DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Uşak'ta orman yangını

UŞAK'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için arazöz ve orman işçileri çalışma başlattı.

İl merkezine bağlı Ciğerdede Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Yangına 5 arazöz ve orman ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------Yanan alandan görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Niksar'da ormanlık alanda yangın

TOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney Köyü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ile Ordu'nun Korgan ilçeleri sınırında bulunan Akgüney köyü Dolu Tepesi mevkisi ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Niksar ve Korgan'dan Orman İşletme şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alandaki yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Ormanlık alandan görüntüler

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Düğün sektörü temsilcileri, yasakların kalkmasını talep etti SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bulunan tesiste bir araya gelen düğün salonu işletmecileri, organizasyon firması sahipleri ve çok sayıda sektör temsilcisi, düğün ve etkinliklerin iptal edilmesi yerine önlem alınmasını istedi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Covid-19 Ek Tedbirleri' isimli genelge kapsamında, 4 Eylül itibariyle düğünlere getirilen kısıtlama sonrası Sakarya'da bulunan çok sayıda düğün salonu işletmecisi, organizasyon firması sahibi, çiçekçi, gelinlikçi ve çeşitli meslek grubu üyeleri, Serdivan ilçesinde bulunan bir tesiste bir araya gelerek yasakların tekrar değerlendirilmesi talebinde bulundu.'ZARARI EN AĞIR BİZ YAŞIYORUZ'Kurallara uyulmayan bazı düğün ve etkinlikler nedeniyle yasakların yeniden geldiğini söyleyen bir organizasyon firması sahibi Cem Kapankaya, "Yılın 12 ayının sadece 5 ayında iş yapan ve 4 bin kişinin ekmek yediği düğün sektörü dün gece gelen son dakika haberiyle yasaklanmıştır. Sizin de bildiğiniz gibi buna kısıtlama demiyorum çünkü yemek fabrikaları, garsonlar, müzisyenler, organizasyon firmaları, çiçekçiler işsiz kalmıştır. 19 Mart tarihinde kapanan sektörümüz, 4 Eylül tarihinde tekrardan kapatılmıştır. Sektör çalışanları olarak Covid-19'un dünya ekonomisine yarattığı zararı en ağır biz yaşıyoruz. Kontrolsüz, denetimsiz ve kurallara uygun olmayan bazı düğün nedenleri ile bu yasak tekrardan gelmiştir. Bugün burada bulunan işletme sahipleri zaten mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında kepenk kapatmışken şimdi tekrardan kepenk indirmek zorunda bırakılmıştır. Şehrimizde bulunan 200'ü aşkın düğün salonu ve 500'ü aşkın düğün sektörüne hizmet veren firma bugün itibari ile işsiz kalmıştır. Nitekim hem sosyal medyadan hem de görsel medyadan takip ettiğimiz üzere beach'lerin, otel eğlence alanlarının, sahillerin, dolmuşların, etkinliklerine kurallara uymadan devam ettiklerini görmekteyiz. Aynı şekilde beach'lerde ve diskolarda oyun oynarsanız virüs bulaşmıyor ama düğün salonlarında oyun oynarsanız virüs bulaşmaktadır. Pastaneden pasta yemek risk teşkil etmiyordur ancak düğün salonlarında pasta yerseniz kesinlikle Covid-19 virüsüne bulaşıyorsunuz. Bilim Kurulu dün aynen bu açıklamayı yapmıştır. Türk töresinin bin yıldır özenle günümüze taşıdığı düğün töresi aşağılanmaktadır ve Covid-19 virüsüne karşı tek sorumlu olarak gösterilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, esnafınız zor durumdadır. Ülkenizin gençliği hayal kırıklığı yaşamaktadır. Lütfen bu yasağı kaldırın ya da yasağın kalkacağı günü bize iletin. Lütfen müşteri kaporalarını karşılayın ve esnafımızın kirasını, kredisini, personel giderlerini ve araç giderlerini karşılamasına yardımcı olun" dedi.'KARARLAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK DENETİMLİ DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'Kararların, davetlere devam edebilmelerine olanak sağlayarak düzenlenmesini isteyen düğün salonu sahibi Osman Ertan Baylan, "Bu kararın toplu taşıma araçları, kafeterya, restoran, lokanta gibi iş yerleriyle kıyaslandığında metrekare ve hizmet verdiğimiz kişi sayısı baz alındığında, biz onlara nazaran çok daha geniş alanlarda davetlerimizi gerçekleştirdiğimizi ve kişisel mesafeye çok daha uygun bir şekilde mesleğimizi icra ettiğimizi biliyoruz. Bu hususların dikkate alınarak verilmiş olan yeni önlem kararlarının gözden geçirilerek çok daha uygun, doğru ve denetimli bir şekilde davetlere devam edebileceğimiz bir şekilde tertiplenmesini devletimiz ve hükumetimizden talep ediyoruz" diye konuştu. 'DENETLENEREK YAPILSIN'Düğünler ve organizasyonların denetlenerek yapılabileceğini söyleyen bir organizasyon firması sahibi Yunus Emre Terzi ise, şunları söyledi: "Buradan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize ve tüm illerin valilerine söylemek istediğimiz, turizm, havayolu, toplu taşımalar, kafeler, restoranlar da dahil tüm sektörler eğer belli bir denetleme ile işlerini ilerletebiliyorlarsa düğünler ve organizasyonların da denetlenerek en iyi şekilde yapılabileceğini düşünüyoruz" dedi.Konuşmaların sonunda hazırladıkları dilekçeleri imzalayan firma yetkilileri, dilekçeyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi için Sakarya Valiliği'ne götürdü. Öte yandan program öncesinde jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak, tesise giren herkesin kimliklerini alıp, Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Program öncesi ateş ölçümü Jandarma ekiplerinin önlemleriCem Kapankaya konuşmaOsman Ertan Baylan konuşmaYunus Emre Terzi konuşmaDilekçe imzalama detayı

