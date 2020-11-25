DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Ceren Özdemir ile Şule Çet'in babalarından Bakan Soylu'nun kadına şiddetle ilgili sözlerine destek

ORDU'da öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve Ankara'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet'in babası İsmail Çet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kadına yönelik şiddet olaylarını sert sözlerle eleştirdiği konuşmasındaki, "Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya. Neyini tatmin ediyorsun ya, neyini?" sözlerine katıldıklarını söyledi.Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Arduç, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Ordu'da 'canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.'BAKANIMIZA KATILIYORUM'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOL-SEV-DER) ve Arsuz Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kadına yönelik şiddet olaylarını sert sözlerle eleştirdiği konuşmasında, "Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya. Neyini tatmin ediyorsun ya, neyini?" sözlerine katıldığını kaydetti. Kadına şiddet olaylarının her geçen gün arttığını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Bu eğitim çocukluktan başlıyor. Çocuklarımıza iyi bir eğitim verirsek, iyi bir gelecek hazırlarsak bu tür olaylar zaten olmaz. İş ailede ve toplumun yetiştiği ortamda bitiyor. Yasalar daha sonraki iş. Önce aile içinde düzen kurulacak ki iyi bir eğitimle beraber çocuklarımız topluma kazandırılması gerekiyor" dedi.ÇET'İN BABASI: OLUMLU BULUYORUMAnkara'da 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in babası İsmail Çet de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kadın cinayetlerine yönelik söylemlerine katıldığını ve olumlu bulduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yılmaz Özdemir'in konuşmasıİsmail Çet'in konuşmasıARŞİV görüntüler

Akif ÖZDEMİR- Ufuk AKTUĞ- İzzet NAZLI/ARSUZ(Hatay),

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Emine Bulut'un babası: Kadına şiddetin cezası ağır olmalı

KIRIKKALE'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 11 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, "Kadına yönelik şiddete en azından ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor" dedi.Emine Bulut, geçen yıl 18 Ağustos'ta, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.B.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açmıştı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle konuşan Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, "Kadınlar günü ilan ederken, kadınların bir sosyal hakkı yok ki. Bu kadar ucuz mu kadınların hayatı? Kadınların da bir hak özgürlüğü lazım. Kadınlar günü ilan etmekle, kadınların özgürlüğü mü oluyor?" dedi.'BİR İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?'Kızı Emine Bulut'a olan özleminin ölünceye kadar içinde dert olacağını söyleyen baba Bulut, torunu F.B.B'nin hala toparlanamadığını ifade etti. Kadına yönelik şiddete ağır cezaların verilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, "En azından müebbet vermiyorlarsa da bari ağırlaştırılmış müebbet versinler. İdam zaten yok, idam vermiyorlar. Bizimkine verdiler normal müebbet, 20 yıl yatıp çıkacak. Ondan sonra ne olacak? Bu olacak bir şey değil. Kadına yönelik şiddete en azından ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor. Çocuğunun gözü önünde annesini öldürsün, normal müebbet. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Baba Ahmet Bulut'un açıklaması

Haber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE,

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Solunum cihazından ayrılan Başkan Böcek'in sağlık durumu iyi

KORONAVİRÜS tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Solunum cihazından ayrılan Başkan Böcek'in fizik tedavi sürecinin devam ettiği açıklandı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındı. FİZİK TEDAVİ SÜRECİAkdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi serviste devam etmektedir. Hastamızın genel durumu iyidir. Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEAslı DURAN/ANTALYA,

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Edirne'de kaza sonrası arbede: 2 yaralı

EDİRNE'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan H.A.'nın yakınları otomobil sürücüsü O.T.'yi darp etti. Polis arbedeyi güçlükle önlerken 2 kişi gözaltına alındı.Kaza, Karaağaç Mahallesi karayolu üzerindeki İki Köprü arası mevkisinde meydana geldi. H.A., kullandığı 22 ED 854 plakalı motosiklet ile Edirne istikametine giderken, karşı yönden gelen O.T., yönetimindeki 22 AU 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.A., yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından tedavisi için ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.YARALI YAKINLARI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ DARP ETTİ'Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı motosiklet sürücüsü H.A.'nın arkadaşları otomobil sürücüsü O.T.'yi tekme tokat darp etmeye başladı. Bu sırada araya giren polis ekipleri O.T.'yi kurtarıp kalabalığı güçlükle dağıttı. Tekme tokat darp edilen O.T.'nin şikayeti üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------O.T.'yi darp eden yaralı yakınlarıAraya giren polislerin önleme çalışmalarıOlaydan detaylarAmbulans detayıDarp edilen O.T.'nin polise şikayetçi olmasıOlay yerinden genel Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Çorum'da kadınlara 'KADES' tanıtıldı

ÇORUM'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açılan stantta kadınlara Kadın Destek (KADES) uygulamasını tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Hürriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Emniyet ekiplerince kurulan stantta, kadınlara broşür dağıtıldı, KADES uygulaması kadınların cep telefonuna indirilerek, bilgilendirme yapıldı. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, internet tarayıcısı üzerinden indirmesinin ardından kimlik numarası girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen aktivasyon kodu ile uygulama aktif hale getirildi. Şiddet mağduru kadınlar, bu uygulama sayesinde acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak, bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilecek. Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı da destek verdi.

KADES uygulaması hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz, kadına yönelik şiddetin büyük sorun olduğunu söyledi. Emniyet birimlerinin bu konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Yılmaz, "Kadınlar herhangi bir sıkıntı yaşamaları halinde KADES uygulamasında acil butonuna bastığında bizim haber merkezimize sinyal düşüyor. Burada önemli olan acil butonuna basan kadınların telefonunda konum bilgilerinin mutlaka açık olması gerekiyor. Haber merkezimiz tarafından en kısa sürede, en yakın ekip derhal olay yerine intikal edecek. Kadınlara uygulanan şiddetten milletçe rahatsızız. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösterme çabasındayızö dedi.