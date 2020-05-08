DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

Bursa'da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karşınca, 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak'taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.

Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ailelerden görüntüler

-Ambulans ve polis ekiplerinden detaylar

Haber: Derya EVREN/BURSA, - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Kolundan tuttuğu oğlunu zorla ölüme götürdü

ALEYHİNE TANIKLIK YAPAN OĞLUNU, ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNE GİDEREK ÖLDÜRDÜ

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, boşanma davası açan eşini bıçakladığı için tutuklanıp, ardından tahliye olan Ünal Y. (52), boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlu Şahin Y.'yi (21), tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan baba Ünal Y.'nin, oğlunun çalıştığı kum ocağına gidip, tartıştığı oğlunu ölüme götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Hamam Mahallesi Çivril- Dinar Karayolu mevkisinde meydana geldi. Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Ünal Y., 6 ay önce boşanma davası açan eşi Selma Y.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Ünal Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Y., iddiaya göre boşanma davasında kendisine aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Y.'nin bugün işe başladığı Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Y., oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, karayolunun karşısına geçen Ünal Y., oğlu Şahin Y.'yi başından tabancayla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Şahin Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OĞLUNU ÖLÜME GÖTÜRME ANLARI KAMERADA

Ünal Y.'nin kum ocağına gidip, oğlunu zorlayarak dışarı çıkardığı o anların iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde baba Ünal Y.'nin bisikletiyle geldiği iş yerinde, oğluyla tartışıp, birlikte yürümesi yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şahin Y.'nin işyerine bisikletle gelmesi, işyerinde temizlik yapmasından güvenmitk kamerası görüntüsü

Babası Ünal Y.'nin bisikletle işyerine gelmesi ve baba-oğlun tartışmasından güevinlik kamerası görüntüsü

Babanın oğlunu koluna tutarak götürmesinden güevinlik kamerası görüntüsü

Polis ekiplerinden ve şantiyeden görüntü

Olayın yaşandığı elma bahçesinden görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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'Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir'

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Arı, sokak ve caddeleri süpürürken dans edince önce semt sakinlerinin sonra amirlerinin dikkatini çekti. Arı'nın görüntüleri sosyal medyada ses getirince, belediye temizlik işçisi çalışanını sokakta çekip renkli bir kliple kurumsal sayfasından yayınladı.

Muratpaşa İlçesi'nin farklı mahallelerinde sokak ve caddenin temizliğini yapan belediye işçisi Ali Arı, iş yaparken dans edince bölgede en çok tanınan kişi oldu. Meydan Kavağı, Konuksever mahallelerinde semt sakinleri, 36 yaşındaki Ali Arı'nın süpürme işi yaparken dans etmesini farkedince cep telefonuyla görüntüledi. Arı biranda bölgesinde en çok tanınan ve konuşulan temizlik işçisi oldu. Muratpaşa Belediyesi sosyal medya ekibi, Arı'nın sokakta temizlik yaparken görüntülerini çekti ve bir klip hazırladı. Güneş gözlüklerini takan, koronavirüs nedeniyle maske kullanmayı da ihmal etmeyen Arı, süpürgesi ve küreğiyle adeta dans etti. İlginç ve renkli klip Muratpaşa Belediyesi'nin kurumsal sayfasında yayınlandı.

Evli olan 36 yaşındaki Ali Arı, "Ben süpürgeyle dans ederek çalışmayı çok seviyorum. Herkesin bir özelliği vardır benim de özelliğim odur" dedi. Temizlik işçisi Arı, "Dans edemediğim temizlik temizlik değildir" demeyi de ihmal etmedi.

Aldıkları etkileşimden memnun olduklarını söyleyen Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Meltem Dağlı, "Ali Arı, 2013 yılından beri belediyemizde çalışıyor. Görev verilen her sokak ve caddede işini dans ederek yapıyor. 150 çalışanımız içinde en renklisi diyebilirim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ali Arı'nın güneş gözlüğü takması

Sokakta süpürge yapması

Ali'nin açıklamaları

Süpürgeyi havada çevirmesi

Detay

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Mukabele geleneği koronavirüs nedeniyle balkonlarda sürüyor

ELAZIĞLI vatandaşlar, ramazan geleneği olan mukabeleyi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak, balkonlarda sürdürüyor.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle hastalığın ramazan ayına denk gelmesiyle gelenekler de değişikliğe uğradı. Koronavirüs tedbirleri kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ 'da da vatandaşlar evlerinde kalarak kurallara uyuyor. Bu kapsamda Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden vatandaşlar, her yıl ramazan ayında camilerde yapılan mukabele geleneğinden uzak kalmamak için bu geleneği balkonlarına taşıdı. Kendilerince bir çözüm bulan apartman sakinleri, bir kişinin okuduğu Kuran-ı Kerim 'i, balkonlarından sosyal mesafeyi koruyarak takip ediyor.

Elazığ İl Müftü Vekili Abdurrahim Aytaç, mukabele geleneğinin Cebrail tarafından Hz. Muhammed'in hayatında her yıl ramazan ayında tekrarlanan bir gelenek olduğunu ve kesintiye uğramadan bugüne kadar devam ettiğini belirterek, "Tabi insanlar dışarı çıkamadığı için herkes bir şekilde Kur'an okumasını bilenler bilmeyen komşularını da bu geleneğin içerisine katmak adına balkonlara çıkarak birlikte bu geleneği sürdürmeye devam ediyorlar. Cenabı Hak İnşallah en kısa zamanda koronavirüsü ümmetin başından def etsin ve en kısa zamanda inşallah bu geleneği daha önce sürdürdüğümüz şekli ile bizlere sürdürmeyi nasip etsin" dedi.

Çaydaçıra TOKİ Camii İmamı Harun Gümüşboğa, geçen yıllarda farklı yaşanan ramazanın, bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, "Şehrimizde koronavirüsten dolayı camilerde okunan mukabelelerimizi biz balkonlarda yürütmekteyiz, kat sakinlerimiz bu konuda çok ilgililer Rabbim kendilerinden razı olsun. Biz de diyanet personeli olmamız hasebiyle bu işi yürütüyoruz, kat sakinlerimizle birlik beraberlik içerisinde bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Rabbimizden dileğimizdir ki en kısa zamanda bu üzerimizdeki felaketlerin son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Apartman sakinlerinden Zümranur Gümüşboğa ise "Kur'an-ı Kerim'i 3 senedir öğrendim, babama ben de eşlik ettim. Çok mutlu oluyorum Kur'an-ı Kerim'i okuyunca ve heyecanlandım biraz ama yine de okumaya çalıştım" diye konuştu.

Sait Akgün de koronavirüs öncesinde camilerde hatim okuyup namaz kıldıklarını dile getirerek, "Şimdi koronavirüsten dolayı evde kalıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Hocamız mukabele yaptı, biz de balkondan onu takip ettik. Allah razı olsun kendisinden" şeklinde konuştu.

Seyfettin Koç da koronavirüsten dolayı birçok şeyde olduğu gibi camilerde mukabele geleneğinin de sekteye uğradığını vurgulayarak, "Biz de bu geleneğimizi yaşatmak için kendi binamızda hocamızın refakatinde her gün belli bir saatte mukabelelere devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda koronavirüste biter. Ülkemizden ve tüm İslam aleminden İnşallah bu hastalık bir an önce kalkar" dedi.