Ramiz Kaan OKTAR-SERDİVAN (Sakarya),

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Eylül ayındaki sıcaklık, yasakları ve koronavirüsü unutturdu

DİYARBAKIR'da eylül ayı olmasına rağmen zaman zaman 40 dereceye çıkan sıcaklıkta, çocuklar yasağa ve koronavirüse aldırmadan Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları Diyarbakır'da da etkisini gösterdi. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşların çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken, sıcaktan en çok etkilenen çocuklar ise Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna, yasağa ve koronavirüs tedbirlerine uymadan girerek, serinledi. Çocukların tehlikeli ve yasak olmasına rağmen havuza girmesine bazı vatandaşlar tepki gösterirken, çocuklar ise sıcak nedeniyle süs havuzuna girmeyi tercih ettiklerini söyleyerek, suyun temiz olduğunu savundu.'KORONAVİRÜSE ALDIRMIYORLAR'Anzele Parkı'na oturmaya gelen Zeki Çapak, "Hava çok sıcak olduğu için çocuklar gelip serinliyorlar ama koronavirüse aldırmıyorlar. Sosyal mesafe yok. Ne yapsan da çocuk oldukları için giriyorlar" dedi.Vahit Özkaya (22) ise çocukların yasak olmasına rağmen suya girdiğini ifade ederek, "Şu an 38 dereceyi gösteriyor. Yasak olmasına ve koronavirüse rağmen suya giriyorlar. Kurallara uymuyorlar. Biz de gölgede oturuyoruz. Koronavirüse karşı daha dikkatli olmaları lazım" diye konuştu.'HERKES GELİP BURADA YÜZSÜN'Serinlemek için süs havuzuna girdiklerini söyleyen çocuklardan biri de "Hava çok sıcak, serinlemek için Anzele Parkı'na geldik. Serinliyoruz. Bu suyun kirli olduğunu söylüyorlar. Hiç de kirli değil. Koronavirüs de değil. Herkes gelip, burada yüzsün. Havada tek bulut yok. Gelip burada yüzüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Muhabir Emrah Kızıl anonsTelefonda 40 derece gösteren sıcaklıkAnzele Parkı'ndan geneş ve detaySüs havuzunda yüzen çocuklardan detayEbeveynlerden detayAnnenin sudan çıkan çocuğunu giydirmesiZeki Çapak'ın konuşmasıVahit Özkaya'nın konuşmasıÇocukların konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldı

METEOROLOJİ 3'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Eskişehir'de 36.7, Kütahya'da ise 36.8 olarak ölçülen hava sıcaklıklarının Eylül ayı sıcaklık rekoru olduğunu açıkladı. Eskişehir ve Kütahya'da 2 gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle sokaklarda normal zamanlara göre daha az insan yoğunluğu gözlenirken, sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerin yanı sıra ağaç altları ile banklarda dinlenmeyi tercih etti.

