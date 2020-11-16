DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

16.11.2020 16:04
DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Kuyumcudan hırsızlık yapan İran uyruklu 3 kişi yakalandıİZMİT'te bir kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle altın zincir çalan İran uyruklu biri kadın 3 kişi yakalandı.

Kuyumcudan hırsızlık yapan İran uyruklu 3 kişi yakalandı

İZMİT'te bir kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle altın zincir çalan İran uyruklu biri kadın 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan altın zinciri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İzmit'te bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili harekete geçti. Kuyumcuda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, kuyumcuya gelen İran uyruklu 3 kişiden birinin kuyumcuyu para gösterme bahanesi ile oyaladığı sırada diğer iki kişinin 'tırnakçılık' yöntemiyle altın zinciri çaldığını tespit etti. Yapılan kimlik tespitinin ardından polis ekipleri şüphelilerin Kartepe ilçesinde bulunan evlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda daha önceden İstanbul, Yalova, Bursa gibi çevre illerde benzer suçlara karıştığı belirlenen İran uyruklu M.K., S.G. ve F.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kuyumcudan çalınan altın kolye ile bir miktar döviz ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDIYaşanan hırsızlık olayı, kuyumcuda bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin kuyumcuyu para sayma bahanesiyle oyaladığı bu esnada kadının altın zinciri çaldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olayın güvenlik kamerası kaydı-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli),

============================

Genç kadın arkadaşı tarafından öldürüldü

KONYA'da Elif Yakın (24), tartıştığı Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Seyfullah K., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay, saat 03.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında çalışan Elif Yakın, tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Yakın, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.DAHA ÖNCE 1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞÖldürdüğü Elif Yakın'ın ağustos ayında 'tehdit' suçundan 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlenen Seyfullah K.'nin ilk ifadesinde eşinden boşanan 2 çocuk annesi Elif Yakın ile yaklaşık 1.5 yıl önce para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri için tanıştıklarını önü sürdü. Daha sonra gönül ilişkisi yaşamaya başladıklarını belirten Seyfullah K., "Elif ile 1.5 yıl önce para karşılığı cinsel ilişkiye girerek tanıştık. Ardından aramızda ilişki başladı. Ben onun faturalarını ödüyor, evin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha önce tartıştığımız için dün buluşmak için çağırdım. O da taksiyle geldi. Buluştuğumuz yerde konuşurken bana küfür etti. Benimle, param için birlikte olduğunu, beni sevmediğini söyledim. Sonra tabancayı çıkarıp, ateş ettim. Ardından otomobilimle olay yerinden kaçtım."dediği öğrenildi. Seyfullah K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Olayın meydana geldiği sokaktan detay

Haber- kamera: Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA

============================

Park halindeki araçta 10 kilo esrar bulundu

ELAZIĞ'da, park halindeki araçta şüphe üzerine yapılan aramada, 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, park halindeki araçta, içindeki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Arama sonucu 5 parça halinde 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan T.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık, Kadın, İzmit, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu "Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu
Son Dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi Son Dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi         
16:14
Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak         
15:51
Kafası demir korkuluklara sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye yetişti Kafası demir korkuluklara sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye yetişti         
15:39
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti         
15:05
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı         
14:57
27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı         
14:41
Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı         
13:22
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor         
12:39
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 16:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei