DHA  YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

DHA  YURT BÜLTENİ- 18

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 369'a yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

DHA  YURT BÜLTENİ- 18, System.String[]

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 21 bin 492 testten 987'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 29 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 369 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 120 bin 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 21 bin 492 test yapıldı, 987 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirirken, 1321 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369, toplam yoğun bakım hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 371, toplam iyileşen hasta sayısı ise 120 bin 15 oldu.

'ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

==================

Su kuyusunda egzoz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı (3)- Yeniden

Abonelerin dikkatine;

'Denizli'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı' başlıklı haberimizi olayda 1 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle düzeltilerek yeniden geçiyoruz.

--------------

YENİDEN

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde ceviz ağaçlarını sulamak için girdiği kuyuda su pompasının egzozundan yayılan gazdan zehirlenen Yusuf Aydınhan (42) hayatını kaybederken, onu kurtarmak için kuyuya giren ve zehirlenen Ercan Aydınhan (50), Fatma Aydınhan (50), İdris Aydınhan (27), İbrahim Aydınhan (26) ve Tahsin Yaşar'ın (38) tedavileri devam ediyor. Yaralılardan Ercan Aydınhan'ın duran kalbinin hastaneye götürülürken ambulansta yapılan müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Olay, bugün 15.30 sıralarında Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Çamlıbel Mahallesinde çiftçilik yapan Ercan Aydınhan (50), eşi Fatma (50), oğulları İdris (27), İbrahim Aydınhan (26) ile kardeşi Yusuf Aydınhan ve kayınbiraderi Tahsin Yaşar (38), Yeşilyayla Mahallesindeki ceviz bahçesini gitti. İddiaya göre Yusuf Aydınhan, su pompası arıza yapınca yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Su motorunu tamir eden Yusuf Aydınhan, pompanın çalışmasıyla egzozundan çıkan gaz nedeniyle zehirlendi. Aydınhan'ın kuyuda baygınlık geçirdiğini gören 5 akrabası, kurtarmak amacıyla kuyuya girdi, ancak onlar da zehirlendi.

AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Çameli Şubesi ekipleri olay yerinde kuyuya girerek zehirlenen 6 kişiyi kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Aydınhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen 5 kişiden Ercan Aydınhan ise duran kalbinin hastaneye götürülürken, ambulansta yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldığı öğrenildi. Hayata döndürülen Ercan Aydınhan ile Fatma Aydınhan, İdris Aydınhan, İbrahim Aydınhan ve Tahsin Yaşar ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ölen Yusuf Aydınhan'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay hakkında bilgi veren Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Yılmaz Kapan, "Motoru tamir etmek için Yusuf Aydınhan'ın zehirlendiğini fark edince diğer 5 kişi de onu kurtarmak için kuyuya girmiş. Su motorundan yayılan gazdan hepsi zehirlenmiş. Mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. Hepsi kuyudan çıkarıldı ancak Yusuf hayatını kaybettiö dedi.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA  YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

Son Dakika

62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız         
01:29
Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu         
00:44
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı         
00:24
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi         
00:21
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü         
23:57
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı         
23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı         
23:41
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez         
23:32
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük         
23:15
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı         
22:38
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
22:11
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor         
21:39
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı         
21:34
Ali Babacan, Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz         
21:23
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü         
20:01
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 04:36:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA  YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]