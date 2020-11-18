DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Tekirdağ Valiliği: Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar görmedi

TEKİRDAĞ Valiliği, Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği'nde yenileme çalışmaları sırasında 'kemikler tahrip edildi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Kazı esnasında ortaya çıkan kemikler tek tek rapor altına alınmış ve kemiklerin hiçbiri zarar görmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplu kemik yığınlarına da rastlanılmış, bu kemikler bulunduğu haliyle korunarak arkeologların denetiminde nereye tekrar gömüleceğine karar verilmiştir" denildi.

Tekirdağ Valiliği, Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği'nin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken, bazı basın yayın organlarında, 'Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler tahrip edildi' yönünde haberler yer aldı. Valilik, yazılı açıklama yaparak, iddiaları yalanladı. Açıklamada, alanın Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği olarak anıldığı belirtilerek, "Zaman içerisinde uzun süre atıl kaldığı, bakımsızlık nedeniyle şehitlik alanına yakışmayacak bir görüntü oluşturduğu, kabirlerin kaybolduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu alanı atıl durumundan kurtarıp, layık olduğu değeri kazandırmak için alanda yapılabilecek düzenleme çalışmaları Tekirdağ Valiliği tarafından başlatılmıştır. Söz konusu alanda çalışmaya başlanmadan önce, görünür herhangi bir mezar taşı bulunmadığı tespit edilmiştir. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış proje kapsamında, yapılan el ile kazı çalışmaları sırasında birbiriyle bütünlük oluşturmayan toplu gömülmüş kemiklere rastlanmıştır. Yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular neticesinde buranın eski bir Osmanlı mezarlığı olabileceği, kemiklerin de çevredeki binalar yapılırken tahrip edilen eski mezarlıktan çıkan kemik parçalarının olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

'ARKEOLGLAR KONTROLÜNDE İTİNALI ÇALIŞMA YAPILDI'

Açıklamada, çalışmalar sırasında toprak altından çıkan mezar taşları ve kemikler, anında ilgili kişi ve kurumlara bildirildiği ve gerekli izinler gelene kadar çalışmaların olduğu gibi durdurulduğu ifade edilerek, "Mevcut yapılaşmanın olmadığı bölgelerde şehit kemiği olma ihtimali ve ecdadımıza saygı sebebiyle kültür katmanı derinliği seviyesinde, kazı amacı ile hiçbir şekilde iş makinesi sokulmamış, bu derinlikteki bütün çalışmalar el ile Müze Müdürlüğü'nden görevli arkeologlar kontrolünde itinalı bir şekilde yapılmıştır. Çıkarılan kemiklerin yeri ve şekli tespit edilip, Müze Müdürlüğü'nden görevli arkeolog tarafından rapor altına alınmış, tekrar defin süreci Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'yle birlikte planlanmıştır. El ile yapılan kazı çalışmaları nedeniyle proje öngörülen süreden daha fazla zamanda bitecek olup, hiçbir maliyetten kaçınılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

'KEMİKLER HİÇBİR ZAMAN ZARAR GÖRMEDİ'

