DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Firari Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş

MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılan gazeteci-yazar Can Dündar'ın Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki villasını satıp parasını yurtdışına kaçırmak istediği ortaya çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Can Dündar ile ilgili gelişme yaşandı. Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'ın tapuda ortak olarak üzerlerine kayıtlı olan Bodrum'un gözde semtlerinden Kumbahçe'deki 1184 ada ve 4 paftada bulunan, deniz ve orman manzarasına sahip dubleks villasını satmak için girişimde bulundukları ortaya çıktı. Dündar çiftinin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki, şu an içinde kiracı bulunan villayı satmak için Almanya'nın Berlin şehrinde noter Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihinde vekaletname verdikleri, villanın 3 kişiye satılmaya çalışıldığı, satış işlemleri için Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi.

PARASI ALMANYA'YA GİDECEKTİ

Satış başvurusu üzerine Bodrum Tapu Müdürlüğü yetkililerinin, firari Can Dündar'ın villasının satışında herhangi bir sakınca olup, olmadığı hususunda bilgi almak için resmi yazı ile Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na başvurması ile satışın engellendiği aktarıldı. Dündar çiftinin, villayı satarak, parasını yurt dışına kaçırmak istedikleri, ancak bunun önüne geçildiği öğrenildi. Söz konusu lüks villa Can Dündar'ın kişisel internet sitesini 15 yıl yöneten gazeteci Saim Tokaçoğlu'nun anı kitabına da konu olmuş, villaya hatırı sayılır bir para harcandığı belirtilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurtdışına kaçan Can Dündar'ın eşi de geçtiğimiz yıl yanına gitmişti.

Kolları olmayan paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, saçını kendi kesti

ESKİŞEHİR'de 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı (17), koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerin kapalı olduğu dönemde kendi saçlarını keserek, bu anların videolarını sosyal medya hesabında paylaştı. Milli sporcu Boyacı görüntülerin altına da, "Kimler yarın kuaförler açılacağı için heyecanlı? Ben değilim, randevu almak zorunda kalmadım. Çünkü 4 yaşında saçımı oyduktan sonra ilk defa saçlarımı kestimö diye yazdı.

Eskişehir'de yaşayan Sümeyye Boyacı, iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. İlkokul eğitimini özel bir okulda alan Boyacı, ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4,5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı yüzmeye de 5 yaşında başlarken kısa sürede kazandığı altın madalyalar ile tüm engellilere örnek oldu. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ise sırt üstü yarışlarda 45.92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Boyacı geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ise 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

KUAFÖRLERİ BEKLEMEYEN SAÇLARINI KENDİ KESTİ

İki kolu olmamasına rağmen ayaklarıyla yazı yazan, resim yapan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayan milli sporcu Sümeyye Boyacı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerin kapalı olması nedeniyle kendi saçlarını kendi kesti. Saçlarını kestiği anlar cep telefonuna kaydeden Boyacı, sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Görüntülerin altına da "Saçlarımı kendim kestim. Kimler yarın kuaförler açılacağı için heyecanlı? Ben değilim. Randevu almak zorunda kalmadım. Çünkü" 4 yaşında saçımı oyduktan sonra ilk defa saçlarımı kestim. 1 saat 20 dakikalık videoyu 4 dakikaya indirdim. İki hafta önce kesmis¸tim saçlarımı. Yapmadığım bir sac¸ kesmek kalmıs¸tı o da olduö diye yazdı.

Boyacı'nın paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi görürken, çok sayıda destek mesajı aldı.

Vali Köşger: "Aydın koronavirüs salgınında diğer illere göre çok iyi durumda"

AYDIN Valisi Yavız Selim Köşger, ramazan ayı nedeniyle Efeler ilçesinde iftar yemeği dağıtılan yerleri ziyaret etti. Köşger, koronavirüs salgınında Aydın'ın diğer illerle kıyaslandığında çok iyi durumda olduğuna vurgu yaparak son vaka sıfırlanıncaya kadar tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valiliğin organizesinde iş insanları ve STK'ların desteklediği Kızılay Aydın Şubesi ve Sosyal Vefa Destek Grubu'nun da görev aldığı ramazan iftar yemeği dağıtım yerinde incelemelerde bulundu. Vali Köşger'i, Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mazgit karşıladı. Vali Yavuz Selim Köşger ziyaret esnasında yaptığı açıklamada Aydın'ın koronavirüsle en iyi mücadele yürüten şehirler arasında olduğunu söyledi. Köşger, "Ülkemizde ve tüm dünyada bir salgın hastalıkla mücadele süreci yaşıyoruz. Ülkemizde salgın hastalık son derece organize bir şekilde yürütülüyor. Aydın da buna paralel olarak kendi organizasyonlarını yaptı. Bu mücadeleyi en iyi yürüten illerden birisi biziz. Aydın'ı diğer illerle kıyasladığımızda çok çok iyi durumda olduğumuzu görüyoruz. Şu ana kadar şehrimizde koronavirüsten 6 kişi hayatını kaybetti. 130 pozitif bir vaka var ama bunların çoğunluğu iyileşmiş durumda. Şu anda tedavisi süren 50 vatandaşımız var. Bunlardan 5 tanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı 7 il içerisinde biz de vardık. Yakınımızda olan İzmir ve Denizli'de bu süreç yoğun bir şekilde devam diyor. Yasağın kalkması insanları rehavete sevk etmesin. Henüz hastalık tümüyle geçmiş değil. Bir müddet daha böyle idare edeceğiz. Aydın'da vakayı sıfırladığımız gün tüm her şeyi kaldıracağız" dedi.

