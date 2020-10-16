DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

GÜLİSTAN'IN ABLASI: İNŞALLAH KIZIMIZ BULUNACAK

Gülistan Doku'yu yeniden arama çalışmaları 2'nci gününde (2)

Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, üniversiteli Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos'ta sonlandırılmasının ardından dün sabah tekrar başlatılan arama çalışmalarını takip eden ablası Aygül Doku, emeği geçen herkese teşekkür etti. Doku, "İnşallah bu sefer kızımız bulunacak. 227 gün boyunca kızımız suda arandı, suda olsaydı çoktan bulunmuştu. Ben kardeşimin suda olduğunu düşünmüyorum. İlk günden beri bunu söylüyorum. Dalgıç ve AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Onlar da bu süreçte bizim kadar yoruldular. 'Gülistan burada bulunur mu?' sorusu bize çok soruluyor. İntihar eden bir vaka neden ilk gün bulunmasın? Daha sonra Gülistan eğer burada bulunursa ben şöyle düşünüyorum; katil dedi ki 'Olayın üzerinden 9 ay geçti. Bu kızın kemikleri üzerine et kalmadı. Hani artık beden üzerinde hiçbir iz kalmamıştır'. Bir ihtimal katil gece yarısı Gülistan'ın kemiklerini buraya atmıştır. Çalışma bittiğinde Gülistan çıkmadığında ben şunu düşünürüm; katil, 'herkes sussun da aile kemiklerini alsın, gitsin' diye düşünmüştür. Fakat çıkmazsa ben katilin kemiklerini yaktığını düşünürüm. Biz artık bu sürecin bitmesini istiyoruz. İçişleri Bakanı'mız ile de görüştük. Daha çok karada etkin bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın bu süreçte bize karşı ilgisi çok fazla. Gülistan'ı bulmak istiyor ve ben onun çırpınışını görüyorum. Vali bey, Gülistan'ı suda değil de karada arama çalışması başlattığında hepimiz sonuca daha çabuk varırız, şeklinde düşünüyorum. Valimize teşekkür ediyorum. Bizim kız kardeşimiz bulunacak, bize bunları yaşatanlar da cezasını çekecek İnşallah" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SERHAT OZAN YILDIRIM/ TUNCELİ

===========================

İzmir'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Haydar Eroğlu'nun cenazesi ormanlık alanda bulundu.Olay, sabah saatlerinde Doğançay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Hareketsiz yatan birini gören çevre sakinleri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı müdahalede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Haydar Eroğlu olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre Eroğlu'nun vücudunda herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadı. Eroğlu'nun ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.Eroğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI- Kamera: İZMİR,

=========================

Malatya'da deprem konutlarının birinci etabı, ekim sonunda tamam

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremde, Malatya Battalgazi'de evleri ağır hasar görenler için inşa edilen, 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap, ekim sonunda tamamlanacak.Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar görenler için yapılan 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap, ekim ayı sonunda hazır olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) projesi hazırlanan, Gelincik Tepesi'nde inşası devam eden konutların birinci etabını üstlenen Rönesans Holding'in Ankara Bölge Müdürü Cemalettin Özbilen ile Proje Müdürü Toygun Keskin, deprem konutlarında incelemelerde bulundu. '38 BLOKUMUZUN 30'U TAMAMEN BİTTİ'Toygun Keskin, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin tüm Türkiye'yi üzdüğünü, devletin depremzedelerin yaralarını sardığını, evleri ağır hasar görenler için konut inşasının hızla devam ettiğini belirterek, "Konutların Malatya'daki birinci etap kısmını Rönesans Holding adına biz üstlendik. 5 aylık kısa bir sürede konutları tamamlayarak, Malatya'nın hizmetine sunacağız. C30 sınıfı beton kullandık. Metreküpte 130 kilogram demir kullanıldı. Normal lüks bir konutta 80-90 kilogram olan demir miktarı bu projede 135 kilograma kadar çıktı. Burada TOKİ'nin güvenilir binalar yapmak istemesi, Rönesans olarak Malatya'ya kaliteli ve konforlu binalar kazandırma isteğinin payı var. Bütün binalarımız şu an bitmeye yakın veya bitmiş durumda. 38 blokumuz var, bunun 30'u tamamen bitti, 8'inde ise çalışma devam ediyor ve ekim ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Deprem konutlarıHavadan konutların detaylarıToplantıdan detayKatılanlarToygun Keskin'in konuşmasıSunumGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

