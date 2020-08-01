DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Menderes'te orman yangını

İZMİR'in Menderes ilçesindeki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yerleşim yerine doğru ilerleyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes'in Çamönü mevkiinde, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 6 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangının yerleşim yerlerine doğru inmesi bölge halkını tedirgin etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor. Öte yandan jandarma ekipleri de yangın çıkan bölgeye giden yolu araç trafiğine kapattı.

'YANGIN HEMEN HEMEN EVLERE İNMEK ÜZERE'

Köy halkı olarak seferber olduklarını dile getiren vatandaşlardan Kurtuluş Uğraş (40), "Duman gördük. Hep beraber panik halinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef gördüğünüz manzara bu şekilde. Yangın oldukça ilerledi. Herhalde şu ana kadar verdiği zarar 10 bin hektarın üzerinde. Yangın hemen hemen evlere inmek üzere. Canımız var, malımız var, seramız var. Tedirginiz köy halkı olarak seferber olduk. Yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

'EVLERE ÇOK YAKIN'

Çevre halkından Behçet Doğan ise "Yanıyoruz. Biz de yangının nereden çıktığını bilmiyoruz. 2 saat oldu yangın başlayalı. Bir duman gördük. İtfaiye haber verdik. Evlere çok yakın. Kozalak fırlıyor ve patlıyor bu da yangının daha da yayılmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

'KÖYÜMÜZ YANMAK ÜZERE'

Çok üzgün olduklarını dile getiren vatandaşlardan Ahmet Ünlü (65) de, "Köyümüzde yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Ateşin nereden geldiği belli değil. Çok üzgünüz köyümüz yanıyor. Bir baktık dağda ateş yukarılara çıktı. Köyümüz yanmak üzere. 2 saattir uğraşıyoruz. Yangın köyümüze, seralara kadar geldi. Çok tedirginiz. Devletimiz sağ olsun yangına müdahaleyi sürdürüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Vatandaş röp.-Genel detay ve görüntüler

Eda Ebru NANECİ - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Malatya Valisi Baruş: Günde ortalama 100'e yakın yeni vaka çıkıyor

MALATYA Valisi Aydın Baruş, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyerek, "Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, koronavirüs salgınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Son 4 gündür günde ortalama 100'e yakın pozitif vakanın çıkması üzerine açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Baruş, Malatya'da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini, son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aştıklarını belirterek, "Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" dedi.

MASKE TAKMAYANLARA DRONLA DENETİM Koronavirüs önlemleri nedeniyle Malatya Valiliği tarafından dışarıya çıkanlara maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de bayramın ikinci gününde kentin en işlek caddelerinde dronla maske takmayanlara yönelik denetim yapıyor. Sesli uyarılar da yapan drone sokağa maskesiz çıkanları belirlerken, polis para cezası uyguluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Droneden görüntüVatandaşlardan detayMaske takanlarDronenin sesli uyarısıPolislerin ceza yazmasıHavadan görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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İslahiye'de 355 kişi bayramı karantinada geçiriyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede 15 evde oturan 55 kişi önlem amaçlı karantinaya alındı. İlçedeki karantina sayısı 115 ev ve 355 kişiye yükseldi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı, Atatürk, Yolbaşı, Kazıklı, Hasanlök ve Şerikanlı mahallelerinde bayramın 1 ve 2'nci gününde pozitif vaka ile başlatılan filyasyon çalışması ile 15 evde oturan 55 kişi karantinaya alındı. İlçe Hıfsıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğler yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

İlçe Hıfsıhha Kurulu kararıyla pozitif vakalar sonrası filyasyon çalışması ile ilçe genelinde karantinaya alınan ev sayısı 115'e, kişi sayısı ise 355'e yükseldi. Kurban bayramını evlerinde geçirmek zorunda kalan ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Karantinaya alınan evlerPolis ve jandarmanın çalışmasıKarantidaki kişi ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı ADANA'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil ile midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen M.A. yönetimindeki 51 AB 894 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EA 277 plakalı midibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki 7 kişi, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. CANKUR ekipleri, sıkışanları araçtan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.A., E.A., D.A. ve E.I.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin cesetleri otopsi için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca kapalı olan yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.