-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli),

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Genç kadın arkadaşı tarafından öldürüldü

KONYA'da Elif Yakın (24), tartıştığı Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Seyfullah K., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay, saat 03.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında çalışan Elif Yakın, tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Yakın, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.DAHA ÖNCE 1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞÖldürdüğü Elif Yakın'ın ağustos ayında 'tehdit' suçundan 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlenen Seyfullah K.'nin ilk ifadesinde eşinden boşanan 2 çocuk annesi Elif Yakın ile yaklaşık 1.5 yıl önce para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri için tanıştıklarını önü sürdü. Daha sonra gönül ilişkisi yaşamaya başladıklarını belirten Seyfullah K., "Elif ile 1.5 yıl önce para karşılığı cinsel ilişkiye girerek tanıştık. Ardından aramızda ilişki başladı. Ben onun faturalarını ödüyor, evin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha önce tartıştığımız için dün buluşmak için çağırdım. O da taksiyle geldi. Buluştuğumuz yerde konuşurken bana küfür etti. Benimle, param için birlikte olduğunu, beni sevmediğini söyledim. Sonra tabancayı çıkarıp, ateş ettim. Ardından otomobilimle olay yerinden kaçtım."dediği öğrenildi. Seyfullah K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Olayın meydana geldiği sokaktan detay

Haber- kamera: Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA

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Park halindeki araçta 10 kilo esrar bulundu

ELAZIĞ'da, park halindeki araçta şüphe üzerine yapılan aramada, 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, park halindeki araçta, içindeki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Arama sonucu 5 parça halinde 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan T.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.