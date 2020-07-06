DHA YURT BÜLTENİ- 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 17

Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, kökünden kopan ya da dalları kopan ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.

Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, kökünden kopan ya da dalları kopan ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.

Alaşehir ilçesinde, saat 19.30 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Beşeylül Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı fırtına nedeniyle yola uçtu. İstasyon Mahallesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Akkeçili Mahallesi mevkiinde bulunan üzüm bağları ise fırtına nedeniyle yan yattı. Lisan Uysal'a ait bahçede bulunan ceviz ağacını yıkılırken, şeftali, erik ağaçları da fırtına da yan yattı. Maddi zarara uğradığını belirten Lisan Uysal, "Bahçede geziyordum, birden çıkan fırtına ile birlikte yağmur yağarken, şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, meyveler yere döküldü, kendimi evin içine zor attım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devrilen ağaçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera:  Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),

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Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi

İZMİR'de akşam saatlerinde beliren Dolunay güzel görüntülere sahne oldu.

Dünya genelinde görüntülenen dolunay, İzmir'de saat 21.10 sıralarında belirgin oldu. Kentin birçok noktasından görünebilen dolunay, güzel görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların ardına gizlenen dolunayın saat 05.48'de son bulacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolunaydan görüntü

Haber- Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz (4)

BAKAN KURUM, İLÇELERİ GEZDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gediz ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Pazarlar ilçesine geçti. Burada Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm proje alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'un ziyaretleri sırasında yanına gelen Özgün Çalbay, yüksek mimar olduğunu ve iş bulamadığını söyledi. Bakan Kurum ile sohbet eden Çalbay, "Ben yüksek mimarım ancak iş bulamadım. Bana referans olabilir misiniz? Ben İstanbul Çekmeköy'de oturuyorum. Kiramı bile ödeyemedimö diyerek yardım talebinde bulundu. Bakan Kurum da Çalbay'a yardımcı olacağını söyleyerek danışmanlarına talimat verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerinin ardından Pazarlar Belediyesi'ne 1 milyon lira hibe destek vereceklerini ifade etti. Sokakların ve kaldırımların bile yeniden inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "Belediyemizin bizlerden çeşitli istekleri oldu. Hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden hem Toplu Konut Dairesi başkanlından hem de bakanlığımızın diğer birimlerinden yapılan istekleri etaplar halinde yapacağız. Kaldırım, yol düzenlemeleri için, çocuklarımızın oynayacağı parklar için ve yolların ışıklandırması için belediyemize 1 milyon lira hibe desteği sağladık. O hibeler ile çocuklarımızın daha iyi oynayacağı alanların inşasını, bu güzel Pazarlar insanına yakışan sokakları ve kaldırımları belediye başkanımız inşa edecek bizde yardımcı olacağız. Biz Pazarlar'ın emrindeyiz ve yanındayızö dedi.

Pazarlar ilçesinin yanı sıra Simav ilçesinde de incelemelerde bulunan Bakan Kurum daha sonra Uşak'a geçti. Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, Ahmet Erbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürleri ile daire başkanları, Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan da eşlik etti.

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 04:19 Kaynak: DHA

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