Eskişehir ve Kütahya'da Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı. İki gündür etkili olan hava sıcaklığı Kütahya'da 36.8, Eskişehir'de ise 36.7 derece ölçüldü. Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi iki gündür görülen hava sıcaklığının Eylül ayı rekoru olduğunu açıkladı. Saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasındaki sıcaklığa dikkat çeken uyarı merkezi sıcak çarpmalarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Merkez, açıklamasında "Eskişehir ve Kütahya illerinde uzun yıllar Eylül ayı sıcaklık rekoru kırılmış olup, bölgemizi etkileyen sıcak hava dalgası bugün ve yarın devam edeceğinden sıcaklık rekorlarının artması beklenmektedir. Eskişehir'de, 17 Eylül 2017 tarihinde 36.4 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık, 02 Eylül 2020 tarihinde 36.7 derece, Kütahya'da 01 Eylül 2017 tarihinde 36.1 derece ölçülen yüksek sıcaklık, 01 Eylül 2020 tarihinde 36.8 olarak kayıtlara geçmiştir. Bölge genelinde sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

SICAKTAN BUNALANLAR PARK VE BAHÇEYE KAÇTIEskişehir'de etkili olan sıcak havadan bunalanlar park ve bahçelerin yanı sıra ağaç altlarına geçerek serinlemeye çalıştı. Odunpazarı ilçesindeki Hamamyolu Caddesi'nde sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç altları ve banklarda dinlendi. 30 yıldır ilk kez böyle bir sıcak hava gördüğünü ifade eden Bilal Ede, "Havanın bu zamanlarda serinlemesi lazım. 1999 yılındaki depremde de aynı böyle sıcaklar oldu. O sene Ağustos ayındaydı ama ben yine de korkuyorum. Küresel ısınma varö dedi. Emine Çakır ise hava sıcaklığının daha artacağına ilişkin açıklamaların endişe yarattığını kaydederek, "Allah sonumuzu hayır etsin. Ben 75 yaşımdayım, böyle sıcak görmedim" dedi. Sıcak havada maske takmanın çok zor olduğunu ifade eden Orhan Şerbetçioğlu ise, "Bunaltıcı bu havalar. Hem sıcakta çalışanlar için hem de görevi başındaki insanlar için çok zor bir durum. Ben de çalışıyorum. Maske takmak sağlık açısından çok gerekli olan bir şey ama çalışma şartlarında kullandığımızda aşırı zorlayıcı oluyor. Benim işim sürekli yürümeyi gerektiriyor. Maskeyi yarım kapatmak da olmuyor. Sürekli nefes alıp vermekte zorluk yaşıyoruz ama mecburuz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------- Güneşli sokak-Parkta dondurma yiyen su içen-Süs havuzu kenarında su içen güvercinler-Bilal Ede röp-Parkta oturanlar-Güneşli hava-Emine Çakır röp- Çay bahçesinde oturanlar-Ayakkabılarını çıkartmış oturan kadın-Orhan Şerbetçioğlu röp-Dondurma yiyen çocuklar-Havuzda serinleyen kuşlar-Tramvay durağında sıcakta bekleyenler-Güneşli havada Porsuk çayında gondolla gezenler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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YUMURTA PİŞİREN SICAKLIK

Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (3)

26 yıl sonra en sıcak Eylül ayının yaşandığı Adana'da kebap kebapçılar, zorlu şartlarda müşterilerine hizmet veriyor. Kebap ocağı başında sıcaklığın 70 dereceye kadar çıktığını anlatan işletmeci Yaşar Aydın, zor şartlarda çalıştıklarını kaydetti. Aydın, kebap pişirdikten sonra kebap tezgahında yumurta pişirdi. Aydın, "Böyle bir sıcakla ilk kez karşılaşıyoruz. Saç üzerinde kırdığımız yumurta kısa sürede pişti. Böyle giderse kebapları artık güneşte pişireceğiz" dedi.