==========================

Erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini yendi

MERSİN'de, erken teşhisle meme kanserini yenen Fatma Gürbüz Akıncı (48), Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi aracılığıyla kadınlara seslenerek, "Benim şansım, kendi vücudumu takip etmem oldu. Kendinizi tanıyın, kontrollerinizi düzenli yaptırın" dedi.Meme kanseri tedavisi sırasında Toroslar Belediyesi bünyesinde bulunan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'ne başvurarak, alanında uzman psikologlardan danışma hizmeti alan 2 çocuk annesi Fatma Gürbüz Akıncı, erken tanının ve taramanın önemine dikkat çekti. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin alanında uzman psikologları, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla erken tanı ve psikolojik destekle meme kanserini yenen Fatma Gürbüz Akıncı ile video konferans görüşmesi yaptı. 2 yıl önce meme ucundaki çöküntüden şüphelenerek doktora başvurduğunu belirten Akıncı, tanı ve tedavi süresince yaşadığı deneyimlerini paylaştı. PSİKOLOJİK DESTEK DE ÖNEMLİToroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nden danışma hizmeti alan Fatma Gürbüz Akıncı, kanserde sadece tedavinin değil, psikolojik desteğin de önemli olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a belediye bünyesinde böyle bir danışma hizmeti sunduğu için teşekkür eden Akıncı, yaşadığı tüm süreçlerde çocuklarını, ailesini ve yakınlarını düşünüp mücadelesini bırakmadığını söyleyerek, "Basite alınacak bir süreç değil. Şansım, kendi vücudumu takip etmem ve bunu çok erken bir şekilde fark etmem oldu. Her şeyin başı sağlık. Ama sağlığımızı koruyabilmemiz için bazı tedbirlerimiz var. Kadının göğüsleri varsa onların kontrolünü de doktordan önce kadın yapmalı" dedi.2 GÖĞÜSÜNÜ DE ALDIRDIKendisinin olduğu kadar yakınlarının da psikolojik açıdan etkilendiğini anlatan Fatma Gürbüz Akıncı, "İki yıl önce kendi kendime elle muayene sırasında sol meme ucunda hafif çökük ve bir kitle olduğunu fark ettim. Eşime, kanserden şüphelendiğimi söyledim. Arkadaşımı arayıp beni doktora götürmesini istedim. Doktorum muayene etti. 8 gün içerisinde patoloji raporum ortaya çıktı ve ameliyatımı oldum. Riske atmak istemedim. Her iki göğsümü aldırdım ve protezlerimi taktırdım. ve meme kanseri mücadelem başladı. Bu süreçte çocuklarım, eşim ve yakınlarım çok etkilendi. Beni kaybetme korkusuna girdiler. Bununla baş edemedim ve aklıma Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi geldi. Farkında olmadığım şeyleri bana gösterdiler. Kendime özel vakit ayırmam ve kendim için bir şeyler yapmam gerektiğini öğrettiler. Çok güzel destekler aldım" ifadelerini kullandı.DÜZENLİ KONTROL VURGUSUKanserle mücadele sürecini kendisine inanarak ve güvenerek atlattığına da dikkat çeken Akıncı, "Kadınlara tavsiyem öncelikle vücutlarını çok iyi tanımaları. Yemek yemek bir rutinimiz ise vücudumuzu muayene etmek de bir rutin olmalı. Haftalık, aylık gibi. Tanı öncesinde kistlerim vardı. Bu yüzden korkularım da vardı. Düzenli olarak muayeneye gidiyordum. Ultrasonlar çektiriyordum. Sonra 'yeter, radyasyon alıyorum' dedim. Gidiyorum, hiçbir şey çıkmıyor. Ama öyle değilmiş. Bu kontrollerin düzenli olarak yapılması gerekiyormuş" dedi.'BU MÜCADELEYİ KAZANDIM'

Hayattan kopan hastalara da seslenen Akıncı, hayata tutunmayı nasıl başardığının formülünü de vererek, "Bu süreçte moral ve motivasyon da çok önemli. Hastalığı atlattıktan sonra hayatımda farkındalıklarım da arttı. Çok insancıldım. Kendim adıma bir şey yapmazdım ve bir koşuşturma halindeydim. İnsanlar bir şeyler yapmak ister ama hep erteler. Ertelemesinler. Şimdi kendime vakit ayırabiliyorum. Bu dönemde piyano ve keman öğrendim. Sosyal hayatımı hiç kısıtlamıyorum. Çocuklarımı, ailemi düşünerek bu mücadeleyi kazandım. Ben, hayatımı yaşamayı seçtim ve kanseri atlattım" diye konuştu.