"ULAŞILAN KİŞİ SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ"

4 bin 500 kişiye sıcak yemek servisi yapıldığının altını çizen Köşger; "Vefa Sosyal Destek grupları bu süreçte ortaya çıktı. Vefa grubu Türkiye 'deki en iyi hizmetlerden birisini yürütüyor. Çok kısa sürede organize oldular. 277 araç ve 2 bin 772 tane personelle 17 ilçede hizmetler sürüyor. Şu ana kadarda hiçbir aksama olmadı. Bize tekil talep olarak ulaşan sayı 300 bini geçti. 1 milyon 110 bin nufüslü Aydın'ı dikkate alırsak 3'te biri vefa destek grubu hizmetlerinden yararlanmış. Bu anlamda çok önemli bir hizmet yürütüyoruz. Ramazan ayı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçta ise iftar ve sahur taleplerini karşılamak üzere burada özel bir okulun zemin katında yemekhanede yemek yapımına başlandı. Kızılay Aydın Şubesi ve özel okul sahibi ile birlikte Aydınlı iş insanlarının da katkısıyla Valilik öncülüğünde STK'lar da bulunuyor. Efeler'de günlük 4 bin 500 kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor. Bu süreçte bize destek olan başta Aydınlı hemşehrilerimin tümüne, salgını ciddiye alarak kurallara uyan, maskesini takan sokağa çıkarken sosyal mesafeye uyan, evde kalması gerektirdiğinde evde kalan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm hemşehrilerimize, teşekkür ediyorum" dedi.

Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla öldüren Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tekraş (49) teslim oldu. Muhtar Tekraş, ifadesinde seçimlerde aday olmaması yönünde telkinde bulunan Baş ile aralarında husumet olduğunu, olay günü de orman köylülerine verilen odun konusunda tartıştıklarını söyledi.

Olay, geçen cuma günü Hendek Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih Tekraş tartıştığı Turgay Baş'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Tekraş, bugün polise teslim oldu. İfadesinde, yerel seçimlerde aday olmaması için Turgay Baş ile çevresinin kendisine telkinde bulunduğunu öne süren Tekraş, buna rağmen seçime girdiğini, kazanınca da husumetin başladığını ileri sürdü. Muhtar Salih Tekraş, seçimlerin ardından 2 aile arasında yaşanan her olayın tartışmaya dönüştüğünü, olay günü de orman köylülerine verilen odun nedeniyle tartıştıklarını anlattı.

Tekraş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Tekraş cezaevine gönderildi.

Köpeğe süpürge fırlatıp tekme atan kişiye, 1894 lira ceza

YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde, kasap önünde bekleyen köpeğe birer gün arayla süpürge fırlatıp, tekme attığı güvenlik kamerası ile tespit edilen H.D.K., 1894 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 gün önce öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kasap dükkanı önünde yiyecek bekleyen sokak köpeğine, kimliği belirsiz bir kişi süpürge fırlattı. Aynı kişi, bir gün sonra yine kasap önünde bekleyen köpeğe tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin saldırgana tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişinin köpeğe saldırması ve ardından vatandaşlar arasında yaşanan tartışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepki çekti. Olayın ardından polis tarafından yapılan incelemede şüphelinin H.D.K. olduğu tespit edildi. H.D.K., Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 1894 lira idari para cezasına çarptırıldı.

'İKİ AYRI İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI'

Yozgat Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saraykent ilçemizde 06.05.2020 ve 07.05.2020 tarihlerinde ilçe merkezinde bir şahsın sokak köpeğine saldırıda bulunarak eziyet ettiği tespit edilmiştir. İlçe Emniyet Amirliğince yapılan soruşturma sonrası köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs hakkında gerekli idari işlemler ivedi bir şekilde yapılarak, iki ayrı gün içinde işlediği fiillerden dolayı iki ayrı idari para cezası uygulanmıştır."

Doğubayazıt'ta şimşek gökyüzünü aydınlattı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde gökyüzü peş peşe çakan yıldırım ve şimşeklerle aydınlandı.

Doğubayazıt'ta akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ardından çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Bu anlar ise Armağan Gözükara isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çağlayan, "Akşam saatlerinde yakaladığım anlardan biri" diye sosyal medya hesabından paylaştı. Gökyüzünü aydınlatma görüntüsü beğeni topladı.

Sivas'ta engellilerden farkındalık klibi

SİVAS'ta "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle farkındalık amacıyla video klip hazırlandı.

Engellilere destek olunması video klipte, çeşitli kuruluş ve dernek temsilcileri yer aldı. Görme engelli öğretmen Selman Deveci, "Hayata yüreğiyle bakan bir insan binlerce gözün göremediğini görür. Engelli olmak önemli değil, önemli olan duyarlı olmaktır" şeklinde mesaj verdi.

Sivas Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik ise işaret dili yardımıyla asıl engelin zihinde olduğunu vurgulayarak, "Lütfen engelli insanlara destek olalım" ifadelerini kullandı.

Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Geçgil de "Engelli olmak organların eksik olması mıdır, yoksa şükrün, gayretin, azmin eksik olması mıdır. Sizce kim engelli" mesajını verdi. Klipte görev alan engelli bireyler ise insanlardan empati yapmalarını istedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da engellilere her zaman destek olunması gerektiğini vurguladı.

Engelliler, klipte yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşlara "evde kal" çağrısı da yaptı.