Haberdeki görsellere değinilen açıklamada şöyle denildi: "Haberde gösterilen parsel sınırına yakın alandaki fotoğraflarda, arkeolog denetiminde el ile kazı yapılarak kemikler itinayla toplandıktan sonra çevre duvarı imalatının tamamlandığı ve dolgu işlemlerinin yapılabilmesi için iş makinesi kullanıldığı görülmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi kültür katmanı derinliğindeki kazı işlemleri iş makinesi ile yapılmamış olup, bu yönde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Anıt temellerinin yapım imalatları için kullanılan iş makinesi, kültür katmanı kazısında el ile itinalı bir şekilde tamamlandıktan sonra kullanılmıştır. Kazı esnasında ortaya çıkan kemikler tek tek rapor altına alınmış ve kemiklerin hiçbiri zarar görmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplu kemik yığınlarına da rastlanılmış, bu kemikler bulunduğu haliyle korunarak arkeologların denetiminde nereye tekrar gömüleceğine karar verilmiştir. Alan içerisindeki imalatlar, ilgili tüm birimler ve yüklenici firma ile titizlikle sürdürülmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şehitlik ön görünüm de detaylar-Yüklenici firma ve yetkili isimlerin olduğu tabelaMezarlık içerisinde yapılan çalışmalar-Şehitlik etrafını metal levhalar ile çevrilmiş hali-Genel görünüm-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Marmaris'te balıkçı ağlarına 2 metre uzunluğunda bronz heykel takıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balıkçıların ağlarına 2 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığında kadın bronz heykel takıldı. Bronz heykel incelenmek üzere Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Marmaris ilçesinin 70 kilometre kırsalında bulunan Bozburun ile Selimiye mahalle sınırları açıklarında Bodrumlu balıkçılar ağ attı.Balıkçılar, şafak vakti 50 metre derinliğe attıkları ağlarını çekmeye başladı. Ağın ağır olduğunu fark eden balıkçılar deniz ürünlerinin çok olduğunu sevinerek çekmeye başladı. Uzun süren uğraşlar sonucu ağ çekildi. Ağlarına deniz ürünleri bekleyen balıkçılar çıkan heykeli görünce şaşkınlık yaşadı. Heykeli teknelerine alan balıkçılar durumu telsizle Sahil Güvenlik Marmaris İlçe Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA KADIN BRONZ HEYKEL Devriye gezen Sahil Güvenlik hücum bot ekipleri balıkçı teknesinin bulunduğu Selimiye Mahallesi açıklarına geldi. Tekneye inen ekipler heykelde inceleme yaptıktan sonra balıkçılara eşlik ederek Bozburun Mahallesi iskelesine geldi. Marmaris Müze Müdürlüğü'nden gelen ekipler vinç yardımıyla bir araca konulan bronz heykelde yerinde inceleme yaptı. Yaklaşık 2 metre boyunda, 300 kilogram ağırlığında kadın bronz heykel olduğu belirlendi. Hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen heykel Marmaris Müze Müdürlüğü'ne götürülerek muhafaza altına alındı.

Konu hakkında bilgi vermeyen Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından açıklamanın Bakanlık tarafından yapılacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;-Bozburun tabela görüntüsü ve Bozburun açıkları genel görüntü-Bir kişinin cep telefonuyla çektiği tekneden indirilen heykelin genel görüntüsüHaber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor BATMAN'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bakanlık tarafından yapılan görevlendirme sonrası 7 aylık sürede belediyenin 150 milyon TL'lik borcunun ödendiğini belirterek, "Bunun yanında milyonlarca liralık hizmetler aksatılmadan, tam bir şehircilik anlayışıyla yerine getirilmiş" dedi.

Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'i ziyaret etti. İnce, ziyaret sonrası gerçekleştirilen toplantıda İçişleri Bakanlığı'nca belediyeye yapılan görevlendirmeden sonra kente yapılan hizmetlerle ilgili Vali ve Belediye Başkan Vekili Şahin'den bilgi aldı. 7 ay önce hakkındaki terör soruşturması kapsamında belediye başkanının bakanlık kararıyla görevden alındığını anımsatan İnce, "Yaklaşık 7 aylık bir süre içinde gelinen noktada çok güzel hizmetlerin gerçekleştirdiğini gördük. Yakından inceledik. Altyapısı, park ve bahçeleri, yolları, içme suyu tesisleri ile buna benzer, belediyecilik anlamında yapılması gereken her türlü hizmetlerin hızlı ve en kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıldığını memnuniyetle gördük" dedi.

'KAYNAKLAR MİLLETTİN HİZMETİNE KANALİZE EDİLİYOR'Eski yönetim döneminden kalan yaklaşık 150 milyon TL'nin borcun 7 ay gibi bir sürede ödendiğine de değinen İnce, şunları kaydetti:

"Sadece bir tek hizmet yapılmaya çalışılmış. Arıtma tesisi. O da dış kaynaklardan 30 milyon euro kredi alınarak yüzde 60 kapasiteyle henüz çalışması bile gerçekleştirilmeyen bir arıtma tesisi. 7 aylık süre içinde ise 150 milyon TL'lik borcun ödenmesinin yanı sıra milyonlarca liralık hizmetler aksatılmadan tam bir şehircilik anlayışıyla yerine getirilmiş. Batman'ın tüm ücra köşelerine kadar yaklaşık 100 kilometre asfalt yapıldı. Başkan Vekili Şahin ve ekibini tebrik ediyorum. Milletin, devletin kaynakları teröre kanalize edilmeden milletin hizmetine kanalize edilirse çok büyük işlerin kısa sürede çok net bir şekilde yapıldığı memnuniyetle gördük."