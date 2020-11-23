DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı

BATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, dualarla anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma törenine, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile Şenay Aybüke Yalçın'ın yakınları katıldı. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

'KANI YERDE KALMADI'

Milletvekili Oğuzhan Kaya, şehit öğretmen Yalçın'ın kanının yerde kalmadığını söyledi. Kaya, "Aybüke öğretmen, adını aldığı Azerbaycan'da, Karadağ'da bomba ile şehit olmuş Azeri Aybüke'nin kaderiyle aynı kaderi yaşamıştır. Adını aldığı Aybüke Azerbaycan'da şehit olmuş, babası Sadık Yalçın da bu hikayeyi bir çizgi filmde izleyip etkilenmiş ve kızına aynı ismi vermiştir. Bizim Aybüke'miz de aynı şekilde şehit oldu. Karabağ'da şehit edilen Azeri kızımız, kardeşimiz Aybüke'nin kanını yerde bırakmadık. Karabağ'da Türk'ün bayrağını dalgalandırıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), -

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Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 100'ünün taranmasının ardından sonlandırıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

BARAJ GÖLÜNÜ'NÜN YÜZDE 100'Ü TARANDI

17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yapıldı. 38 gün süren arama çalışmalarında Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 100'ü taranırken 200 saat dalış gerçekleştirildi. Suda arama çalışmalarından bir sonuç alınmayınca Tunceli Valiliği'nce arama çalışmaları sonlandırıldı.