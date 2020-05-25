DHA  YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 21 bin 492 testten 987'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 29 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 369 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 120 bin 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 21 bin 492 test yapıldı, 987 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirirken, 1321 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369, toplam yoğun bakım hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 371, toplam iyileşen hasta sayısı ise 120 bin 15 oldu.

'ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

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Su kuyusunda egzoz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı (3)- Yeniden

Abonelerin dikkatine;

Denizli 'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı' başlıklı haberimizi olayda 1 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle düzeltilerek yeniden geçiyoruz.

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YENİDEN

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde ceviz ağaçlarını sulamak için girdiği kuyuda su pompasının egzozundan yayılan gazdan zehirlenen Yusuf Aydınhan (42) hayatını kaybederken, onu kurtarmak için kuyuya giren ve zehirlenen Ercan Aydınhan (50), Fatma Aydınhan (50), İdris Aydınhan (27), İbrahim Aydınhan (26) ve Tahsin Yaşar'ın (38) tedavileri devam ediyor. Yaralılardan Ercan Aydınhan'ın duran kalbinin hastaneye götürülürken ambulansta yapılan müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Olay, bugün 15.30 sıralarında Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Çamlıbel Mahallesinde çiftçilik yapan Ercan Aydınhan (50), eşi Fatma (50), oğulları İdris (27), İbrahim Aydınhan (26) ile kardeşi Yusuf Aydınhan ve kayınbiraderi Tahsin Yaşar (38), Yeşilyayla Mahallesindeki ceviz bahçesini gitti. İddiaya göre Yusuf Aydınhan, su pompası arıza yapınca yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Su motorunu tamir eden Yusuf Aydınhan, pompanın çalışmasıyla egzozundan çıkan gaz nedeniyle zehirlendi. Aydınhan'ın kuyuda baygınlık geçirdiğini gören 5 akrabası, kurtarmak amacıyla kuyuya girdi, ancak onlar da zehirlendi.

AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Çameli Şubesi ekipleri olay yerinde kuyuya girerek zehirlenen 6 kişiyi kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Aydınhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen 5 kişiden Ercan Aydınhan ise duran kalbinin hastaneye götürülürken, ambulansta yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldığı öğrenildi. Hayata döndürülen Ercan Aydınhan ile Fatma Aydınhan, İdris Aydınhan, İbrahim Aydınhan ve Tahsin Yaşar ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ölen Yusuf Aydınhan'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay hakkında bilgi veren Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Yılmaz Kapan, "Motoru tamir etmek için Yusuf Aydınhan'ın zehirlendiğini fark edince diğer 5 kişi de onu kurtarmak için kuyuya girmiş. Su motorundan yayılan gazdan hepsi zehirlenmiş. Mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. Hepsi kuyudan çıkarıldı ancak Yusuf hayatını kaybettiö dedi.